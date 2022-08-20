Arabalardaki fiziksel kontrollerin dokunmatik ekranlardan daha üstün olduğu bulundu

Tam Boyutta Gör

İsveç otomobil dergisi Vi Bilägare tarafından gerçekleştirilen yeni bir test, güvenlik ve kullanılabilirliği değerlendirmek için dokunmatik ekran kullanan otomobilleri, fiziksel kontrollere sahip eski otomobillerle karşılaştırdı. Sonuçlara göre eski, düğmeli arabalar çok daha üstün.

Neden dokunmatik ekranlı arabalar üretiliyor?

Modern otomobillerle birlikte fiziksel tuşların yerine büyük dokunmatik ekranlar girmeye başladı. Artık çoğu otomobil üreticisi tasarım nedeniyle, güvenlik açısından daha üstün olmalarına rağmen fiziksel kontrolleri araçlardan çıkarmayı tercih ediyor. Üreticiler hem maliyeti düşürmek hem de daha fazla işlev eklemek için dokunmatik ekranları tercih ediyor. Bunun yanında genel maliyeti görece yüksek fiziksel düğmeler, tuşlar ve anahtarları yıllarca stokta tutmak istemiyorlar.

Elektrikli otomobiller %0 şarjla ne kadar yol gidebilir? 14 sa. önce eklendi

Arabalardaki fiziksel düğmelerin mi yoksa dokunmatik ekranların mı daha iyi olduğunu araştırmak isteyen Vi Bilägare, 12 farklı aracı aynı test koşullarında dört basit görevi tamamlamaları için test etti. Bu görevler şunlardan oluşuyor: Isıtmalı koltuğu açıp sıcaklığı iki derece artırmak ve klimayı çalıştırmak, radyoyu açmak ve belirli istasyonu ayarlamak, yol bilgisayarını sıfırlamak ve son olarak orta gösterge ekranının kapatılması.

Kazanan 2005 model Volvo V70

Tam Boyutta Gör

Tüm bu görevlerin yerine getirilmesi için aynı hız ve ortamda önceden bu ayarlar hakkında deneme fırsatı verilmiş sürücüler direksiyonun karşısına geçti. Ortaya çıkan sonuçlara göre 2005 model Volvo V70, sadece 10 saniyede bu görevleri yerine getirirken ülkemizde de satışa sunulacak olan Çinli MG Marvel R, en kötü performansı sergiledi ve 44.6 saniyede görevleri yerine getirdi.

Volvo C40 ve Dacia Sandero, dokunmatik ekranları diğer üreticilere göre nispeten daha az karmaşık ekranlara sahip olduğundan V70’e yakın performans sergilediler. Bu da, özelliklerle şişirilmiş karmaşık ekranlar yerine nispeten basit ekranların daha işlevsel olduğunu gösteriyor. Ayrıca Tesla Model 3, herkesten daha büyük ve tam entegre ekranı ile orta sıralarda yer aldı.

Son olarak, kontrolleri çalıştırmak için sürücünün bakış açısı da ölçüldü. Tüm arabalarda sürücüler fotoğraflanarak, sürücünün ekranın alt ucunu görme dereceleri ölçüldü. Buna göre görüş açısının 56 dereceye kadar düştüğü gözlemlendi.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Otomobillerdeki dokunmatik ekranlar fiziksel tuşlarla kıyaslandı