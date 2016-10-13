Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Sosyal Medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

15 Temmuz darbe girişimi GTA V’e konu oldu

Türkiye tarihinde önemli bir dönüm noktası olarak geride kalan 15 Temmuz kanlı darbe girişiminden an be an yaşananları yeniden hatırlamak istiyorsanız, bu videoya göz atmalısınız.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
6,3b
1
27
sosyal medya
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
15 Temmuz darbe girişimi GTA V’e konu oldu

15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan kanlı darbe girişimini halkımızın direnişiyle geride bırakırken, farklı kanallarda girişimin yeniden canlandırıldığını görüyoruz. Film ve dizi derken şimdi de GTA V oyununda 15 Temmuz kalkışması yeniden yaşandı.

GTA oyunlarına yaptığı modlar ve yamalarla tanıdığımız Sedat Bozkurt veya nam-ı diğer Zagor TV tarafından hazırlanan video, 15 Temmuz günü yaşananların an be an izleyiciye aktarılmasını amaçlıyor. Dakika dakika medyaya yansıyan olaylardan derlenen senaryo doğrultusunda, GTA V modlarından bir video oluşturulmuş.

Ayrıca Bkz. "General Electric’den gaz sızıntılarını denetleyebilen drone"

Darbecilerin köprüyü kapatmasından halkın sokağa çıkmasına, Cumhurbaşkanının CNN Türk’e verdiği canlı açıklamaya, helikopterlerin halkımızı şehit etmesine kadar pek çok olay kronolojik olarak videoda yer almış. Tamamen modlara dayanan videonun sonunda, hangi modlardan faydalanıldığı da liste olarak yer alıyor. Videoyu aşağıda bulabilirsiniz.


 

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
mkyb 3 yıl en beğenilen
Yapanı tebrik etmek lazım. Ağır işssizmiş.
1 Yanıt Yanıtla +77
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Lord Melkor 3 yıl
Yahu arkadaş kimin neye emek vereceği vermek istediği neyden hoşlandığı sizi ne ilgilendirir? Kendi hoşuna giden bir içerik üretmek istemiş ve üretmiş. Seviyesizlik yapmaya ne gerek var?
Yahu arkadaş kimin neye emek vereceği vermek istediği neyden hoşlandığı sizi ne ilgilendirir? Kendi hoşuna giden bir içerik üretmek istemiş ve üretmiş. Seviyes...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +66
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sosisvesalam 3 yıl
yapan arkadaşı/arkadaşları tebrik ederim.
Yanıtla +35
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
redwolf0 3 yıl
Abd Yaptığı darbeyi Abd oyununda yapan sayın malum kardeşlerim sizlerde ,hoşgeldiniz iyi modlar iyi vatan kurtarmalar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
1WAUXHALL 3 yıl
b*kunu çıkartmak tam olarak buna deniyor işte...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Roark 3 yıl
tiyatronun tiyatrosu.
1 Yanıt Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BekirTemel 3 yıl Roark
Roark
tiyatronun tiyatrosu.

kardeş hiç değilse orada parçalara ayrılmış tank altında ezilmiş yüzlerce insan için saygı göster.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fırat.ç. 3 yıl
Ben begendim, cok guzel olmus. Issiz diyenler darbe gecesi evde totolarini isitanlar.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
veteriner69 3 yıl
Ben itici buldum.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 yıl
oyunda bile saçma..
tank var polisle çatışıyorlar tankı kullanmak kimsenin aklına gelmiyor..
portatif tank herhalde..
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OnLiNe MaNaGeR 3 yıl
Hangi partiden olduğunu anlıyorsun
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alex59 3 yıl
Türk insanının yıllar geçsede değişmeyen fikri oyun boş iş. Bu arkadaşın eldeki imkanlarla yaptığı boş iş. Zaten PewDiePie boş iş yaptığı halde milyon dolarları alıyor. Bizde bu kafa oldukça !
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
shadowtr 3 yıl
Adam oyundan sanal sahnelerle senaryoyu uygulamış. Sanal yönetmenlik resmen. Bu fikri farklı oyunlarla kombinasyonlar yapıp dizi bile çekebilir. Tutar.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ccguven 3 yıl
Bu video tutar. Ağır işsizmiş, boş iş diyenlerin aylık kazandıkları miktarda ve belkide 2,3 katı para bırakır. Türkiye de herhangi bir iş de çalışmak aslında Ağır işsizlik.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 3 yıl
hayır emeğine bir şey demiyorum fakat boş iş yani.
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FatihAsl 3 yıl kadirirdem
kadirirdem

hayır emeğine bir şey demiyorum fakat boş iş yani.

