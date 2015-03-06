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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

12 inçlik Retina MacBook Air gecikebilir

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Ekrem71
Haber Editörü
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12 inçlik Retina MacBook Air gecikebilir

Apple'ın 9 Mart tarihindeki etkinliğini resmen duyurmasının ardından gözler lansmanda neler olacağı tahminlerine çevrildi. Etkinlikte Apple Watch akıllı saati, iOS 8.2 güncellemesi ve 12 inçlik Retina MacBook Air modelinin duyurulması bekleniyordu.
Ancak gündeme gelen son bilgiler Retina ekranlı bir MacBook Air modelinin başka bahara kaldığını gösteriyor. Tedarik zinciri firmalardan elde edilen bilgilere göre MacBook Air için Retina panellerin tedariğine en erken yılın ikinci yarısında başlanması öngörülüyor. Bu bakımdan Retina ekranlı MacBook Air muhtemelen Skylake tabanlı bir yongaseti ile sonbahar döneminde piyasada olacak.
Bu yıl MacBook Air serisinin işlemci bakımından büyük değişim yaşayacağı belirtiliyor. Şimdilik 13 inçlik MacBook Air cihazına ait sızıntılar mevcut. Cihaza ait olduğu iddia edilen konfigürasyon dökümanlarında Broadwell tabanlı Intel Core i5-5250U yongaseti, Intel HD 6000 grafik birimi, 4GB RAM, 1440x900 piksel çözünürlük görünüyor.
Apple'ın üzerinde ısrarla durduğu kullanım sürelerinde kayıp yaşamamak adına çözünürlük konusunda bir değişiklik yapmayacağı tahmin ediliyor. Retina MacBook Air ile birlikte ise Apple'ın gelecek yıla doğru çözünürlük artışına gideceği konuşuluyor.
Bu bakımdan 9 Mart'taki etkinlikte Retina MacBook Air modelini beklemek biraz hayal olacak. En iyi ihtimalle Broadwell işlemcilerle güncellenmiş MacBook Air veya MacBook Pro modellerini görebiliriz.



http://www.ubergizmo.com/2015/03/alleged-refreshed-macbook-air-specs-spotted-in-screenshot/?utm_source=mobilerepublic Yorum Yaz
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doctor_bey 4 yıl
cihaz çok iyi duruyor arkadaşlar, kullanmadım ama apple'ın macbooklardakı kalitesi belli zaten, tartışmaya gerek yok bence
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ErKaN-23 4 yıl
sadece görüntüsüyle cihaz alınmaz, donanım ve fiyat daha ön planda, ne kadar hoş görüksede fiyatını hak eden bir cihaz değil, o fiyata tek tercihim retina MBP olur.
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esmerbuyucu 4 yıl
12 inçlik rMB gecikmedi.

Hayal objesi inşallah benim de olur
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freeman8476 4 yıl
Beyler geldi beyler!!
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PHI 4 yıl
12" tanıtıldı, aynen beklendiği gibi fansız, retina ekran ve yeni bi kaç şey daha var elzem olan. 10 nisanda satıştaymış.
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esmerbuyucu 4 yıl
Bana kalırsa çerçeveler inceldiği için
rMBA 12 ve 14 inç olabilir.
rMBP 14 ve 16 inç olabilir.
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mafaky 4 yıl esmerbuyucu
esmerbuyucu

Bana kalırsa çerçeveler inceldiği için

rMBA 12 ve 14 inç olabilir.
rMBP 14 ve 16 inç olabilir.

14"lik hem rMBA hem de rMBP olacağını zannetmiyorum. (rMBA, işlemci olarak daha düşük versiyon, yani daha düşük saat frekanslı, Skylake'ler kullanıyor olsa bile...).

2016'da yepyeni Bir kasa tasarımında (bu tasarım ister istemez şu geldi-geliyor denilen 12" rMBA'e benzeyecek...) Skylake kullanan 14" bir rMBA çıkacağını ben de tahmin ediyorum. Paralelinde de küçük kardeşi olan 12"lik rMBA olacak, haliyle.

Küçümen, hafif, batarya ömrü uzun (10-12 saat arası) ve de retina ekran isteyenler bu 14" rMBA alıp gündelik işlerinde (video editing ya da oyun oynamalar dışında...) rahatlıkla kullanırlar.

2016'da Skylake'e geçildiğinde, bu durumda 13" rMBP kalkar. Yine yepyeni bir kasa tasarımıyla, baz model, 4 çekirdekli işlemcili, 16GB RAM ve 512GB (SSD/PCIE) ile belki bugünkülere göre az daha inceltilmiş 15" ve 17" rMBP'lar ortaya çıkacaktır (2. harici ekran kartını nasıl yerleştirip soğuturlar; orasını bilemem; herhalde bir formülünü bulacaklardır...). Özellikle Amerika pazarında, biraz büyük ve hantal kalsa bile 17" için talep var ve bunu "portatif/taşınabilir" desktop niyetine kullanmak isteyen profesyonel kullanıcılar da... (Araştırmacılar, 2016'da retina 17" ekranların da temin edilebileceği görüşündeler..)

Bu tür kullanıcılar zaten 13" ekrana asla rağbet etmezler.

Kişisel tahminim 13" rMBP'ların Broadwell kullanılan 2015 "tazeleme" modeliyle (2015 ortası sonu - 9. aya kadar ortaya çıkacak...) ömürlerini sona erdireceği şeklinde, şu günkü tahminlerime göre...

Bakalım, ölmez sağ kalırsak, göreceğiz...


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ae2096 4 yıl
Ne zamandır devam ediyor 1440*900 çözünürlük. Apple kendini geliştiremiyor.
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mafaky 4 yıl ae2096
ae2096

Ne zamandır devam ediyor 1440*900 çözünürlük. Apple kendini geliştiremiyor.

"ne zamandır kendini geliştirmek istemiyor?" diye sormak belki daha doğrusu.

Sonuç olarak Apple'ın elinde, şimdiye kadarki tüm Windows sürümlerine (Win 10 için konuşmak biraz erken...) daha üstün ve güvenlikli bir işletim sistemi var. Donanım biraz daha geriden takip etse ne olur ki? Sonuçta Mac kullanıcısı, iPhone/iPad kullanıcısı mantığıyla cihaz almıyor/yenilemiyor. "Dimyata pirince giderken, evdeki bulgurdan olmayalım..." demekte çok Mac kullanıcısı.
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freeman8476 4 yıl
Bu cihazı dört gözle bekliyodum. Beklemeye devam anlaşılan:((
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Vasto Lorde 4 yıl
intel hd 6000 ekran kartı, macbook prolardaki iris ekran kartına kıyasla nasıl bir performans sergiler ?
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