Tam Boyutta Gör Ekim ayı tarihli Intel etkinliği yaklaşırken, bu etkinlikte tanıtılacak 14.nesil Intel Raptor Lake Refresh işlemciler de netleşmeye başladı. Son olarak yeni CPU'ların özelliklerini içeren pazarlama görüntüleri ortaya çıktı. Peki Raptor Lake Refresh'e ait Intel Core i9-14900K, Core i7-14700K ve Core i5-14600K neler sunacak? İşte tüm bildiklerimiz

14.Nesil Intel işlemcilerin tüm özellikleri doğruladı

Bilmeyenler için Intel Raptor Lake Refresh, tam olarak adından da anlaşılacağı gibi mevcut 13. Nesil Raptor Lake işlemcilerde küçük optimizasyonları beraberinde getirecek. Dolayısıyla yeni CPU'lar, Intel 7 işlem düğümünü kullanmaya devam edecek ve mevcut LGA 1700/1800 anakartlarla uyumlu olacak.

Paylaşılan tanıtım görüntülerine baktığımızda, Raptor Lake Refresh'e ait üç işlemci modelinin detaylarını görüyoruz. Bunlar sırasıyla, Core i9-14900K, Core i7-14700K ve Intel Core i5-14600K.

Amiral gemisinden başlayacak olursak, işlemci 8+16 konfigürasyonunda 16 çekirdek ve 32 iş parçacığına sahip. Bu konfigürasyona ise, 6,0 GHz'e kadar saat hızı, 36 MB'a kadar önbellek ve 125W (253W PL2) TDP eşlik ediyor. Dolayısıyla Core i9-13900K'ya kıyasla +200 MHz frekans sıçraması olacak diyebiliriz.

Tam Boyutta Gör Core i7-14700K için Intel, 20 çekirdek ve 28 iş parçacığı sunan 8+12 çekirdek yapılandırmasını kullanacak. Bu noktada 13700K'nın 8+8 çekirdek konfigürasyonu ile tanıtıldığını hatırlatalım. Bununla birlikte işlemcide, 5,6 GHz'e (+200MHz) kadar saat hızı, 3,4GHz taban hızı ve 33 MB önbellek bulunuyor. Böylelikle temel modele kıyasla yüzde 5 ila 10 oranında bir performans artışı görebiliriz.

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Son olarak, Raptor Lake Refresh işlemcilerin orta seviye çözümü Core i5-14600K, selefi ile benzer 2,6GHz temel saat hızı, 6+8 çekirdeğe ve 24MB önbelleğe sahip olacak. Yaklaşmakta olan Intel Raptor Lake Refresh ve Meteor Lake işlemcilerin 17 Ekim tarihinde tanıtılması bekleniyor. Dolayısıyla ilerleyen günlerde daha fazla detayın paylaşılacağını düşünüyoruz.

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14.Nesil Intel işlemcilerin tüm özellikleri doğruladı!