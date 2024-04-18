Tam Boyutta Gör Apple’ın iOS 18 güncellemesi merakla bekleniyor. iOS 18 ile gelen yenilikleri 10-14 Haziran arasında gerçekleşecek WWDC etkinliğinde tanıtılacak. Etkinliğe yaklaştıkça sızıntılar da artmaya başladı. iOS 18’in Notlar uygulamasına sesli notlar ve matematikle ilgili birkaç yeni özellik ekleyeceği söyleniyor.

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Yerleşik ses kaydı

İlk olarak, iOS 18, iPhone kullanıcılarının doğrudan Notlar uygulaması içinden sesli notlar kaydetmesine olanak tanıyacak. Bu kayıtlar daha sonra Notlar’a yerleştirilecek. Şu anda Sesli Notlar uygulamasından ses kayıtları kopyalanıp Notlar uygulamasına yapıştırılarak dinlenebiliyor ancak iOS 18 ile bu adıma artık gerek kalmayacak.

Matematik notları

Notlar uygulamasının yeni sürümü, Matematik Notları adında yeni bir özellik kazanacak. Özellik, Apple’ın Hesap Makinesi uygulamasıyla bağlantıyı güçlendirerek kullanıcıların Hesap Makinesi'ndeki bilgileri Notlar uygulamasına entegre etmesine olanak sağlayacak.

Apple’ın iOS 18 ile Notlar uygulamasına ekleyeceği yeni özellikler Microsoft’un OneNote uygulamasında mevcut. OneNote, kullanıcıların denklem eklemesine ve çözmesine, el yazısıyla formüller oluşturmasına, birim dönüştürmeleri gerçekleştirmesine ve hatta notlara iki boyutlu grafik eklemesine olanak tanıyor. OneNote, iOS ve macOS App Store’da en popüler uygulamalardan biri ve hatta macOS sürümü yakın zamanda Apple editörleri tarafından seçildi. Apple, büyük olasılıkla benzer özellikleri kendi Notlar uygulamasına ekleyecek.

iOS 18 ne zaman çıkacak?

Apple, iOS 18’i 10 Haziran - 14 Haziran 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek geliştiriciler konferansı WWDC'de tanıtacak. Etkinlik sonrasında iOS 18 developer beta sürümünün yayınlanması, Eylül ayında da iOS 18 final sürümünün çıkması bekleniyor.

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iOS 18 ile Notlar uygulaması iki yeni özellik kazanıyor