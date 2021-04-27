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    Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung Smart Keyboard Trio 500 üç cihaza bağlanabiliyor

    Samsung Smart Keyboard Trio 500 kablosuz klavye 3 farklı cihaza bağlanarak akıcı bir geçiş sunabiliyor. Ayrıca DeX için de özel bir atanmış tuş da getiriyor.
    27 Nisan 2021, 21:30 (1 sa.)
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    Çevre Birimleri
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Samsung Smart Keyboard Trio 500 üç cihaza bağlanabiliyor
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    Üst seviye akıllı telefon ve tabletlerinde DeX optimizasyonu ile masa üstü tecrübesi sunan Samsung bir yandan da çeşitli aksesuarlar ile bu tecrübeyi destekliyor. Samsung Smart Keyboard Trio 500 bunun son örneği oldu.

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    Samsung Smart Keyboard Trio 500 özellikleri

    Bugün evimizde birden fazla cihaz için klavyeye ihtiyaç duyuyoruz. Tablet, akıllı televizyon veya medya kutusu gibi cihazlara ayrı ayrı klavye atamak veya bir klavyeyi sürekli bağla-çöz sistemiyle gezdirmek zahmetli olabiliyor.

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    Samsung Smart Keyboard Trio 500 kablosuz klavye modeli kompakt bir yapıya sahip ve One UI 3.1 ara yüzü ile daha fonksiyonel çalışıyor. Dikkat çekici özelliklerinden birisi DeX için F12 tuşunun özelleştirilmesi. Böylece tek tuşla DeX ara yüzüne geçiliyor.

    İkinci özellik ise 3 cihaza aynı anda bağlanabilmesi. F7-F9 tuşları ile akıcı bir şekilde bağlı olan cihazlar arasında geçiş yapabiliyor. Ayrıca 3 kısayol tuşuna da farklı uygulamalar atanabiliyor. Bu iki özellik One UI 3.1 ve üzeri cihazlarda çalışıyor. Samsung Smart Keyboard Trio 500 için henüz bir fiyat açıklanmadı.



    https://www.gsmarena.com/smart_keyboard_trio_500_brings_dex_button_and_seamless_connectivity_with_up_to_3_devices_-news-48842.php
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    BekirHan (Bekir Han) 1 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Sanırsam DH editörlerinin birbirinden hiç haberi yok. Madem haber yapıyorsun önce bir bak be kardeşim bu haber yayınlanmış mı...

    Samsung&#39;un aynı anda &#252;&#231; cihaza bağlanabilen yeni kablosuz klavyesi ortaya &#231;ıktı | DonanımHaber

    Bu konunun haber editörlerine bir kural olarak dayatılması lazım. Kaç oldu bu.
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