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12.9-inç iPad Pro'dan yeni bilgiler: Bluetooth stylus kalem, Force Touch teknolojisi ve NFC

4 yıl
2,9b
1
15
iPad
Can Tunçer
Haber Editörü
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12.9-inç iPad Pro'dan yeni bilgiler: Bluetooth stylus kalem, Force Touch teknolojisi ve NFC
 
Özellikle iPhone modellerinin ekran boyutunu büyümesiyle iPad satışlarında ciddi düşüşler yaşamaya başlayan Apple, bildiğiniz üzere uzun zamandır dedikodu halinde bilgileri gelen "iPad Pro" modeli üzerinde çalışıyor. Appleinsider sitesinin son haberine göreyse yeni iPad'in teknik detayları yavaş yavaş ortaya çıkıyor.
Şimdilik %100 doğruluk payı verilemeyen bu bilgilere göre "Pro" takısıyla satışa sunulması beklenen 12.9-inçlik yeni iPad, NFC eşleştirme teknolojisine sahip olacak. Bu desteği cihazın boyutu göz önüne alındığı zaman Apple Pay ödeme fonksiyonu için değil, daha çok Bluetooth destekli stylus kalemleri eşleştirmek için hazırladığı düşünülen Apple, Appleinsider kaynağının söylediği kadarıyla cihazı daha düşük gecikmeye sahip yeni bir dokunmatik ekran teknolojisiyle de donatılacak. Ayrıca bu yeni ekran 12-inçlik Retina Macbook'da da kullanılan "Force Touch" teknolojisine sahip olacak ve böylece basınca duyarlı bir dokunmatik ekran deneyimi ele edilebilecek. Ek bilgi olarak Force Touch teknolojisi tahminler doğru çıkarsa iPhone 6S ile iPhone 6S+ modellerinde de karşımıza çıkacak.
iPad Pro'nun en dikkat çekici özelliği olarsak dahili bir Bluetooth sytlus kalem ile gelecek olması gösteriliyor. Büyük ekranı ve bu doğrultuda kazandığı büyük çalışma alanıyla özellikle çizim / tasarım işlemleri için harika bir alternatif oluşturması beklenen cihaz, kalem ile bağlantı noktasında Bluetooth teknolojisinden yararlanacak ve stylus kalem basınç hassasiyetine sahip olacak. Bu teknik altyapı ile fırça değişimine gerek kalmadan kalın ya da ince çizgiler oluşturulabilecek.
12.9-inç iPad Pro'dan yeni bilgiler: Bluetooth stylus kalem, Force Touch teknolojisi ve NFC
 
iPad Pro'nun bünyesinde Apple tarafından ilk olarak 12-inçlik Retina Macbook'da kullanılan USB-C portuna sahip olabileceği de gelen bilgiler arasından öne çıkıyor. Şimdilik hali hazırda kullanılan Lightning portunun yerini mi alacağı yoksa ayrı bir port olarak mı ekleneceği belli olmayan USB-C seçeneği, olası bir özellik olarak tabletin hem yatay hem de dikeyde dock (Şarj standı) kullanımına uygun hale getirmesi bekleniyor. Cihazın günücü ise yeni jenerasyon A serisi işlemciden alacağı Appleinsider'ın verdiği bilgiler arasında yer alıyor.
iPad Pro hakkında bilgiler artıyor ve özellikle ortaya çıkan kılıf modelleriyle cihazın tasarımı yavaş yavaş şekilleniyor. iPad Pro'nun büyüklüğü hakkında aşağıdaki videodan fikir sahibi olabilirsiniz.

http://appleinsider.com/articles/15/05/03/apples-129-ipad-will-feature-bluetooth-stylus-force-touch-nfc-more-source-says Yorum Yaz
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N. Chomsky 4 yıl en beğenilen

Microsoft Surface tabletlere rakip olmayı hedefliyor Apple ama onlardaki özgürlüğün onda birini bile sağlayabileceğini sanmam.
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V4LKyR 4 yıl
antonidas
Diyelim ki bu cihazı aldık. İşimiz için gerekli programları çalıştıracak mı? Ofis uygulamalarından bahsetmiyorum. Diğer programlardan bahsesiyorum. Öyle bir alet yapınki hem bu özelliklere sahip olsun (incelik,kalem vs) hemde notebookun yaptığı her şeyi yapsın, çalıştırdığı her programı çalıştırsın. Tamam son çıkan bilgisayar oyunlarını çalıştırmasın ama insanların iş ile ilgili programlarını çalıştırsın. Yoksa telefonun büyüğü olarak kalıyor. Biraz ofis uygulamalarını kullanıyorsun, bir şeyler okuyorsun ama 3-4 saat başında çalışıp üretim yapamıyorsun.

