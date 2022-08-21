Lucid Air Sapphire duyuruldu: Elektrikli süper otomobil Tesla’yı tahtından indirecek

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Lucid Motors, Monterey Otomobil Haftası kapsamında yeni elektrikli canavarını tanıttı. Duyurulan Lucid Air Sapphire, sahip oldukları sayesinde doğrudan Tesla’nın Model S Plaid modeline rakip oluyor. Yüksek fiyatıyla dikkat çeken araç, aynı zamanda yüksek hız vadediyor.

Lucid, yeni Air Sapphire modelini “dünyanın ilk tamamen elektrikli lüks süperspor otomobili” olarak tanıtıyor. Bununla birlikte Lucid Air Sapphire’de toplamda üç elektrik motoru yer alıyor. Bu motorların ikisi arkada, biri ön tarafta yer alıyor. Air Sapphire, bu motorlar sayesinde en az 1200 beygir güç üreterek şimdiye kadarki en güçlü elektrikli sedan olarak kayıtlara geçiyor.

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0'dan 100'e 4 saniyenin altında çıkıyor

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Bu yüksek beygir gücünün yardımıyla Lucid Air Sapphire, 0’dan 100’e (0-60 mph) iki saniyeden daha kısa sürede ulaşıyor. 0’dan 160’a (0-100mph) dört saniyenin altına ulaştığı aktarılan aracın maksimum hızı ise 320 km/h (200mph) olarak belirtiliyor. Performans yetenekleri yanında araç, bir dizi modifikasyonla güçlendirilerek performansın korunması sağlanıyor. Örnek olarak fren ve frenleme dayanıklılığını yükseltmek için karbon seramik frenler araçta yer almakta. Şasi kurulumunda optimizasyonlara giden firma, aerodinamik gövde sayesinde hava akımını da iyileştirmiş.

Yüksek performans, yüksek fiyat getiriyor

Tüm bu yüksek performans vaatleri elbette ucuza sunulmuyor. Lucid, sınırlı sayıda üretilen Air Sapphire modelini ABD ve Kanada’da 23 Ağustos’ta ön siparişe açacak. Air Sapphire için belirlenen fiyat ise 249.000 Dolar. Aracın seri üretimine ise 2023 yılında başlanması planlanıyor.

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1200 beygirli elektrikli Lucid Air Sapphire tanıtıldı