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    Anlık Bildirim

    iOS 18 ile Notlar uygulaması iki yeni özellik kazanıyor

    Apple'ın iOS 18 güncellemesiyle iPhone Not uygulamasına iki kullanışlı özellik ekleyeceği söyleniyor. Notlar uygulaması daha da güçlenecek.                      
    ios 18 notlar yeni özellikler Tam Boyutta Gör
    Apple’ın iOS 18 güncellemesi merakla bekleniyor. iOS 18 ile gelen yenilikleri 10-14 Haziran arasında gerçekleşecek WWDC etkinliğinde tanıtılacak. Etkinliğe yaklaştıkça sızıntılar da artmaya başladı. iOS 18’in Notlar uygulamasına sesli notlar ve matematikle ilgili birkaç yeni özellik ekleyeceği söyleniyor.

    Yerleşik ses kaydı

    İlk olarak, iOS 18, iPhone kullanıcılarının doğrudan Notlar uygulaması içinden sesli notlar kaydetmesine olanak tanıyacak. Bu kayıtlar daha sonra Notlar’a yerleştirilecek. Şu anda Sesli Notlar uygulamasından ses kayıtları kopyalanıp Notlar uygulamasına yapıştırılarak dinlenebiliyor ancak iOS 18 ile bu adıma artık gerek kalmayacak.

    Matematik notları

    Notlar uygulamasının yeni sürümü, Matematik Notları adında yeni bir özellik kazanacak. Özellik, Apple’ın Hesap Makinesi uygulamasıyla bağlantıyı güçlendirerek kullanıcıların Hesap Makinesi'ndeki bilgileri Notlar uygulamasına entegre etmesine olanak sağlayacak.

    Apple’ın iOS 18 ile Notlar uygulamasına ekleyeceği yeni özellikler Microsoft’un OneNote uygulamasında mevcut. OneNote, kullanıcıların denklem eklemesine ve çözmesine, el yazısıyla formüller oluşturmasına, birim dönüştürmeleri gerçekleştirmesine ve hatta notlara iki boyutlu grafik eklemesine olanak tanıyor. OneNote, iOS ve macOS App Store’da en popüler uygulamalardan biri ve hatta macOS sürümü yakın zamanda Apple editörleri tarafından seçildi. Apple, büyük olasılıkla benzer özellikleri kendi Notlar uygulamasına ekleyecek.

    iOS 18 ne zaman çıkacak?

    Apple, iOS 18’i 10 Haziran - 14 Haziran 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek geliştiriciler konferansı WWDC'de tanıtacak. Etkinlik sonrasında iOS 18 developer beta sürümünün yayınlanması, Eylül ayında da iOS 18 final sürümünün çıkması bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 gün önce

    Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage

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    Exadious 3 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 3 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 3 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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