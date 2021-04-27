Samsung Smart Keyboard Trio 500 üç cihaza bağlanabiliyor

Tam Boyutta Gör

Üst seviye akıllı telefon ve tabletlerinde DeX optimizasyonu ile masa üstü tecrübesi sunan Samsung bir yandan da çeşitli aksesuarlar ile bu tecrübeyi destekliyor. Samsung Smart Keyboard Trio 500 bunun son örneği oldu.

İlginizi Çekebilir

Samsung AKG N400 tam kablosuz kulaklıklar duyuruldu

Samsung Smart Keyboard Trio 500 özellikleri

Bugün evimizde birden fazla cihaz için klavyeye ihtiyaç duyuyoruz. Tablet, akıllı televizyon veya medya kutusu gibi cihazlara ayrı ayrı klavye atamak veya bir klavyeyi sürekli bağla-çöz sistemiyle gezdirmek zahmetli olabiliyor.

Ayrıca Bkz. "Epic Games Store'un zararı ortaya çıktı: Yüz milyonlarca dolar kaybediyor"

Samsung Smart Keyboard Trio 500 kablosuz klavye modeli kompakt bir yapıya sahip ve One UI 3.1 ara yüzü ile daha fonksiyonel çalışıyor. Dikkat çekici özelliklerinden birisi DeX için F12 tuşunun özelleştirilmesi. Böylece tek tuşla DeX ara yüzüne geçiliyor.

İkinci özellik ise 3 cihaza aynı anda bağlanabilmesi. F7-F9 tuşları ile akıcı bir şekilde bağlı olan cihazlar arasında geçiş yapabiliyor. Ayrıca 3 kısayol tuşuna da farklı uygulamalar atanabiliyor. Bu iki özellik One UI 3.1 ve üzeri cihazlarda çalışıyor. Samsung Smart Keyboard Trio 500 için henüz bir fiyat açıklanmadı.

https://www.gsmarena.com/smart_keyboard_trio_500_brings_dex_button_and_seamless_connectivity_with_up_to_3_devices_-news-48842.php

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.