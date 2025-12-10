Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Android 16 tabanlı OxygenOS 16 güncellemesi üzerinde çalışmalarını sürdüren OnePlus, halihazırda birçok modeli için yeni güncellemeyi yayınlamaya hazırlanıyor. Son olarak Aralık ayında Android 16 güncellemesi alacak OnePlus cihazların listesi belli oldu.

OxygenOS 16 alacak OnePlus cihazlar açıklandı

Kaçıranlar için Android 16 tabanlı OxygenOS 16 güncellemesi, halihazırda amiral gemisi cihazlar için yayınlanmaya başladı. Aralık ayında güncelleme alacak modeller ise, sırasıyla, OnePlus 11 5G, OnePlus 11R 5G, OnePlus Nord 5, OnePlus Nord CE 5, OnePlus Nord 4 ve OnePlus Nord 3 5G.

OnePlus 11 5G

OnePlus 11R 5G

OnePlus Nord 5

OnePlus Nord CE 5

OnePlus Nord 4

OnePlus Nord 3 5G

OnePlus Watch Lite geliyor: 10 gün pil ömrü ve dahası 1 gün önce eklendi

OnePlus, OnePlus 11, Nord 5, Nord CE 5 ve Nord 5 modellerini OxygenOS 16'ya yükseltmeye başladı bile. Güncelleme kademeli olarak gerçekleştiği için tüm kullanıcılara ulaşması birkaç gün sürebilir. Geriye kalan iki cihaz olan OnePlus 11R ve Nord 3 de önümüzdeki birkaç gün içinde güncellemeyi alacak.

OxygenOS 16 güncellemesinin üçüncü ve son aşaması ise 2026 yılının ilk çeyreğinde gerçekleşecek. Bu aşamada güncelleme, OnePlus 10 Pro, Nord CE 4, Nord CE 4 Lite, OnePlus Pad ve OnePlus Pad Lite dahil olmak üzere kalan cihazlara da ulaşacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: