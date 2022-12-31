Tam Boyutta Gör Günümüzde orta ve üst seviye Intel işlemciler, kilitli (K olmayan) ve kilitsiz (K serisi) olmak üzere iki farklı sürümle piyasaya sürülüyor. Böylece K serisi bir işlemciye ve Z serisi anakarta sahip olan kullanıcılar, sistemlerinde hız aşırtma uygulayabiliyor. Ancak bu durum yeni MSI B760 serisi anakartlar ile değişebilir.

MSI B760 anakartlar kilitli işlemcilerde hız aşırtma sunabilir

Paylaşılan görüntüye bakıldığında Intel Core i5-12400'ün MSI B760M Mortar Max anakart ile 5GHz'e hız aşırtıldığını görüyoruz. Söz konusu değer, işlemcinin temel frekansı olan 4.4GHz'e kıyasla yüzde 14'lük bir artışı temsil ediyor. Ancak bu gelişmenin Intel'in kilitli 13.nesil işlemcilerinde geçerli olup olmayacağı henüz onaylanmadı.

Tam Boyutta Gör Intel'in yaklaşan CES 2023 etkinliğinde K-olmayan Raptor Lake serisini ve beraberindeki orta sınıf anakartları duyurması bekleniyor. Yeni anakartlar DDR5 ve DDR4 seçeneklerinin yanı sıra hem 12.Nesil hem de 13.Nesil Intel işlemcilere destek sunacak.

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Ayrıca yakın tarihli bir sızıntı, MSI B760 anakartlar modellerinin fiyatlarını da gün yüzüne çıkardı. Yeni anakartlar, B660 serisine kıyasla 10 ila 40 dolar daha pahalı olacak ve 169 dolardan başlayan fiyatlar ile kullanıcılara sunulacak. İşte MSI B760 anakartların sızdırılan fiyat listesi:

MAG B760 Tomahawk WiFi 229$

MAG B760 Tomahawk WiFi DDR4 219$

MAG B760M Mortar MAX WiFi 229$

MAG B760M Mortar MAX WiFi DDR4 219$

MPG B760I EDGE WIFI DDR4 209$

MAG B760M Mortar WiFi 199$

MAG B760M Mortar WiFi DDR4 189$

MAG B760M Mortar 189$

MAG B760M Mortar DDR4 179$

PRO B760-P WIFI DDR4 $179

PRO B760M-A WIFI DDR4 169$

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MSI B760 anakartlar Intel'in hız aşırtma kilidini kaldırabilir