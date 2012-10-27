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1.1 milyon Facebook kullanıcı adının satışa sunulduğu ortaya çıktı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
5,4b
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Güvenlik
Ekrem71
Haber Editörü
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Dünyanın en kalabalık sosyal ağı olmasının yanında Facebook, sıklıkla güvenlik açıklarıyla gündeme geliyor. Son haber ise Bulgaristan'dan geldi.

Bulgar bir blogcu olan Bogomil Shopov, Gigbucks adlı bir siteden 5$ karşılığında 1.1 milyon adet Facebook kullanıcı ID ve email adreslerini içeren bir spreadsheet dosyası satın aldığını açıkladı.

Shopov bilgilerin geçerli veriler olduğunu ve üçüncü taraf uygulamalar tarafından toplandığını belirtti. Bahse konu sitenin ise genelde bu tür bilgiler sattığını da dile getirdi.

Haberin ardından Facebook olayı araştırmak için yazarla irtibata geçti. Ancak yazar talebe cevap vermedi ve yetkililerinin talebinin tersine bu görüşmeyi de sonraki gönderisinde yayınladı.

Shopov sonrasında elindeki verileri Facebook'a teslim etti. Yazara göre bu verileri elde edenler üçüncü taraf uygulama geliştiricileri.

Gigbucks ise verileri satan kişinin kural ihlali yaptığını ve siteden uzaklaştırdıklarını açıkladı.

Facebook ise bu tür olayları hassasiyetle takip ettiklerini ve kullanıcı menfaatini gözettiklerini bildirdi.

Yaşanan olayda görüldüğü gibi üçüncü taraf uygulamalara verdiğiniz izinler çok önemli. Çünkü sizin adınıza paylaşımda bulunurken, özel bilgilerinize de erişebilir. Hatta bundan sizin haberiniz bile olmayabilir. 


http://mashable.com/2012/10/26/facebook-user-emails-5-dollars/ Yorum Yaz
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depeche35 7 yıl en beğenilen
Az evel Facebook'a girdim ve hesabımı tamamiyle sildim. Oh be dünya varmış,size de öneririm.
1 Yanıt Yanıtla +15
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huaweihg521 6 yıl ekrem71
ekrem71






Dünyanın en kalabalık sosyal ağı olmasının yanında Facebook, sıklıkla güvenlik açıklarıyla gündeme geliyor. Son haber ise Bulgaristan'dan geldi.
Bulgar bir blogcu olan Bogomil Shopov, Gigbucks adlı bir siteden 5$ karşılığında 1.1 milyon adet Facebook kullanıcı ID ve email adreslerini içeren bir spreadsheet dosyası satın aldığını açıkladı.
Shopov bilgilerin geçerli veriler olduğunu ve üçüncü taraf uygulamalar tarafından toplandığını belirtti. Bahse konu sitenin ise genelde bu tür bilgiler sattığını da dile getirdi.
Haberin ardından Facebook olayı araştırmak için yazarla irtibata geçti. Ancak yazar talebe cevap vermedi ve yetkililerinin talebinin tersine bu görüşmeyi de sonraki gönderisinde yayınladı.
Shopov sonrasında elindeki verileri Facebook'a teslim etti. Yazara göre bu verileri elde edenler üçüncü taraf uygulama geliştiricileri.
Gigbucks ise verileri satan kişinin kural ihlali yaptığını ve siteden uzaklaştırdıklarını açıkladı.
Facebook ise bu tür olayları hassasiyetle takip ettiklerini ve kullanıcı menfaatini gözettiklerini bildirdi.
Yaşanan olayda görüldüğü gibi üçüncü taraf uygulamalara verdiğiniz izinler çok önemli. Çünkü sizin adınıza paylaşımda bulunurken, özel bilgilerinize de erişebilir. Hatta bundan sizin haberiniz bile olmayabilir. 




5 dolar gibi uzuz bi fiyatı varsa bende alıyorum 5.5 milyon kişi 50$ gözden çıkarıyorum ya abi ne saçmalıyosunuz siz ya ne içipte böyle iyi kafanız oluyo söyleyin bizde alalım
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Guest-194272510 7 yıl ekrem71
ekrem71






