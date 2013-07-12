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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

15 inçlik, Haswell'li yeni MacBook Pro, Geekbench testinde ortaya çıktı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,8b
1
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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Shady
Haber Editörü
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15 inçlik, Haswell'li yeni MacBook Pro, Geekbench testinde ortaya çıktı
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Apple'ın geçtiğimiz haziran ayında tanıtmayarak herkesi şaşırttığı yeni nesil Retina MacBook Pro'lar sentetik testlerde boy göstermeye devam ediyor. Haziran ayında 13 inçlik MBP'nun Geekbench sonuçlarının ortaya çıkmasından sonra, şimdi de 15 inçlik yeni MBP aynı testte ortaya çıktı.

AAPLJ45,1 kod adıyla 15 inçlik MacBook Pro'ya ait olduğu anlaşılan model, gücünü Intel'in yeni Haswell işlemcisi, 2.4 GHz'de çalışan ve üst düzey Iris Pro 5200 grafik yongasına sahip Core i7-4950HQ çözümünden alıyor ve 16GB'lık belleğe sahip. Retina olup olmadığı muallak olan bilgisayar, bu yılın başında işlemci açısından revize edilen üst düzey yani i7-3840QM işlemcili Retina MacBook Pro ile yakın bir performans ile Geekbench testini 12497 puan ile tamamladığını görüyoruz. Haswell'in özellikle düşük güç tüketimi ve daha performanslı grafik yongalarıyla öne çıktığı için işlem gücü tarafında AAPLJ45,1'in testi 12497 puan ile tamamlaması normal gözüküyor. (Yeni Haswell'li MacBook Air'lar da Geekbench testlerinde geçtiğimiz yılın modelleriyle benzer performans sergilediğini hatırlatalım)

Ancak elimizdeki bilgiler kısıtlı olduğu için AAPLJ45,1'in grafik performansı ya da pil ömrüyle ilgili maalesef şimdilik yorum yapamıyoruz. Fakat Intel'in açıklamaları i7-4950Q'daki performans artışının 2-2,5 kat olduğu göz önüne alındığında yeni MacBook Pro'larda Apple karşımıza bir süpriz ile çıkabilme durumu yok değil.

Şimdiye kadar Apple, 15 inçlik MBP'larda her zaman harici grafik yongasına yer vermişti. Ancak Haswell'li yeni MBP'larla birlikte Apple, en azından standart modellerde, dahili grafik yongasındaki performans artışının belli bir seviyenin üstüne çıkmasından ötürü sadece dahili grafik yongasıyla yetinebilmesi olası görünüyor. Aslında bu söylediğimizi Geekbench testi de dolaylı şekilde destekliyor. Normalde Geekbench, harici grafik birimiyle ilgili bilgiler alan bir test yazılımı. Fakat AAPLJ45,1'in bilgilerine bakıldığında Geekbench'in harici grafik birimiyle ilgili herhangi bir bilgi vermediğini görüyoruz. Burada iki olasılık söz konusu. Primate Labs, yani Geekbench'in geliştiricilerinin de kabul ettiği sorundan ötürü, Geekbench AAPLJ45,1'in harici grafik birimiyle ilgili bilgileri alamamış olabilir. İkinci ihtimal ise yukarıda dile getirdiğimiz gibi Apple, tıpkı 13 inçlik rMBP'da olduğu gibi 15 inçlik MBP'ların bazı modellerinde harici grafik yongasına yer vermeyecek. Bu ikinci olasılığın gerçekleşmesi halinde tıpkı yeni Haswell'li MacBook Air'larda olduğu gibi MBP'larda da %80'e yakın performans artışı görebilmemiz mümkün.

Diğer taraftan test sonuçlarında AAPLJ45,1'in 13 inçlik AAPLJ44,1 gibi OS X Mavericks'in özel bir derlemesi olan 13A2052 ile çalıştığını görüyoruz.

Apple'ın yeni nesil Haswell'li MBP'ları Eylül-Kasım dönemi arasında lanse etmesi bekleniyor.

15 inçlik, Haswell'li yeni MacBook Pro, Geekbench testinde ortaya çıktı
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Shady 6 yıl en beğenilen
Arkadaşlar merhabalar,

Bu seriyi bekleyen bir kullanıcı olarak yazıyorum bu sefer. @visiotech.gen.tr'nin söylediği gibi Apple'ın 15'lik modellerine harici grafik birimi koymaması gerçekten saçma olur. Umarım Geekbench'den kaynaklanan bir sorundan ötürü sistemde harici grafik yongası gözükmüyordur. Yoksa Primate Labs, normalde Geekbench'in test esnasında çalışmasa dahi harici grafik birimiyle ilgili bilgileri aldığını söylüyor.

