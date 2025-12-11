Android kullanıcıları artık acil servisler ile canlı video paylaşabilecek

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Google, acil durum anlarında canlı görüntü paylaşımını mümkün kılan yeni Android özelliğini kullanıma sundu. “Emergency Live Video” adı verilen sistem, kullanıcıların 911 veya diğer acil servis ekipleriyle görüşürken telefon kameralarından şifrelenmiş canlı video aktarımı yapmasına olanak tanıyor. Böylece olayın gerçek zamanlı olarak görülmesi hem doğru müdahalenin belirlenmesini hem de ekiplerin yönlendirme yapmasını kolaylaştırıyor.

Önemi oldukça kritik

Yeni özellikle birlikte acil bir arama ya da mesaj sırasında görevli tarafından telefona bir istek gönderiliyor. Kullanıcı bu isteği onayladığı anda kamera görüntüsü canlı olarak operatöre iletilmeye başlıyor. Google, paylaşılan videonun kullanıcı kontrolünde olduğunu, akışın tek bir dokunuşla durdurulabileceğini ve tüm verilerin uçtan uca şifreli şekilde iletildiğini vurguluyor. Bu gerçek zamanlı görüntü sayesinde görevliler, özellikle kaza, yangın veya tıbbi vakalarda olayı çok daha hızlı analiz edebiliyor. Örneğin CPR gerektiren bir durumda ekipler, kamera üzerinden anlık yönlendirme yaparak müdahale süresini hayati derecede kısaltabiliyor.

Tam Boyutta Gör Sistem yalnızca ciddi olaylarda değil, kaybolma, panik hali veya kişinin çevresini tarif edemediği durumlarda da önemli bir destek sunuyor. Görüntü aktarımı, kullanıcıların sözlü ifadeyle anlatmakta zorlandığı koşullarda ekiplerin doğru bilgi edinmesini sağlıyor.

Şimdilik 3 ülkede aktif

Android Acil Durum Canlı Video (Emergency Live Video), başlangıç aşamasında Android 8 ve üzeri sürümlere sahip telefonlarda çalışacak. Google Play servislerinin aktif olması gerekirken özellik ABD’de ve Almanya ile Meksika’nın belirli bölgelerinde devreye alınmaya başladı. ABD’de ilk etapta RapidSOS, Motorola Solutions ve Prepared911 platformlarında kullanılacağı doğrulandı.

Google’ın bu hamlesi, 2024’te iOS tarafında sunulan Emergency SOS Live Video’nun Android ekosistemine karşılık gelen bir versiyonu olarak dikkat çekiyor. Öte yandan Google’ın özelliği diğer ülkelere ne zaman getireceği net değil. Şirket, “Bu özelliği daha fazla bölgeye yaymak için dünyanın dört bir yanındaki kamu güvenliği kuruluşlarıyla yakın işbirliği içindeyiz. Acil Durum Canlı Videosu'nu kendi bölgelerine getirmek için işbirliği yapmak isteyen kamu güvenliği kuruluşları, iş ortağı belgelerimizde daha fazla bilgi bulabilirler” diyor.