Dünyanın en kalabalık sosyal ağı olmasının yanında Facebook, sıklıkla güvenlik açıklarıyla gündeme geliyor. Son haber ise Bulgaristan'dan geldi.
Bulgar bir blogcu olan Bogomil Shopov, Gigbucks adlı bir siteden 5$ karşılığında 1.1 milyon adet Facebook kullanıcı ID ve email adreslerini içeren bir spreadsheet dosyası satın aldığını açıkladı.
Shopov bilgilerin geçerli veriler olduğunu ve üçüncü taraf uygulamalar tarafından toplandığını belirtti. Bahse konu sitenin ise genelde bu tür bilgiler sattığını da dile getirdi.
Haberin ardından Facebook olayı araştırmak için yazarla irtibata geçti. Ancak yazar talebe cevap vermedi ve yetkililerinin talebinin tersine bu görüşmeyi de sonraki gönderisinde yayınladı.
Shopov sonrasında elindeki verileri Facebook'a teslim etti. Yazara göre bu verileri elde edenler üçüncü taraf uygulama geliştiricileri.
Gigbucks ise verileri satan kişinin kural ihlali yaptığını ve siteden uzaklaştırdıklarını açıkladı.
Facebook ise bu tür olayları hassasiyetle takip ettiklerini ve kullanıcı menfaatini gözettiklerini bildirdi.
Yaşanan olayda görüldüğü gibi üçüncü taraf uygulamalara verdiğiniz izinler çok önemli. Çünkü sizin adınıza paylaşımda bulunurken, özel bilgilerinize de erişebilir. Hatta bundan sizin haberiniz bile olmayabilir. 




Vah vah napacaz şimdi?
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iskefiyeli 7 yıl ekrem71
ekrem71











Dünyanın en kalabalık sosyal ağı olmasının yanında Facebook, sıklıkla güvenlik açıklarıyla gündeme geliyor. Son haber ise Bulgaristan'dan geldi.

Bulgar bir blogcu olan Bogomil Shopov, Gigbucks adlı bir siteden 5$ karşılığında 1.1 milyon adet Facebook kullanıcı ID ve email adreslerini içeren bir spreadsheet dosyası satın aldığını açıkladı.

Shopov bilgilerin geçerli veriler olduğunu ve üçüncü taraf uygulamalar tarafından toplandığını belirtti. Bahse konu sitenin ise genelde bu tür bilgiler sattığını da dile getirdi.

Haberin ardından Facebook olayı araştırmak için yazarla irtibata geçti. Ancak yazar talebe cevap vermedi ve yetkililerinin talebinin tersine bu görüşmeyi de sonraki gönderisinde yayınladı.

Shopov sonrasında elindeki verileri Facebook'a teslim etti. Yazara göre bu verileri elde edenler üçüncü taraf uygulama geliştiricileri.

Gigbucks ise verileri satan kişinin kural ihlali yaptığını ve siteden uzaklaştırdıklarını açıkladı.

Facebook ise bu tür olayları hassasiyetle takip ettiklerini ve kullanıcı menfaatini gözettiklerini bildirdi.

Yaşanan olayda görüldüğü gibi üçüncü taraf uygulamalara verdiğiniz izinler çok önemli. Çünkü sizin adınıza paylaşımda bulunurken, özel bilgilerinize de erişebilir. Hatta bundan sizin haberiniz bile olmayabilir. 




:d ben bedava verim bende 1 milyar email adresi var
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berkcira 7 yıl
insanlar hakkında bilgi toplamak internet ile o kadar çok kolay bir hale geldiki artık...
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bako39 7 yıl
Facebooku tek kullanma amacim alisveris surungenlerle ilgileniyorum satislari sayfalardan ya da forumlardan oluyor.
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Tantum.35 7 yıl
sohbet amaçlı kullanıyorum sadece facebook u
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nurettinaz 7 yıl
Hiç bulaşmadım ve her hafta böyle haberleri gördükçe iyiki bulaşmamışım diyorum.
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parcakontorbayi 7 yıl
facebooktan herşey beklenir ...
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Reaktans 7 yıl
Hiç bir uygulama kullanmıyorum
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bengoksel 7 yıl
Call Me Maybe
Facebooku kapattım ama 3 ay sonra dayanamadım açtım.Zaten asosyal biriyim ondaki 50-60 kişide olmasa kafayı yerim herhalde. kapatanlar nasıl yapıyorsunuz ? ben yanlızlığa gömülmüş gibi oluyorum :(

Bi manita yap kendine , ömür el arabasıyla geçmez benim asosyal bahtı kara arkadaşım................
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X-FI 7 yıl
ben facebook uda twitter gibi kullanıyorum.. yani sadece share vs.
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E_Aydin35 7 yıl
Facebook şu an günümüzde özelliklede hacker'ların uğraşıp ekmek parası çıkarabileceği en güzel adres bu tür haberler şu anlık pek duyulmuyor ama ileride duyulmıyacagi anlamınada gelmez. Güvenlik açısından fazlasıyla antivirüs firmasıyla anlaşma sağlanmış, ancak bunu içerden halledilebilir hale getirdiklerinde çok daha büyük bir tehlike arz ediyor..
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Olur Öyle Şeyler 7 yıl
Facebook'u kapattım ama 3 ay sonra dayanamadım açtım.Zaten asosyal biriyim ondaki 50-60 kişide olmasa kafayı yerim herhalde.

kapatanlar nasıl yapıyorsunuz ? ben yanlızlığa gömülmüş gibi oluyorum :(
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