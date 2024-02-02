Amazon Rufus çıktı: Alışverişte yapay zeka asistanı dönemi

İrili ufaklı neredeyse tüm şirketler yapay zekayı hizmetlerine ekliyor. Bu bağlamda Amazon, müşterilerin alışveriş deneyimini iyileştirmek için yeni bir yapay zeka aracını kullanıma alıyor. Rufus adı verilen bu araç, müşterilerin sorularını yanıtlayabilen, önerilerde bulunabilen ve çevrimiçi alışverişlerde rehberlik etmek için karşılaştırmalar yapabilen uzman alışveriş asistanı olarak tasarlandı.
Amazon Rufus çıktı
Amazon'a göre Rufus, ilgili bilgileri toplamak için ürün kataloğu, müşteri yorumları, topluluk Soru-Cevap forumları ve diğer çevrimiçi kaynaklar üzerinde eğitildi. Artık ilk ürün araştırmasından tek tek listelerle ilgili özel sorulara kadar çeşitli aşamalarda müşterilere yardımcı olmak için onlarla diyalog kurabiliyor.
Amazon Rufus, belirli ürünleri satın alırken hangi faktörlerin göz önünde bulundurulması gerektiğini öğrenmek, ürün kategorilerini karşılaştırmak, duruma dayalı hediye fikirleri edinmek ve ürün ayrıntılarını değerlendirmek gibi görevleri basitleştirmeyi amaçlıyor. Rufus, alışveriş yolculuğunun başında "koşu ayakkabısı alırken nelere dikkat etmeliyim?" gibi geniş kapsamlı araştırmalardan "patika ve yol koşu ayakkabıları arasındaki farklar nelerdir?" gibi karşılaştırmalara ve "bunlar dayanıklı mı?" gibi daha spesifik sorulara kadar, müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayacak en iyi ürünleri bulma ve keşfetme süreçlerini kolaylaştıracak.
Şimdilik Türkiye’de yok
Bununla birlikte Rufus’un herkesin kullanımına açılmamasının önemli de bir sebebi var. Yukarıda da dediğimiz gibi Rufus, bir yapay zeka modeli ve Amazon ve web genelindeki ilgili bilgileri kullanarak yanıtlar üretiyor. Üretken yapay zeka için henüz erken günlerde bulunuyoruz ve teknoloji her zaman tam olarak doğru sonucu vermiyor. Daha önceki benzer haberlerimizde de belirttiğimiz gibi Rufus’un da arkasında büyük dil modelleri (LLM) bulunuyor, bu modeller halüsinasyon olarak belirtilen gerçekçi yanlış bilgiler üretebiliyor.Kaynakça https://www.aboutamazon.com/news/retail/amazon-rufus https://www.neowin.net/news/amazon-launches-its-ai-powered-shopping-assistant-rufus/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.