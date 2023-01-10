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    12 inç MacBook bekleyenlere üzücü haber: Apple’ın planları arasında yok

    12 inç MacBook modelini ısınma gibi sıkıntılar nedeniyle cihazı iptal eden Apple’ın ARM’a geçişi, bu ürünün geri dönebileceğine ümit olsa da Apple bu konuda bir adım atmayacak gibi duruyor.
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    12 inç Macbook yakın zamanda geri dönmeyecek Tam Boyutta Gör
    Apple, 2015 yılında daha uygun fiyatlı ve daha taşınabilir bir ürün olarak 12 inç MacBook’u tanıtmıştı. Ürün, özellikle öğrenciler için çekici bir ürün olsa da cihazın ince ve küçük yapısı ısınma problemlerine sebep olmuştu. Ayrıca Thunderbolt bağlantısını desteklemeyen tek USB-C portu da cihazın eleştiriler almasına sebep olmuştu. Bu sebeplerden dolayı Apple, 2019 yılında 12 inç MacBook modelini iptal etmek zorunda kalmıştı. Ancak firmanın ARM mimarisine geçmesi ve M1 işlemcisinin enerji verimliliği, birçok hayran için 12 inç MacBook rüyasını canlandırmıştı. Ancak görünüşe göre Apple, bu ürünü geri getirmeyi düşünmüyor.

    Apple 12 inç MacBook’u canlandırmayı düşünmüyor

    M1 ve M2 işlemcisinin enerji verimliliği, Apple’ın fansız MacBook Air üretmesini sağlamıştı. Bu ürünlerin ince yapısı ve problemsiz doğası, 12 inç MacBook’u mümkün kılsa da Apple, bu üründen vazgeçmiş gibi görünüyor. Apple’a yakın kaynakları ile bilinen Mark Gurman, firmanın 12 inç MacBook’u planlarından çıkardığını belirtti. Apple, muhtemelen yakın zamanda iptal ettiği bir ürüne tekrar Ar-Ge yatırımları yapmak istemiyor. Ayrıca oldukça taşınabilir olan MacBook Air, 12 inç MacBook’u birçok kişi için gereksiz kılıyor.     

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    abstergo78GHOST 3 gün önce

    yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..

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