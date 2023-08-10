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    Grand Theft Auto 5 satışları rekor tazeledi! 185 milyonu aştı

    Rockstar Games'in çatı şirketi Take-Two Interactive, son mali raporunda Grand Theft Auto serisinin satış rakamlarını paylaştı. GTA 5 kendi rekorunu tekrar tazeledi. İşte detaylar
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    Grand Theft Auto 5 satışları rekor tazeledi! 185 milyonu aştı Tam Boyutta Gör
    Rockstar Games’in çatı şirketi Take-Two Interactive, geçtiğimiz saatlerde finansal sonuçlarını güncelledi ve sevilen yapımlarının bugüne kadar elde ettiği satış rakamlarını duyurdu. Bu oyunlar arasından Grand Theft Auto 5, Ağustos ayı itibarıyla kendi rekorunu tazeledi. GTA 5 satışları, dünya çapında 185 milyonu geride bıraktı.

    Grand Theft Auto 5 satışları 185 milyonu aştı

    Bildiğiniz gibi Grand Theft Auto 5, yaklaşık 10 yıl önce çıktı ve popüler serinin en önemli yapımlarından biri konumunda. Tabii ki bu satış rakamlarının arkasında modlanabilir yapı ve çok oyunculu Grand Theft Auto Online yer alıyor. Ayrıca en yüksek gelir ve oyuncu sayısı gibi konularda da GTA 5'in 7 rekoru elinde bulundurduğunu belirtmekte fayda var.

    Grand Theft Auto 5'e ek olarak GTA serisinin elde ettiği toplam satış rakamı ise 405 milyonu geride bırakmış durumda. Böylelikle Rockstar, uzun süredir çeyrekten çeyreğe devam eden 5 milyonluk satış serisini korumayı başardı. Ayrıca Grand Theft Auto 5'in 5 Temmuz'da Xbox Game Pass'e eklendiğini hatırlatalım. Ancak bu satışlar ve mikro işlem gelirleri çeyrek raporuna dahil edilmedi. 

    Grand Theft Auto 5 satışları rekor tazeledi! 185 milyonu aştı Tam Boyutta Gör
    Bu bilgilerin ışığında GTA 5'in uzun bir süre daha popüler kalacağını söylemek doğru olur. Rockstar, GTA 6 için hazırlıklara başlamış olsa da, yapım için herhangi bir tarih henüz paylaşılmadı. 
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