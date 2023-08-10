Grand Theft Auto 5 satışları rekor tazeledi! 185 milyonu aştı

Grand Theft Auto 5 satışları 185 milyonu aştı
Bildiğiniz gibi Grand Theft Auto 5, yaklaşık 10 yıl önce çıktı ve popüler serinin en önemli yapımlarından biri konumunda. Tabii ki bu satış rakamlarının arkasında modlanabilir yapı ve çok oyunculu Grand Theft Auto Online yer alıyor. Ayrıca en yüksek gelir ve oyuncu sayısı gibi konularda da GTA 5'in 7 rekoru elinde bulundurduğunu belirtmekte fayda var.
Grand Theft Auto 5'e ek olarak GTA serisinin elde ettiği toplam satış rakamı ise 405 milyonu geride bırakmış durumda. Böylelikle Rockstar, uzun süredir çeyrekten çeyreğe devam eden 5 milyonluk satış serisini korumayı başardı. Ayrıca Grand Theft Auto 5'in 5 Temmuz'da Xbox Game Pass'e eklendiğini hatırlatalım. Ancak bu satışlar ve mikro işlem gelirleri çeyrek raporuna dahil edilmedi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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