Haftaya A101 marketlerde kablosuz kulaklık, kablosuz klavye ve hard disk var

12 Ocak A101 aktüel teknoloji ürünleri
12 Ocak A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında biraz daha çevresel kullanıma yönelik ekipmanlar görüyoruz. Daha önce de satışa çıkan Samsung’un Trio 500 kablosuz klavyesi bir kez daha raflarda. Türkçe klavye aynı anda 3 cihaza bağlanabiliyor. Fiyatı ise biraz artarak 399TL olmuş.
TCL markasına ait S150 tam kablosuz kulaklık modeli 3.5 saate kadar kullanım, kutusu ile 20 saate kadar kullanım, dokunmatik dış yüzey, Bluetooth 5.0 standardı gibi özelliklerle 439TL olarak satılacak.
Western Digital markasına ait USB 3.0 destekli 2TB harici disk bir miktar tartarak 1199TL olmuş. 6.51 inçlik ekran, Helio G35 yonga seti, 4GB RAM, 128GB depolama, 5000mAh batarya, 50MP+2MP+2MP arka kamera, 16MP ön kamera gibi özelliklere sahip olan Oppo A55 akıllı telefon da 5399TL olarak satılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..