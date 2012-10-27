1.1 milyon Facebook kullanıcı adının satışa sunulduğu ortaya çıktı

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Dünyanın en kalabalık sosyal ağı olmasının yanında Facebook, sıklıkla güvenlik açıklarıyla gündeme geliyor. Son haber ise Bulgaristan'dan geldi.
Bulgar bir blogcu olan Bogomil Shopov, Gigbucks adlı bir siteden 5$ karşılığında 1.1 milyon adet Facebook kullanıcı ID ve email adreslerini içeren bir spreadsheet dosyası satın aldığını açıkladı.
Shopov bilgilerin geçerli veriler olduğunu ve üçüncü taraf uygulamalar tarafından toplandığını belirtti. Bahse konu sitenin ise genelde bu tür bilgiler sattığını da dile getirdi.
Haberin ardından Facebook olayı araştırmak için yazarla irtibata geçti. Ancak yazar talebe cevap vermedi ve yetkililerinin talebinin tersine bu görüşmeyi de sonraki gönderisinde yayınladı.
Shopov sonrasında elindeki verileri Facebook'a teslim etti. Yazara göre bu verileri elde edenler üçüncü taraf uygulama geliştiricileri.
Gigbucks ise verileri satan kişinin kural ihlali yaptığını ve siteden uzaklaştırdıklarını açıkladı.
Facebook ise bu tür olayları hassasiyetle takip ettiklerini ve kullanıcı menfaatini gözettiklerini bildirdi.
Yaşanan olayda görüldüğü gibi üçüncü taraf uygulamalara verdiğiniz izinler çok önemli. Çünkü sizin adınıza paylaşımda bulunurken, özel bilgilerinize de erişebilir. Hatta bundan sizin haberiniz bile olmayabilir.
http://mashable.com/2012/10/26/facebook-user-emails-5-dollars/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
5 dolar gibi uzuz bi fiyatı varsa bende alıyorum 5.5 milyon kişi 50$ gözden çıkarıyorum ya abi ne saçmalıyosunuz siz ya ne içipte böyle iyi kafanız oluyo söyleyin bizde alalım
Vah vah napacaz şimdi?
:d ben bedava verim bende 1 milyar email adresi var
Bi manita yap kendine , ömür el arabasıyla geçmez benim asosyal bahtı kara arkadaşım................
kapatanlar nasıl yapıyorsunuz ? ben yanlızlığa gömülmüş gibi oluyorum :(
1 Misafir
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