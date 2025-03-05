Bilim insanları, yünlü mamutları geri getirmek için yeni bir fare türü oluşturdu

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Tam Boyutta Gör ABD merkezli biyoteknoloji şirketi Colossal Biosciences, nesli tükenen yünlü mamutları geri getirme yolunda önemli bir adım attı. Genetik mühendisliği teknikleriyle geliştirilen "yünlü fareler", soğuğa dayanıklı tüy yapılarıyla dikkat çekiyor. Bu gelişme, genetiği değiştirilmiş Asya fillerini mamut benzeri özelliklerle donatma hedefinde önemli bir kilometre taşı olarak görülüyor.

Yeni bir fare türü üretildi

Colossal ekibi, mamutların ve Asya fillerinin genomlarını karşılaştırarak soğuk iklimlere adaptasyonu sağlayan genetik farklılıkları belirledi. Şirketin kurucu ortağı ve CEO’su Ben Lamm, sürecin doğruluğunu kanıtlamak adına laboratuvar ortamında genetik modifikasyonları içeren deneyler yürüttüklerini belirtti.

Bu süreçte, araştırmacılar dokuz farklı geni hedef alarak farelerin tüy yapısını ve yağ metabolizmasını değiştirdi. Kullanılan gen düzenleme teknikleriyle fare embriyoları üzerinde değişiklikler yapıldı ve bu embriyolar taşıyıcı annelere implante edildi. Sonuç olarak, doğan farelerin bazıları uzun ve kıvırcık tüylere, altın kahverengi renge ve daha yoğun kürke sahipti. Bu yeni tür farelere “Colossal Woolly Mice (Colossal Yünlü Fare)” adı verildi.

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Ancak, genetiği değiştirilmiş farelerin gerçekten soğuğa karşı daha dayanıklı olup olmadığı konusunda henüz net bir veri yok. Colossal’ın Baş Bilim Sorumlusu Dr. Beth Shapiro, yapılan gen düzenlemelerinin başarısına dikkat çekerek, pek çok farede hedeflenen genetik değişikliklerin eksiksiz gerçekleştiğini belirtti.

Mamut yavrusu için hedef 2028

Tam Boyutta Gör Proje, bilim çevrelerinde hem heyecan hem de tartışmalara yol açtı. Londra’daki Francis Crick Enstitüsü’nden kök hücre biyolojisi uzmanı Robin Lovell-Badge, çalışmanın teknik açıdan başarılı olsa da, farelerin genetik değişimlerinin arkasındaki biyolojik mekanizmaların tam olarak anlaşılmadığını vurguladı. Ayrıca, mamutların geri getirilmesinin yalnızca birkaç genin değiştirilmesiyle mümkün olmayacağına dikkat çekti.

Benzer şekilde, Sheffield Üniversitesi’nden Dr. Tori Herridge de mamut benzeri filler üretmenin beklenenden çok daha zor olacağını belirtti. Herridge, gen düzenleme sürecinde yüzlerce genin rol oynayabileceğini ve mevcut çalışmaların yalnızca yüzeysel değişiklikler sunduğunu dile getirdi.

Colossal Biosciences, ilk mamut benzeri fil yavrusunu 2028 yılına kadar dünyaya getirmeyi hedefliyor. Ancak bazı bilim insanları, bu tür projelere ayrılan kaynakların mevcut türleri korumak için harcanması gerektiğini savunuyor. Lovell-Badge, çalışmanın sonuçlarını değerlendirirken, şu aşamada yalnızca “sevimli tüylü fareler” üretildiğini ve elde edilen bilgilerin mamutları geri getirme sürecine ne kadar katkı sağladığının belirsiz olduğunu söyledi.

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Mamutları geri getirmek için "yünlü fareler" yaratıldı