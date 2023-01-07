Haftaya A101 marketlerde kablosuz kulaklık, kablosuz klavye ve hard disk var

Tam Boyutta Gör Haftaya A101 marketler zincirinde kablosuz kulaklık, kablosuz klavye, akıllı telefon, akıllı televizyon ve hard disk gibi ürünler yer alıyor. Fırsat ürünlerini sizler için bir araya getirdik.

12 Ocak A101 aktüel teknoloji ürünleri

12 Ocak A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında biraz daha çevresel kullanıma yönelik ekipmanlar görüyoruz. Daha önce de satışa çıkan Samsung’un Trio 500 kablosuz klavyesi bir kez daha raflarda. Türkçe klavye aynı anda 3 cihaza bağlanabiliyor. Fiyatı ise biraz artarak 399TL olmuş.

Samsung Smart Keyboard Trio 500 üç cihaza bağlanabiliyor 2 yıl önce eklendi

TCL markasına ait S150 tam kablosuz kulaklık modeli 3.5 saate kadar kullanım, kutusu ile 20 saate kadar kullanım, dokunmatik dış yüzey, Bluetooth 5.0 standardı gibi özelliklerle 439TL olarak satılacak.

Western Digital markasına ait USB 3.0 destekli 2TB harici disk bir miktar tartarak 1199TL olmuş. 6.51 inçlik ekran, Helio G35 yonga seti, 4GB RAM, 128GB depolama, 5000mAh batarya, 50MP+2MP+2MP arka kamera, 16MP ön kamera gibi özelliklere sahip olan Oppo A55 akıllı telefon da 5399TL olarak satılacak.

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12 Ocak A101 aktüel kataloğunda neler var?