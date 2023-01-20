Intel'den geri adım: 13.Nesil K'sız işlemcilerde hız aşırtma kilidi geri dönüyor

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz yıl Intel tarafından paylaşılan bir mikro kod güncellemesinde, 12.Nesil K olmayan işlemcilere hız aşırtma fırsatı sunuldu. Böylece i5-12400f gibi sınırlandırılan modellerin 5,5GHz'e kadar saat hızlarına ulaştığını gördük. Kısa bir süre önce ise bu özelliğin 13.Nesil işlemcilerde de devam edebileceğinden bahsetmiştik. Ancak görünüşe göre Intel, orta seviye işlemciler için hız aşırtma kilidini geri getirdi.

Hız aşırtma kısıtlaması geri dönüyor

Bugün yapılan açıklamada Tom's Hardware, 12.Nesil K olmayan işlemcilerde hız aşırtma desteğinin sürdüğünü ancak daha yeni 13. Nesil modellere sınırlama getirildiğini bildirdi. Ayrıca Core i7-13700 üzerinde gerçekleştirilen testler sonucunda yayın kaynağı, bu durumun önümüzdeki süreçte değişmeyeceğini söylüyor.

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Hatırlayacak olursak Intel, 12.Nesil kilitli işlemcilerde hız aşırtma yapılabileceği keşfefildiğinde, ''K-olmayan CPU'ların hız aşırtma için tasarlanmadığını'' ve şirketin "işlemcilerin teknik özelliklerinin ötesinde çalışmasını garanti etmediğini" belirten bir bildiri yayınladı. Tabii ki bu açıklama, hız aşırtma meraklıları için bir şey ifade etmedi. Zira şirket hız aşırtma destekli K serisi işlemcilerde bile garantiyi geçersiz kılabiliyor.

Yeni haberin, yakın zamanda sistem toplamayı düşünen kullanıcılar için biraz can sıkıcı olduğunu söyleyebiliriz. Hız aşırtma meraklılarının artık 13.Nesil K serisi bir işlemciye ve Z serisi anakarta sahip olmaları gerekecek.

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13.Nesil Intel K'sız işlemcilerde hız aşırtma kilidi geri dönüyor