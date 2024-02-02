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    Anlık Bildirim

    Amazon Rufus çıktı: Alışverişte yapay zeka asistanı dönemi

    Yapay zekalar hayatımızın her alanına zuhur etmeye devam ediyor. Amazon da bu bağlamda söylentileri geçtiğimiz hafta ortaya çıkan yapay zeka alışveriş asistanı Rufus’u piyasaya sürdü.

    İrili ufaklı neredeyse tüm şirketler yapay zekayı hizmetlerine ekliyor. Bu bağlamda Amazon, müşterilerin alışveriş deneyimini iyileştirmek için yeni bir yapay zeka aracını kullanıma alıyor. Rufus adı verilen bu araç, müşterilerin sorularını yanıtlayabilen, önerilerde bulunabilen ve çevrimiçi alışverişlerde rehberlik etmek için karşılaştırmalar yapabilen uzman alışveriş asistanı olarak tasarlandı.

    Amazon Rufus çıktı

    Amazon'a göre Rufus, ilgili bilgileri toplamak için ürün kataloğu, müşteri yorumları, topluluk Soru-Cevap forumları ve diğer çevrimiçi kaynaklar üzerinde eğitildi. Artık ilk ürün araştırmasından tek tek listelerle ilgili özel sorulara kadar çeşitli aşamalarda müşterilere yardımcı olmak için onlarla diyalog kurabiliyor.

    Amazon Rufus çıktı: Alışverişte yapay zeka asistanı dönemi Tam Boyutta Gör
    Amazon mobil uygulamasını kullanan müşteriler, Rufus ile etkileşime geçmek için arama çubuğuna soru yazabilecek veya konuşabilecekler. Ekranın alt kısmında, kullanıcıların takip soruları sorabilecekleri ve önerilen ilgili soruları görüntüleyebilecekleri bir sohbet arayüzü bulunacak.

    Amazon Rufus, belirli ürünleri satın alırken hangi faktörlerin göz önünde bulundurulması gerektiğini öğrenmek, ürün kategorilerini karşılaştırmak, duruma dayalı hediye fikirleri edinmek ve ürün ayrıntılarını değerlendirmek gibi görevleri basitleştirmeyi amaçlıyor. Rufus, alışveriş yolculuğunun başında "koşu ayakkabısı alırken nelere dikkat etmeliyim?" gibi geniş kapsamlı araştırmalardan "patika ve yol koşu ayakkabıları arasındaki farklar nelerdir?" gibi karşılaştırmalara ve "bunlar dayanıklı mı?" gibi daha spesifik sorulara kadar, müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayacak en iyi ürünleri bulma ve keşfetme süreçlerini kolaylaştıracak.

    Şimdilik Türkiye’de yok

    Amazon Rufus çıktı: Alışverişte yapay zeka asistanı dönemi Tam Boyutta Gör
    Rufus, şu anda Android ve iOS'ta en son Amazon Shopping uygulamasını yüklemiş olan belirli ABD müşterileriyle beta aşamasında bulunuyor. Şirket, önümüzdeki haftalarda erişimin kademeli olarak daha fazla mobil kullanıcıyı kapsayacak şekilde artırmayı planlıyor. Ancak tam tarih veya diğer ülkelerin kullanımı gibi detaylara değinilmiyor.

    Bununla birlikte Rufus’un herkesin kullanımına açılmamasının önemli de bir sebebi var. Yukarıda da dediğimiz gibi Rufus, bir yapay zeka modeli ve Amazon ve web genelindeki ilgili bilgileri kullanarak yanıtlar üretiyor. Üretken yapay zeka için henüz erken günlerde bulunuyoruz ve teknoloji her zaman tam olarak doğru sonucu vermiyor. Daha önceki benzer haberlerimizde de belirttiğimiz gibi Rufus’un da arkasında büyük dil modelleri (LLM) bulunuyor, bu modeller halüsinasyon olarak belirtilen gerçekçi yanlış bilgiler üretebiliyor.

    Kaynakça https://www.aboutamazon.com/news/retail/amazon-rufus https://www.neowin.net/news/amazon-launches-its-ai-powered-shopping-assistant-rufus/
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 1 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 2 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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