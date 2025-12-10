Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    OxygenOS 16 alacak OnePlus cihazlar açıklandı

    Aralık ayında OxygenOS 16 alacak OnePlus cihazlar açıklandı. Yeni güncelleme, aralık ayında 6 cihaza daha ulaşacak. İşte güncelleme alacak modeller...          

    OxygenOS 16 alacak OnePlus cihazlar açıklandı Tam Boyutta Gör
    Android 16 tabanlı OxygenOS 16 güncellemesi üzerinde çalışmalarını sürdüren OnePlus, halihazırda birçok modeli için yeni güncellemeyi yayınlamaya hazırlanıyor. Son olarak Aralık ayında Android 16 güncellemesi alacak OnePlus cihazların listesi belli oldu. 

    OxygenOS 16 alacak OnePlus cihazlar açıklandı

    Kaçıranlar için Android 16 tabanlı OxygenOS 16 güncellemesi, halihazırda amiral gemisi cihazlar için yayınlanmaya başladı. Aralık ayında güncelleme alacak modeller ise, sırasıyla, OnePlus 11 5G, OnePlus 11R 5G, OnePlus Nord 5, OnePlus Nord CE 5, OnePlus Nord 4 ve OnePlus Nord 3 5G.

    • OnePlus 11 5G
    • OnePlus 11R 5G
    • OnePlus Nord 5
    • OnePlus Nord CE 5
    • OnePlus Nord 4
    • OnePlus Nord 3 5G

    OnePlus, OnePlus 11, Nord 5, Nord CE 5 ve Nord 5 modellerini OxygenOS 16'ya yükseltmeye başladı bile. Güncelleme kademeli olarak gerçekleştiği için tüm kullanıcılara ulaşması birkaç gün sürebilir. Geriye kalan iki cihaz olan OnePlus 11R ve Nord 3 de önümüzdeki birkaç gün içinde güncellemeyi alacak.

    OxygenOS 16 güncellemesinin üçüncü ve son aşaması ise 2026 yılının ilk çeyreğinde gerçekleşecek. Bu aşamada güncelleme, OnePlus 10 Pro, Nord CE 4, Nord CE 4 Lite, OnePlus Pad ve OnePlus Pad Lite dahil olmak üzere kalan cihazlara da ulaşacak.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    BYD'den 2 tonluk ağaçla ekstrem sağlamlık testi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    eve 380 volt elektrik aboneliği kyk da çamaşır nasıl yıkanır permatik nasıl açılır 195 yerine 205 lastik olur mu 2018 toyota corolla 1.6 life yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    vivo V50 Lite
    vivo V50 Lite
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    I-LIFE ZedAir
    I-LIFE ZedAir
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum