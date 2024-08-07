BİM marketler şişme bot ve römork satıyor

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Gıda ürünleri satarak başladığı ticari hayatına elektronik eşyalar ile devam eden BİM marketler artık her alana el atıyor. Çekme karavan, çadır, tiny house derken artık römork tarzı ürünler de raflara çıkmaya başladı.

7 Ağustos BİM aktüel teknoloji ürünleri

7 Ağustos BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında 4.5 metrelik fiber şişme bot yer alıyor. ARD Boat markasına ait olan şişme bot 750Kg taşıma kapasitesine sahip ve römork da birlikte geliyor. Fiyatı ise 239 bin TL.

24 Temmuz BİM kataloğunda neler var? 2 hf. önce eklendi

Diğer taraftan Biggtrey markasına ait römork modeli de satışta olacak. 750Kg dingil kapasitesi olan römork Avrupa menşei dingil ve kasa kilidi ile geliyor. 200cmx125cmx30cm boyutları olan römork 49000TL fiyat etiketine sahip.

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