Elektrikli araçların menzilini %10 arttıran devrimsel bir teknoloji geliştirildi!

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Güney Koreli şirket Deogam, elektrikli araçların menzilini %10 oranında artıran devrimsel bir elektrik geri dönüşüm sistemini tanıttı. Bu yenilikçi teknoloji, araç çalışırken oluşan elektromanyetik dalgaları yakalayarak bunları kullanılabilir elektriğe dönüştürüyor.

Elektrikli araçların bataryaları doğru akımla (DC) çalışıyor. Bataryadan gelen bu akım, motora verilirken inverter vasıtasıyla alternatif akıma (AC) dönüştürülüyor. Bu işlem sırasında kaçınılmaz olarak ısı ve harmonik dalgalar oluşarak enerji kayıpları meydana geliyor. Deogam'ın sistemi bu kayıpların bir kısımın geri dönüştürme üzerine kurulu.

Şirketin geliştirdiği benzersiz teknoloji, elektromanyetik dalgaları yakalamak ve zararlı harmonik dalgaları geri kazanmak için toroid biçimli bir enerji çekirdeği kullanıyor.

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Deogam'ın geliştirdiği teknoloji, günümüzde bütün elektrikli araçlarda bulunan rejeneratif frenlemeden faklı. Rejeneratif frenlemede, aracın kinetik enerjisi elektrik motoru aracılığıyla elektriğe dönüştürülüyor. Dolayısıyla frenleme yaparken enerji kazanılıyor. Deopam'ın sistemi ise gaz pedalına basıldığında, dolayısıyla motor çalışırken kaybedilen enerjiyi geri kazanıyor.

Deogam'ın sisteminin öne çıkan özelliklerinden biri, güç girişindeki önemli dalgalanmaları idare edebilme yeteneği. Bu yetenek, voltaj değişiklikleri meydana geldiğinde bile kararlı enerji dönüşümü ve transferi sağlayan Buck & Boost tipi bir dönüştürücü sayesinde gerçekleştiriliyor.

Yapılan testlerde, araç çalışması sırasında harmoniklere kaybedilen enerjinin yaklaşık %18'inin geri kazanılabildiği belirtiliyor. Bu da, elektrikli araçların menzilinin %10'a kadar artmasını sağlıyor.

Tam Boyutta Gör Bu teknoloji şu anda yollarda bulunan tahmini 14 milyon elektrikli araca kurulursa, yılda yaklaşık 3.577.000 MWh enerji tasarrufu sağlayabilir. Bu da, 10 nükleer santralin ürettiği enerjiye denk bir miktar.

1,5 yılda kendini amorti ediyor

Şirket, bu elektrik geri dönüşüm sisteminin elektrikli araca entegre etme maliyetnini yaklaşık 1000 dolar olduğunu söylüyor. Kazanılan enerji miktarı göz önüne alındığında yatırımın geri dönüş süresinin 1,5 yıl olduğu belirtiliyor.

Deogam, gelecekte sistemin verimliliğini daha da artırmayı ve toplam enerji kazanım oranını %15'e çıkarmayı hedefliyor. Şirket ayrıca, önümüzdeki 5 yıl içinde yeni araçların çoğuna sistemini entegre etmek için elektrikli araç üreticileriyle işbirliği yapma niyetinde olduğunu belirtiyor.

Deogam, 7-10 Ocak 2025 tarihleri ​​arasında Las Vegas'ta düzenlenecek olan CES 2025 fuarında elektrik geri dönüşüm teknolojisi hakkında daha fazla detayı paylaşacağını söylüyor.

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Bu devrimsel teknoloji, elektrikli araç menzilini %10 arttırıyor!