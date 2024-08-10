BİM çıldırdı: Verandalı Tiny House, çekme karavan, deniz scooter, cam temizleme robotu

14 Ağustos BİM aktüel ürünler
14 Ağustos BİM aktüel ürünler arasında Escamp markasına ait verandalı Tiny House modeli yer alıyor. 20 metrekare yaşam alanı sunan yapıda yatak odası, oturma odası ve mutfak yer alıyor. 4 kişiye kadar konaklama sağlayan yapı 599000TL.
Daha kompakt bir alternatif arayanlar için ise Adle çekme karavan yer alıyor. 4 metre karavanda oturma grubu, duş seti, portatif wc, mutfak, 90 litre buzdolabı gibi bileşenler yer alıyor. Fiyatı ise 279000TL.
Diğer taraftan Corby markasına ait çift 500W motor ile güçlendirilen deniz scooter modeli de 70 dakika boyunca su altında aksiyon kamerası ile çekimler yapmanıza olanak sağlıyor. Fiyatı ise 18990TL. Son olarak uzaktan kumandalı cam temizleme robotu da 5990TL.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.