14.Nesil Intel işlemcilerin tüm özellikleri doğruladı
Bilmeyenler için Intel Raptor Lake Refresh, tam olarak adından da anlaşılacağı gibi mevcut 13. Nesil Raptor Lake işlemcilerde küçük optimizasyonları beraberinde getirecek. Dolayısıyla yeni CPU'lar, Intel 7 işlem düğümünü kullanmaya devam edecek ve mevcut LGA 1700/1800 anakartlarla uyumlu olacak.
Paylaşılan tanıtım görüntülerine baktığımızda, Raptor Lake Refresh'e ait üç işlemci modelinin detaylarını görüyoruz. Bunlar sırasıyla, Core i9-14900K, Core i7-14700K ve Intel Core i5-14600K.
Amiral gemisinden başlayacak olursak, işlemci 8+16 konfigürasyonunda 16 çekirdek ve 32 iş parçacığına sahip. Bu konfigürasyona ise, 6,0 GHz'e kadar saat hızı, 36 MB'a kadar önbellek ve 125W (253W PL2) TDP eşlik ediyor. Dolayısıyla Core i9-13900K'ya kıyasla +200 MHz frekans sıçraması olacak diyebiliriz.
Son olarak, Raptor Lake Refresh işlemcilerin orta seviye çözümü Core i5-14600K, selefi ile benzer 2,6GHz temel saat hızı, 6+8 çekirdeğe ve 24MB önbelleğe sahip olacak. Yaklaşmakta olan Intel Raptor Lake Refresh ve Meteor Lake işlemcilerin 17 Ekim tarihinde tanıtılması bekleniyor. Dolayısıyla ilerleyen günlerde daha fazla detayın paylaşılacağını düşünüyoruz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.