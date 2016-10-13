15 Temmuz darbe girişimi GTA V’e konu oldu

15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan kanlı darbe girişimini halkımızın direnişiyle geride bırakırken, farklı kanallarda girişimin yeniden canlandırıldığını görüyoruz. Film ve dizi derken şimdi de GTA V oyununda 15 Temmuz kalkışması yeniden yaşandı.

GTA oyunlarına yaptığı modlar ve yamalarla tanıdığımız Sedat Bozkurt veya nam-ı diğer Zagor TV tarafından hazırlanan video, 15 Temmuz günü yaşananların an be an izleyiciye aktarılmasını amaçlıyor. Dakika dakika medyaya yansıyan olaylardan derlenen senaryo doğrultusunda, GTA V modlarından bir video oluşturulmuş.

Ayrıca Bkz.

"General Electric’den gaz sızıntılarını denetleyebilen drone"

Darbecilerin köprüyü kapatmasından halkın sokağa çıkmasına, Cumhurbaşkanının CNN Türk’e verdiği canlı açıklamaya, helikopterlerin halkımızı şehit etmesine kadar pek çok olay kronolojik olarak videoda yer almış. Tamamen modlara dayanan videonun sonunda, hangi modlardan faydalanıldığı da liste olarak yer alıyor. Videoyu aşağıda bulabilirsiniz.



