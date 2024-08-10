BİM çıldırdı: Verandalı Tiny House, çekme karavan, deniz scooter, cam temizleme robotu

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Tam Boyutta Gör Haftaya BİM marketler adeta tüm tuşlara basmış gibi son yılların en gözde iki konaklama birimini bir araya getiriyor. Ayrıca su altı çekimleri için deniz scooter ve cam temizleme robotu da ürünler arasında.

14 Ağustos BİM aktüel ürünler

14 Ağustos BİM aktüel ürünler arasında Escamp markasına ait verandalı Tiny House modeli yer alıyor. 20 metrekare yaşam alanı sunan yapıda yatak odası, oturma odası ve mutfak yer alıyor. 4 kişiye kadar konaklama sağlayan yapı 599000TL.

7 Ağustos BİM aktüel kataloğunda neler var? 2 gün önce eklendi

Daha kompakt bir alternatif arayanlar için ise Adle çekme karavan yer alıyor. 4 metre karavanda oturma grubu, duş seti, portatif wc, mutfak, 90 litre buzdolabı gibi bileşenler yer alıyor. Fiyatı ise 279000TL.

Diğer taraftan Corby markasına ait çift 500W motor ile güçlendirilen deniz scooter modeli de 70 dakika boyunca su altında aksiyon kamerası ile çekimler yapmanıza olanak sağlıyor. Fiyatı ise 18990TL. Son olarak uzaktan kumandalı cam temizleme robotu da 5990TL.

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