futbol seyrediyormusun. yada sinamaya gidiyor musun. arkadaşlarınla okey oynuyor musun. bence bunların hiç birini yapmıyorsun. çünkü boş iş adamı değilsin
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +140 madmahmutd +137 Domatore +113 Mugetsuga +110 Galatas4ray +109 sistemli adam +87 Tugrul_512bit +86 Fenomenon +83 Mutlak.Sıfır +83
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
6334 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
gta v, gta v 15 temmuz ve
6 etiket daha 15 temmuz darbe kalkışması zagor tv sosyal medya Internet Ekrem71 Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Sony PlayStation VR satışa sunuldu 3 yıl Samsung Türkiye, Galaxy Note 7 değişim ve iade koşullarını yayınladı 3 yıl 11 dakika boyunca şınav çekebilen robot "terleyerek" vücut ısısını koruyor 3 yıl Rogue One: A Star Wars Story'nin yeni fragmanı yayınlandı 3 yıl 2si1 "önce insan sonra" Teknoloji ve Oyun Programı 3 yıl BMW'den yeni elektrikli bisiklet: BMW Cruise e-Bike Limited Edition 3 yıl AppStore’un en iyi oyunlarında büyük indirim 3 yıl Xiaomi'nin bükülebilir telefonu görüntülendi 3 yıl İsrail ablukasındaki Gazze’den güneş enerjili araba 3 yıl Instagram'ın resmi Windows 10 uygulaması nihayet yayınlandı 3 yıl Samsung, Galaxy Note 7′yi getirene hediye çeki verecek 3 yıl Fenerbahçe'nin resmi e-spor takımı kuruldu 3 yıl Rüzgar enerjisi kapasitesi, nükleeri ikiye katlamak üzere 3 yıl İlk iPhone 7 sahibini buldu 3 yıl Samsung, Galaxy Note 7 için özür diledi 3 yıl Samsung’un zarar beklentisi 5 milyar doları geçiyor 3 yıl Google mobil cihazlar için arama sonuçlarını özelleştiriyor 3 yıl LG LV5 geliyor 3 yıl Hafıza mekanizmamızla ilgili yeni keşifler yapıldı 3 yıl Mafia III: Rivals indirmeye sunuldu 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN 15 Temmuz darbe girişimi GTA V’e konu oldu Sonraki Asus’un GTX 1050Ti tabanlı ekran kartı görseli sızdırıldı. 3 yıl Valve'in sıradaki VR hamlesi bileklik olabilir 3 yıl Benchmark skorlarında görülen Nokia D1C'nin aslında bir tablet modeli olduğu ortaya çıktı 3 yıl Samsung tüm Galaxy Note 7'leri hurdaya gönderiyor 3 yıl AMD Radeon RX 470 için fiyat indirimi yolda olabilir 3 yıl iPhone 7 ve iPhone 7 Plus en ucuz nerede satılıyor? 3 yıl Casper Excalibur G500 incelemesi "Küçük Excalibur geldi" 3 yıl Avrasya Tüneli 20 Aralık'ta açılıyor, bilmeniz gereken her şey yazımızda 3 yıl Western Digital sürücülerinin tasarımlarını yeniledi 3 yıl BMW 5 serisi resmen tanıtıldı: işte çok özel görüntüler ve yenilikler 3 yıl Huawei Mate 9 kavisli ekrana sahip olabilir 3 yıl İşte tarihin ilk uzay ülkesi "Asgardia": Vatandaşlık başvuraları başladı 3 yıl Terahertz ışıma ile belleklerde devrim 3 yıl MSI'dan 20000TL'lik canavar "GT83VR 6RF TITAN SLI" 3 yıl Şekilden şekile giren bilgisayar: Lenovo Yoga 910 3 yıl Google'dan 360 derecelik kamera uygulaması 3 yıl Microsoft HoloLens, Avrupa’da ön sipariş almaya başladı 3 yıl Samsung Galaxy Note ismi tarihe karışabilir 3 yıl FIFA Mobile'ın resmi iOS ve Android sürümleri yayınlandı 3 yıl General Electric’den gaz sızıntılarını denetleyebilen drone Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim