OxygenOS 16 alacak OnePlus cihazlar açıklandı
Kaçıranlar için Android 16 tabanlı OxygenOS 16 güncellemesi, halihazırda amiral gemisi cihazlar için yayınlanmaya başladı. Aralık ayında güncelleme alacak modeller ise, sırasıyla, OnePlus 11 5G, OnePlus 11R 5G, OnePlus Nord 5, OnePlus Nord CE 5, OnePlus Nord 4 ve OnePlus Nord 3 5G.
- OnePlus 11 5G
- OnePlus 11R 5G
- OnePlus Nord 5
- OnePlus Nord CE 5
- OnePlus Nord 4
- OnePlus Nord 3 5G
OnePlus, OnePlus 11, Nord 5, Nord CE 5 ve Nord 5 modellerini OxygenOS 16'ya yükseltmeye başladı bile. Güncelleme kademeli olarak gerçekleştiği için tüm kullanıcılara ulaşması birkaç gün sürebilir. Geriye kalan iki cihaz olan OnePlus 11R ve Nord 3 de önümüzdeki birkaç gün içinde güncellemeyi alacak.
OxygenOS 16 güncellemesinin üçüncü ve son aşaması ise 2026 yılının ilk çeyreğinde gerçekleşecek. Bu aşamada güncelleme, OnePlus 10 Pro, Nord CE 4, Nord CE 4 Lite, OnePlus Pad ve OnePlus Pad Lite dahil olmak üzere kalan cihazlara da ulaşacak.