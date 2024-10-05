ŞOK marketler akıllı yürüyüş bandı ve taşınabilir buzdolabı satıyor

5 Ekim ŞOK aktüel teknoloji ürünleri
5 Ekim ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında Yui markasına ait akıllı yürüyüş ve koşu bantları yer alıyor. İster üzerinde yer alan mini ekranı ister de mobil uygulama üzerinden kontrol edilebilen koşu bantlarından 6km/s hızına ulaşabilen Y1 modeli 5999TL fiyat etiketine sahip.
8km/s hızına ulaşabilen Yui S1 yürüyüş ve koşu bandı modeli de 6499TL seviyesinde alıcılarını bekliyor. Diğer taraftan 12 litre hacmi olan ev ve araç tipi Yui K14 taşınabilir buzdolabı modeli de 4899TL olarak satılıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.