A101 marketler Samsung Galaxy S25 ve Galaxy S25 Ultra satıyor

5 Mart A101 Ekstra teknoloji ürünleri
5 Mart A101 Ekstra teknoloji ürünleri arasında Samsung Galaxy S25 Ultra akıllı telefon modeli yer alıyor. 6.9 inçlik Dynamic AMOLED ekran, Snapdragon 8 Elite yonga seti, 12GB RAM, 512GB depolama, 200MP+50MP+50MP+10MP arka kamera, 12MP ön kamera, 5000mAh batarya, 45W hızlı şarj gibi özelliklerle 81499TL fiyat etiketine sahip.
Samsung Galaxy S25 modeli 6.2 inçlik Dynamic AMOLED 2X ekran, Snapdragnon 8 Elite yonga seti, 50MP+12MP+10MP arka kamera, 12MP ön kamera, 12GB RAM, 256GB depolama, 4000mAh batarya gibi özelliklerle 49999TL.
Son olarak Samsung Galaxy S24 FE akıllı telefon modeli de 6.7 inç boyutunda Dinamik AMOLED 2X ekran, 4700 mAh batarya, 8GB, 256GB depolama, 50 MP ana sensör, 3x optik yakınlaştırma, 10MP ön kamera ile 28999TL olarak satılıyor.
