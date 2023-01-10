12 inç MacBook bekleyenlere üzücü haber: Apple’ın planları arasında yok

M1 ve M2 işlemcisinin enerji verimliliği, Apple’ın fansız MacBook Air üretmesini sağlamıştı. Bu ürünlerin ince yapısı ve problemsiz doğası, 12 inç MacBook’u mümkün kılsa da Apple, bu üründen vazgeçmiş gibi görünüyor. Apple’a yakın kaynakları ile bilinen Mark Gurman, firmanın 12 inç MacBook’u planlarından çıkardığını belirtti. Apple, muhtemelen yakın zamanda iptal ettiği bir ürüne tekrar Ar-Ge yatırımları yapmak istemiyor. Ayrıca oldukça taşınabilir olan MacBook Air, 12 inç MacBook’u birçok kişi için gereksiz kılıyor.
yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..