BİM marketler Tecno Spark Slim ve Samsung Galaxy A17 5G satacak

26 Temmuz BİM aktüel teknoloji ürünleri
26 Temmuz BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında Tecno Spark Slim akıllı telefon modeli yer alıyor. 6.78 inçlik AMOLED ekran, Dimensity 6400 yonga seti, 8GB RAM, 256GB depolama, 50MP+2MP arka kamera, 13MP ön kamera, 5160mAh batarya, 45W hızlı şarj gibi özelliklerle 13990TL.
Diğer taraftan 6.7 inçlik Super AMOLED ekran, Exynos 1330 yonga seti, 6GB RAM, 128GB depolama, 50MP OIS kamera, 13MP ön kamera, 5000mAh batarya, 25W hızlı şarj özelliği olan Samsung Galaxy A17 5G modeli de 12750TL fiyat etiketine sahip.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: