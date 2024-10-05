ŞOK marketler akıllı yürüyüş bandı ve taşınabilir buzdolabı satıyor

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Tam Boyutta Gör Bu hafta ŞOK mağazalar zincirinin aktüel ürün kataloğunda akıllı yürüyüş bantlarından kişisel bakım ürünlerine, beyaz eşyalardan mini buzdolabına kadar farklı elektronik cihazlar bulmak mümkün olacak.

5 Ekim ŞOK aktüel teknoloji ürünleri

5 Ekim ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında Yui markasına ait akıllı yürüyüş ve koşu bantları yer alıyor. İster üzerinde yer alan mini ekranı ister de mobil uygulama üzerinden kontrol edilebilen koşu bantlarından 6km/s hızına ulaşabilen Y1 modeli 5999TL fiyat etiketine sahip.

2 Ekim ŞOK aktüel kataloğunda neler var? 2 gün önce eklendi

8km/s hızına ulaşabilen Yui S1 yürüyüş ve koşu bandı modeli de 6499TL seviyesinde alıcılarını bekliyor. Diğer taraftan 12 litre hacmi olan ev ve araç tipi Yui K14 taşınabilir buzdolabı modeli de 4899TL olarak satılıyor.

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