12.9-inç iPad Pro'dan yeni bilgiler: Bluetooth stylus kalem, Force Touch teknolojisi ve NFC

Özellikle iPhone modellerinin ekran boyutunu büyümesiyle iPad satışlarında ciddi düşüşler yaşamaya başlayan Apple, bildiğiniz üzere uzun zamandır dedikodu halinde bilgileri gelen "iPad Pro" modeli üzerinde çalışıyor. Appleinsider sitesinin son haberine göreyse yeni iPad'in teknik detayları yavaş yavaş ortaya çıkıyor.

Şimdilik %100 doğruluk payı verilemeyen bu bilgilere göre "Pro" takısıyla satışa sunulması beklenen 12.9-inçlik yeni iPad, NFC eşleştirme teknolojisine sahip olacak. Bu desteği cihazın boyutu göz önüne alındığı zaman Apple Pay ödeme fonksiyonu için değil, daha çok Bluetooth destekli stylus kalemleri eşleştirmek için hazırladığı düşünülen Apple, Appleinsider kaynağının söylediği kadarıyla cihazı daha düşük gecikmeye sahip yeni bir dokunmatik ekran teknolojisiyle de donatılacak. Ayrıca bu yeni ekran 12-inçlik Retina Macbook'da da kullanılan "Force Touch" teknolojisine sahip olacak ve böylece basınca duyarlı bir dokunmatik ekran deneyimi ele edilebilecek. Ek bilgi olarak Force Touch teknolojisi tahminler doğru çıkarsa iPhone 6S ile iPhone 6S+ modellerinde de karşımıza çıkacak.

iPad Pro'nun en dikkat çekici özelliği olarsak dahili bir Bluetooth sytlus kalem ile gelecek olması gösteriliyor. Büyük ekranı ve bu doğrultuda kazandığı büyük çalışma alanıyla özellikle çizim / tasarım işlemleri için harika bir alternatif oluşturması beklenen cihaz, kalem ile bağlantı noktasında Bluetooth teknolojisinden yararlanacak ve stylus kalem basınç hassasiyetine sahip olacak. Bu teknik altyapı ile fırça değişimine gerek kalmadan kalın ya da ince çizgiler oluşturulabilecek.

iPad Pro'nun bünyesinde Apple tarafından ilk olarak 12-inçlik Retina Macbook'da kullanılan USB-C portuna sahip olabileceği de gelen bilgiler arasından öne çıkıyor. Şimdilik hali hazırda kullanılan Lightning portunun yerini mi alacağı yoksa ayrı bir port olarak mı ekleneceği belli olmayan USB-C seçeneği, olası bir özellik olarak tabletin hem yatay hem de dikeyde dock (Şarj standı) kullanımına uygun hale getirmesi bekleniyor. Cihazın günücü ise yeni jenerasyon A serisi işlemciden alacağı Appleinsider'ın verdiği bilgiler arasında yer alıyor.

iPad Pro hakkında bilgiler artıyor ve özellikle ortaya çıkan kılıf modelleriyle cihazın tasarımı yavaş yavaş şekilleniyor. iPad Pro'nun büyüklüğü hakkında aşağıdaki videodan fikir sahibi olabilirsiniz.

http://appleinsider.com/articles/15/05/03/apples-129-ipad-will-feature-bluetooth-stylus-force-touch-nfc-more-source-says