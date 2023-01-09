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    Apple Silicon’dan gücünü alacak Mac Pro’dan yeni detaylar geldi: Intel model ile aynı tasarıma sahip olacak

    2020 yılında ARM tabanlı Apple Silicon işlemcilerine geçen Mac ailesi, yakında Mac Pro’nun da ARM versiyonuna kavuşacak. Birçok açıdan geciken Mac Pro’nın yeni detayları hayranları üzecek cinsten.
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    M2 Ultra işlemcili Mac Pro'dan yeni bilgiler geldi Tam Boyutta Gör
    2020 yılında Intel işlemcilerini terk edeceğini ve ARM’a geçeceğini duyuran Apple, aynı yılın ilerleyen aylarında Apple Silicon’dan güç alan ilk cihazlarını tanıtmıştı. O zamandan bu yana neredeyse her Mac modelini ARM işlemcisi ile güncelleyen firma, yakında Mac Pro’yu da güncelleyecek. Birçok açıdan gecikmiş olan Mac Pro’nun bazı detayları, bekleyenleri üzecek cinsten.

    Eskisi kadar özelleştirilebilir ve tamir edilebilir olmayacak

    Apple’a yakın kaynakları ile bilinen Mark Gurman, Mac Pro hakkında önemli detaylar paylaştı. Gurman’a göre M2 Ultra çip setinden gücünü alacak olan Mac Pro, Intel modeli ile hemen hemen aynı tasarıma sahip olacak. Ayrıca cihazın RAM kapasitesinin satın alınırken belirlenebileceğini, daha sonra değiştirilemeyeceğini belirtti. RAM’in çip sete bağlı olarak gelmesi, cihazın hem özelleştirilebilirliğini hem de tamir edilebilirliğini ciddi anlamda geri çekecektir. 

    Buna rağmen Mac Pro, diğer Mac cihazlarının sahip olmadığı birçok avantaja sahip olacak. Gurman’a göre Mac Pro, RAM değişimine izin vermeyecek olsa da SSD, grafik ve bağlantı birimlerinin değişimine izin verecek. Bilgilere göre Mac Pro, M2 işlemcisine bağlı gelen depolama dışında iki ek SSD yuvasına sahip olacak. Ayrıca sayısı bilinmese de cihazın grafik ve ağ bağlantısı yuvalarına sahip olduğu da gelen bilgiler arasında. Normalde 2022 yılında çıkması planlanan Mac Pro, muhtemelen 2023 yılı bitmeden tanıtılacak.

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    abstergo78GHOST 3 gün önce

    yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..

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