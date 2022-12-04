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    Haftaya A101 marketlerde Samsung akıllı klavye ve akıllı televizyonlar var

    8 Aralık A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında Samsung Trio 500 akıllı klavye, Redmi Note 11 akıllı telefon, WD markasına ait 2TB taşınabilir sabit disk yer alıyor. 
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    A101 Tam Boyutta Gör
    Haftaya A101 marketler zincirinde akıllı televizyonlardan akıllı telefonlara, kablosuz klavyelere ve taşınabilir sabit disklere kadar pek çok ürünü bulmak mümkün olacak.

    8 Aralık A101 aktüel teknoloji ürünleri

    8 Aralık A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında Samsung Trio 500 akıllı klavye dikkat çekiyor. Samsung’un en beğenilen klavyesi durumundaki Trio 500 aynı anda 3 cihaza birden bağlanabiliyor. Özel kısayol tuşları da olan klavye için 379TL fiyat etiketi belirlenmiş.

    Diğer taraftan Toshiba markasının 3 adet HDMI ve 2 adet USB girişi olan 65 inçlik Ultra HD Android televizyonu 10999TL iken Philips markasının 50 inçlik Ultra HD akıllı televizyonu da 8799TL olarak satılacak.

    Akıllı telefon tarafında 6.43 inçlik Full HD+ AMOLED ekran, Snapdragon 680 yonga seti, 4GB RAM, 64GB depolama, 50MP dörtlü arka kamera, 13MP ön kamera, 5000mAh batarya, 33W hızlı şarj gibi özellikleri olan Redmi Note 11 modeli 5399TL fiyat etiketi ile satılıyor. Son olarak WD markasına ait 2TB taşınabilir sabit disk de 1099TL fiyat etiketine sahip.

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