12GB RAM, 7000 mAh bataryalı Oppo A6L tanıtıldı

Oppo A6L 5G telefon neler sunuyor?
Oppo A6L, FHD çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı ve 1600 nit'e kadar maksimum parlaklık sağlayan 6.8 inç OLED düz ekrana sahip. Ekranda dayanıklılığı artıran “Crystal Shield Glass” adlı bir kaplama kullanılıyor. Çerçeveler, 1.68 mm inceliğinde.
Oppo A6L, Qualcomm’un Snapdragon 7 Gen 3 işlemcisiyle geliyor. 12GB LPDDR4x RAM ve 256GB UFS 3.1 depolama alanına sahip olan telefon, 80W kablolu hızlı şarjı destekleyen 7000 mAh bataryadan güç alıyor. Büyük kapasitesine rağmen telefon, nispeten ince bir yapıda (7.86 mm kalınlığında) ve 204 gram ağırlığında. Telefon, OIS destekli 50MP ana arka kamera ve 2 megapiksel yardımcı lens, 32 megapiksel ön kamerayla donatılmış. Biyometrik güvenlik olarak, ekran içi parmak izi sensörü mevcut.
OPPO A6L fiyatı ne kadar?
OPPO A6L, Çin’de 1799 yuan (254 dolar) fiyat etiketiyle satışa çıktı. Telefon yalnızca 12 GB RAM 256 GB depolama alanıyla geliyor. Renk seçenekleri arasında; beyaz, pembe ve mavi yer alıyor.
OPPO A6L özellikleri
- Ekran: 6.8 inç, 120Hz, 1600nit, OLED
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3
- Bellek: 12 GB RAM
- Depolama: 256 GB
- Batarya: 7000 mAh, 80W kablolu hızlı şarj
- Arka kamera: 50MP + 2MP
- Ön kamera: 32MP
- İşletim sistemi: Android 15, ColorOS 15
- Bağlanabilirlik: 5G, NFC, Bluetooth 5.3, WiFi 6, USB-C
- Boyut ve ağırlık: 163.13 x 77.58 x 7.86 mm, 204 g
