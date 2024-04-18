iOS 18 ile Notlar uygulaması iki yeni özellik kazanıyor

Yerleşik ses kaydı
İlk olarak, iOS 18, iPhone kullanıcılarının doğrudan Notlar uygulaması içinden sesli notlar kaydetmesine olanak tanıyacak. Bu kayıtlar daha sonra Notlar’a yerleştirilecek. Şu anda Sesli Notlar uygulamasından ses kayıtları kopyalanıp Notlar uygulamasına yapıştırılarak dinlenebiliyor ancak iOS 18 ile bu adıma artık gerek kalmayacak.
Matematik notları
Notlar uygulamasının yeni sürümü, Matematik Notları adında yeni bir özellik kazanacak. Özellik, Apple’ın Hesap Makinesi uygulamasıyla bağlantıyı güçlendirerek kullanıcıların Hesap Makinesi'ndeki bilgileri Notlar uygulamasına entegre etmesine olanak sağlayacak.
Apple’ın iOS 18 ile Notlar uygulamasına ekleyeceği yeni özellikler Microsoft’un OneNote uygulamasında mevcut. OneNote, kullanıcıların denklem eklemesine ve çözmesine, el yazısıyla formüller oluşturmasına, birim dönüştürmeleri gerçekleştirmesine ve hatta notlara iki boyutlu grafik eklemesine olanak tanıyor. OneNote, iOS ve macOS App Store’da en popüler uygulamalardan biri ve hatta macOS sürümü yakın zamanda Apple editörleri tarafından seçildi. Apple, büyük olasılıkla benzer özellikleri kendi Notlar uygulamasına ekleyecek.
iOS 18 ne zaman çıkacak?
Apple, iOS 18’i 10 Haziran - 14 Haziran 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek geliştiriciler konferansı WWDC'de tanıtacak. Etkinlik sonrasında iOS 18 developer beta sürümünün yayınlanması, Eylül ayında da iOS 18 final sürümünün çıkması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)