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    Lucid Air Sapphire duyuruldu: Elektrikli süper otomobil Tesla’yı tahtından indirecek

    Lucid Motors’un yani tanıttığı Lucid Air Sapphire elektrikli otomobili büyük bir meydan okumayla geliyor. Yüksek fiyat ve yüksek performans sunan araç, Tesla’yı tahtından indirecek gibi görünüyor.
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    1200 beygirli elektrikli Lucid Air Sapphire tanıtıldı
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    Lucid Motors, Monterey Otomobil Haftası kapsamında yeni elektrikli canavarını tanıttı. Duyurulan Lucid Air Sapphire, sahip oldukları sayesinde doğrudan Tesla’nın Model S Plaid modeline rakip oluyor. Yüksek fiyatıyla dikkat çeken araç, aynı zamanda yüksek hız vadediyor.

    Lucid, yeni Air Sapphire modelini “dünyanın ilk tamamen elektrikli lüks süperspor otomobili” olarak tanıtıyor. Bununla birlikte Lucid Air Sapphire’de toplamda üç elektrik motoru yer alıyor. Bu motorların ikisi arkada, biri ön tarafta yer alıyor. Air Sapphire, bu motorlar sayesinde en az 1200 beygir güç üreterek şimdiye kadarki en güçlü elektrikli sedan olarak kayıtlara geçiyor.

    0'dan 100'e 4 saniyenin altında çıkıyor

    1200 beygirli elektrikli Lucid Air Sapphire tanıtıldı
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    Bu yüksek beygir gücünün yardımıyla Lucid Air Sapphire, 0’dan 100’e (0-60 mph) iki saniyeden daha kısa sürede ulaşıyor. 0’dan 160’a (0-100mph) dört saniyenin altına ulaştığı aktarılan aracın maksimum hızı ise 320 km/h (200mph) olarak belirtiliyor. Performans yetenekleri yanında araç, bir dizi modifikasyonla güçlendirilerek performansın korunması sağlanıyor. Örnek olarak fren ve frenleme dayanıklılığını yükseltmek için karbon seramik frenler araçta yer almakta.  Şasi kurulumunda optimizasyonlara giden firma, aerodinamik gövde sayesinde hava akımını da iyileştirmiş.

    Yüksek performans, yüksek fiyat getiriyor

    Tüm bu yüksek performans vaatleri elbette ucuza sunulmuyor. Lucid, sınırlı sayıda üretilen Air Sapphire modelini ABD ve Kanada’da 23 Ağustos’ta ön siparişe açacak. Air Sapphire için belirlenen fiyat ise 249.000 Dolar. Aracın seri üretimine ise 2023 yılında başlanması planlanıyor.

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    Tesla'ya rakip: Xiaomi Pilot

    A
    atomkarınca74 21 saat önce

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