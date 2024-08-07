BİM marketler şişme bot ve römork satıyor

7 Ağustos BİM aktüel teknoloji ürünleri
7 Ağustos BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında 4.5 metrelik fiber şişme bot yer alıyor. ARD Boat markasına ait olan şişme bot 750Kg taşıma kapasitesine sahip ve römork da birlikte geliyor. Fiyatı ise 239 bin TL.
Diğer taraftan Biggtrey markasına ait römork modeli de satışta olacak. 750Kg dingil kapasitesi olan römork Avrupa menşei dingil ve kasa kilidi ile geliyor. 200cmx125cmx30cm boyutları olan römork 49000TL fiyat etiketine sahip.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.