15 inçlik, Haswell'li yeni MacBook Pro, Geekbench testinde ortaya çıktı

Apple'ın geçtiğimiz haziran ayında tanıtmayarak herkesi şaşırttığı yeni nesil Retina MacBook Pro'lar sentetik testlerde boy göstermeye devam ediyor. Haziran ayında 13 inçlik MBP'nun Geekbench sonuçlarının ortaya çıkmasından sonra, şimdi de 15 inçlik yeni MBP aynı testte ortaya çıktı.

AAPLJ45,1 kod adıyla 15 inçlik MacBook Pro'ya ait olduğu anlaşılan model, gücünü Intel'in yeni Haswell işlemcisi, 2.4 GHz'de çalışan ve üst düzey Iris Pro 5200 grafik yongasına sahip Core i7-4950HQ çözümünden alıyor ve 16GB'lık belleğe sahip. Retina olup olmadığı muallak olan bilgisayar, bu yılın başında işlemci açısından revize edilen üst düzey yani i7-3840QM işlemcili Retina MacBook Pro ile yakın bir performans ile Geekbench testini 12497 puan ile tamamladığını görüyoruz. Haswell'in özellikle düşük güç tüketimi ve daha performanslı grafik yongalarıyla öne çıktığı için işlem gücü tarafında AAPLJ45,1'in testi 12497 puan ile tamamlaması normal gözüküyor. (Yeni Haswell'li MacBook Air'lar da Geekbench testlerinde geçtiğimiz yılın modelleriyle benzer performans sergilediğini hatırlatalım)

Ancak elimizdeki bilgiler kısıtlı olduğu için AAPLJ45,1'in grafik performansı ya da pil ömrüyle ilgili maalesef şimdilik yorum yapamıyoruz. Fakat Intel'in açıklamaları i7-4950Q'daki performans artışının 2-2,5 kat olduğu göz önüne alındığında yeni MacBook Pro'larda Apple karşımıza bir süpriz ile çıkabilme durumu yok değil.

Şimdiye kadar Apple, 15 inçlik MBP'larda her zaman harici grafik yongasına yer vermişti. Ancak Haswell'li yeni MBP'larla birlikte Apple, en azından standart modellerde, dahili grafik yongasındaki performans artışının belli bir seviyenin üstüne çıkmasından ötürü sadece dahili grafik yongasıyla yetinebilmesi olası görünüyor. Aslında bu söylediğimizi Geekbench testi de dolaylı şekilde destekliyor. Normalde Geekbench, harici grafik birimiyle ilgili bilgiler alan bir test yazılımı. Fakat AAPLJ45,1'in bilgilerine bakıldığında Geekbench'in harici grafik birimiyle ilgili herhangi bir bilgi vermediğini görüyoruz. Burada iki olasılık söz konusu. Primate Labs, yani Geekbench'in geliştiricilerinin de kabul ettiği sorundan ötürü, Geekbench AAPLJ45,1'in harici grafik birimiyle ilgili bilgileri alamamış olabilir. İkinci ihtimal ise yukarıda dile getirdiğimiz gibi Apple, tıpkı 13 inçlik rMBP'da olduğu gibi 15 inçlik MBP'ların bazı modellerinde harici grafik yongasına yer vermeyecek. Bu ikinci olasılığın gerçekleşmesi halinde tıpkı yeni Haswell'li MacBook Air'larda olduğu gibi MBP'larda da %80'e yakın performans artışı görebilmemiz mümkün.

Diğer taraftan test sonuçlarında AAPLJ45,1'in 13 inçlik AAPLJ44,1 gibi OS X Mavericks'in özel bir derlemesi olan 13A2052 ile çalıştığını görüyoruz.

Apple'ın yeni nesil Haswell'li MBP'ları Eylül-Kasım dönemi arasında lanse etmesi bekleniyor.