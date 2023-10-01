Intel, yüksek hacimli EUV üretimiyle liderliği tekrardan ele geçirebilir

Intel'den önemli adım
Daha önce 7nm işlem düğümü olarak bilinen Intel 4'ün, güç tüketimini önemli ölçüde azaltırken saat hızında yüzde 20'ye varan bir artış sağlayacağı bildiriliyor. Ayrıca kalıp boyutunun küçülmesi nedeniyle verimde de genel bir artış sağlıyor. Yeni üretim süreci, Intel'in şu anda 12. nesil Alder Lake CPU ailesine ve 13. ve yakında çıkacak olan 14. nesil Raptor Lake işlemcilere güç veren mevcut Intel 7 (10nm++) işlem düğümünün yerine geliyor.
Yeni üretim süreci ise ASML'nin en yeni aşırı ultraviyole (EUV) litografi sistemlerine dayanıyor. EUV sistemleri kabaca küçük bir nakliye konteyneri büyüklüğünde ve 7nm ila 5nm kadar küçük düğümlerin yüksek hacimli üretimini destekliyor. Intel'in Intel 4 üretim sürecine geçişi, şirketin dört yıllık yol haritasında ileriye doğru atılmış en kritik adımlardan birisi olacak. Intel bu hızda devam edebilirse önümüzdeki yıllarda Intel 3, 20A (2nm) ve 18A (1.8nm) süreçlerine de geçecek. Intel'in bu yeni kapasitesi, halihazırda rekabetçi ve bazen de çekişmeli olan yarı iletken yarışında zemin kazanmasına kuşkusuz yardımcı olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.