Eh, iOS ile geleceğine göre, dediğiniz gibi telefonun büyüğü olacak. :)
Fakat Surface öyle değil. Windows x64 ile geliyor. Dolayısıyla iPad hiç bir zaman Surface'e rakip olamaz bu şekilde devam ederse.
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antonidas 4 yıl
Diyelim ki bu cihazı aldık.
İşimiz için gerekli programları çalıştıracak mı?
Ofis uygulamalarından bahsetmiyorum.
Diğer programlardan bahsesiyorum.
Öyle bir alet yapınki hem bu özelliklere sahip olsun (incelik,kalem vs) hemde notebook'un yaptığı her şeyi yapsın, çalıştırdığı her programı çalıştırsın.
Tamam son çıkan bilgisayar oyunlarını çalıştırmasın ama insanların iş ile ilgili programlarını çalıştırsın.
Yoksa telefonun büyüğü olarak kalıyor.
Biraz ofis uygulamalarını kullanıyorsun, bir şeyler okuyorsun ama 3-4 saat başında çalışıp üretim yapamıyorsun.
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alp0007 4 yıl
Fiyatı uçuk olmazsa çok satar, çok...
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shaq t 4 yıl
"NFC eşleştirme teknolojisine sahip olacak. Bu desteği cihazın boyutu göz önüne alındığı zaman Apple Pay ödeme fonksiyonu için değil, daha çok Bluetooth destekli stylus kalemleri eşleştirmek için hazırladığı düşünülen Apple,..."
NFC'den cümlenin devamında nasıl Bluetooth bağladın editör arkadaş.
"Şimdilik hali hazırda kullanılan Lightning portunun yerini mi alacağı yoksa ayrı bir port olarak mı ekleneceği belli olmayan USB-C seçeneği, olası bir özellik olarak tabletin hem yatay hem de dikeyde dock (Şarj standı) kullanımına uygun hale getirmesi bekleniyor."
Hem cümle düşük, hem de ne alaka, tableti yatay ve dikeyde kullandıracak; nihayetinde bir bağlantı ögesi, şarj/data amaçlı.
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SiNaPSiS 4 yıl shaq t
shaq t
"NFC eşleştirme teknolojisine sahip olacak. Bu desteği cihazın boyutu göz önüne alındığı zaman Apple Pay ödeme fonksiyonu için değil, daha çok Bluetooth destekli stylus kalemleri eşleştirmek için hazırladığı düşünülen Apple,..."
NFC'den cümlenin devamında nasıl Bluetooth bağladın editör arkadaş.
"Şimdilik hali hazırda kullanılan Lightning portunun yerini mi alacağı yoksa ayrı bir port olarak mı ekleneceği belli olmayan USB-C seçeneği, olası bir özellik olarak tabletin hem yatay hem de dikeyde dock (Şarj standı) kullanımına uygun hale getirmesi bekleniyor."
Hem cümle düşük, hem de ne alaka, tableti yatay ve dikeyde kullandıracak; nihayetinde bir bağlantı ögesi, şarj/data amaçlı.

Nfc ile bluetooth eşleş komutunu veriyordu
Nokialarda nfc ile gonder de bu sekildeydi
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turkcepsp 4 yıl
Stylus Pen diyip parmak kalınlığında ucu olan kalemleri önümüze atmazlar inşallah. Samsung'daki gibi ince uçlu akıllı bir kalem yapmak bukadar mı zor arkadaş ya.
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doctor_bey 4 yıl
Allah aşkına çerçeveleri inceltin, lütfen.
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WB 4 yıl
Gereksiz benim icin, boyle kaba zorlama urunler yerine ipod kasasinda iphone yapsin..
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serkanozg 4 yıl
ipad in hormonlanmış hali olacaksa işi zor. bu alet fotoğraf ve çizim dünyası için bulunmaz nimet ama ios uygulamalarıyla profesyonel hayata girmez. yazılım konusunda yeni bir açılıma ihtiyaçları var
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BekirTemel 4 yıl
Şu cihazı görmek nasip olacak mı ,yıl oldu konuşuluyor kesin hiç bir şey yok gibi.
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darkdiva 4 yıl
Her şey işletim sisteminde biter. Normal ipad lerdeki gibi ios ile gelecekse hiçbir işe yaramaz.
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