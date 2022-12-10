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    Haftaya A101 marketlerde Xiaomi Airfryer ve Vacuum Mop 2 Lite var

    15 Aralık A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında Xiaomi Mi Smart Airfryer yağsız fritöz, Xiaomi Vacuum Mop 2 Lite robot süpürge, Volta markasına ait APM5 üç tekerlekli moped yer alıyor. 
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    A101 aktüel Tam Boyutta Gör
    Haftaya A101 marketlerde son dönemin popüler yağsız fritöz cihazı Airfryer yerini alırken robot süpürge, akıllı telefon, elektrikli moped ve ikinci kalite oyuncu ekipmanları da bulunabilecek.

    15 Aralık A101 aktüel teknoloji ürünleri

    15 Aralık A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında Xiaomi Mi Smart Airfryer yağsız fritöz yer alıyor. 3.5 litre hacim, buz çözme modu, akıllı programlamayla yoğurt yapma imkânı, OLED dokunmatik ekran gibi özellikler 2699TL olarak satılacak.

    Diğer taraftan 450ml toz haznesi, 270ml elektronik kontrollü su haznesi, 2200Pa vakum gücü, jiroskop ve görsel yardımlı navigasyon gibi özellikleri olan Xiaomi Vacuum Mop 2 Lite robot süpürge 4399tL fiyat etiketine sahip.

    Volta markasına ait APM5 üç tekerlekli moped 25Km/h hız, 36Km menzil, LED ön ve stop farı, 7-8 saat şarj süresi, 160Kg taşıma kapasitesi, dijital hız göstergesi, 20 litre bagaj hacmi özellikleriyle 19990TL seviyesinde.

    Son olarak 6.5 inçlik ekran, 2GB RAM, 32GB depolama, 8 çekirdekli işlemci gibi özellikleri olan realme C11 2021 akıllı telefon modeli 2899TL, Piranha markasına ait oyuncu faresi 74.95TL, kulaklık 149TL, klavye 139TL, fare matı ise 59.95TL fiyat etiketine sahip.

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    Güneş enerjili otomobil seri üretime girdi

    K
    kaptan5656 4 gün önce

    türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu

    D
    darthserratus 4 gün önce

    Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu

    Profil resmi
    ugah6aiw 4 gün önce

    .mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...

    D
    DH Misafiri 5 gün önce

    Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım

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