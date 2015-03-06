12 inçlik Retina MacBook Air gecikebilir





Apple'ın 9 Mart tarihindeki etkinliğini resmen duyurmasının ardından gözler lansmanda neler olacağı tahminlerine çevrildi. Etkinlikte Apple Watch akıllı saati, iOS 8.2 güncellemesi ve 12 inçlik Retina MacBook Air modelinin duyurulması bekleniyordu.

Ancak gündeme gelen son bilgiler Retina ekranlı bir MacBook Air modelinin başka bahara kaldığını gösteriyor. Tedarik zinciri firmalardan elde edilen bilgilere göre MacBook Air için Retina panellerin tedariğine en erken yılın ikinci yarısında başlanması öngörülüyor. Bu bakımdan Retina ekranlı MacBook Air muhtemelen Skylake tabanlı bir yongaseti ile sonbahar döneminde piyasada olacak.

Bu yıl MacBook Air serisinin işlemci bakımından büyük değişim yaşayacağı belirtiliyor. Şimdilik 13 inçlik MacBook Air cihazına ait sızıntılar mevcut. Cihaza ait olduğu iddia edilen konfigürasyon dökümanlarında Broadwell tabanlı Intel Core i5-5250U yongaseti, Intel HD 6000 grafik birimi, 4GB RAM, 1440x900 piksel çözünürlük görünüyor.

Apple'ın üzerinde ısrarla durduğu kullanım sürelerinde kayıp yaşamamak adına çözünürlük konusunda bir değişiklik yapmayacağı tahmin ediliyor. Retina MacBook Air ile birlikte ise Apple'ın gelecek yıla doğru çözünürlük artışına gideceği konuşuluyor.

Bu bakımdan 9 Mart'taki etkinlikte Retina MacBook Air modelini beklemek biraz hayal olacak. En iyi ihtimalle Broadwell işlemcilerle güncellenmiş MacBook Air veya MacBook Pro modellerini görebiliriz.









http://www.ubergizmo.com/2015/03/alleged-refreshed-macbook-air-specs-spotted-in-screenshot/?utm_source=mobilerepublic