Umarım Apple standart modeller diyerekten harici grafik birimine yer vermemezlik etmez. Yoksa çok kişinin tepkisini çekeceği kesin. Bakalım biraz daha bekleyelim, ilk andan asıp kesmeyelim.
Arkadaşlar merhabalar,Bu seriyi bekleyen bir kullanıcı olarak yazıyorum bu sefer. @visiotech.gen.tr'nin söylediği gibi Apple'ın 15'lik modellerine ha...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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Shady 6 yıl en beğenilen
Arkadaşlar merhabalar,

Bu seriyi bekleyen bir kullanıcı olarak yazıyorum bu sefer. @visiotech.gen.tr'nin söylediği gibi Apple'ın 15'lik modellerine harici grafik birimi koymaması gerçekten saçma olur. Umarım Geekbench'den kaynaklanan bir sorundan ötürü sistemde harici grafik yongası gözükmüyordur. Yoksa Primate Labs, normalde Geekbench'in test esnasında çalışmasa dahi harici grafik birimiyle ilgili bilgileri aldığını söylüyor.

Umarım Apple standart modeller diyerekten harici grafik birimine yer vermemezlik etmez. Yoksa çok kişinin tepkisini çekeceği kesin. Bakalım biraz daha bekleyelim, ilk andan asıp kesmeyelim.
Arkadaşlar merhabalar,Bu seriyi bekleyen bir kullanıcı olarak yazıyorum bu sefer. @visiotech.gen.tr'nin söylediği gibi Apple'ın 15'lik modellerine ha...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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Salona 6 yıl
Biri bana açıklasın neden Samsung'un Apple'ın ya da diğer firmaların ürettiği elektronik cihazlar böyle başkasının yaptığı test programlarında deneniyor?
Mesela Apple kendine bu tip bir program yazamıyor mu? Veyahut Samsung ya da diğerleri..?
2 Yanıt Yanıtla
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Klonoa 6 yıl Salona
Salona

Biri bana açıklasın neden Samsung'un Apple'ın ya da diğer firmaların ürettiği elektronik cihazlar böyle başkasının yaptığı test programlarında deneniyor?

Mesela Apple kendine bu tip bir program yazamıyor mu? Veyahut Samsung ya da diğerleri..?

Kendileri test yaparsa, birçok kişi test'in taraflı olduğunu düşünecektir. Böyle daha iyi oluyor.
1 Yanıt Yanıtla +1
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visiotech.gen.tr 6 yıl Salona
kendi pişirmiş kendi yemiş adama yorum yapılmaz, tarafsız biri inceleyecek-ki değerlendirmeden çıkan sonuç kaydadeğer olsun
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manyakurt 6 yıl
tasarım değişir mi sizce?
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AlphaCentauri 6 yıl
visiotech.gen.tr
İkinci ihtimal ise yukarıda dile getirdiğimiz gibi Apple, tıpkı 13 inçlik rMBPda olduğu gibi 15 inçlik MBPların bazı modellerinde harici grafik yongasına yer vermeyecek. tıpkı 13 inçlik rMBPda olduğu gibi 15 inçlik MBPların bazı modellerinde harici grafik yongasına yer vermeyecek olması çok saçma bir düşünce. 15 bir makina üretiyorsanız dahili ekran kartıyla yetinemezsiniz, mutlaka harici bir karta sahip olması gerekiyor. hiçbir kullanıcı dahili ekran kartlı bir 15için tek kuruş ödemez, çünkü 11 yada 13 gibi çok daha cazip birçok alternatifi var

Harici ekran karti olmayan bir modeli ucuzdan satabilir. Ben de alirim. Ekstra ekran kartina ihtiyacim yok, oyun oynamiyorum, Photoshop filan da kullanmiyorum. Ama Retina display istiyorum ve 15" istiyorum ve daha uygun fiyat istiyorum.
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Kuray 6 yıl
15" normal model için ekran kartsız olabilir fakat Retina modeli kesinlikle üst model bir kartla gelecektir.

Haswell'in performansından çok batarya ömrü benim için ön planda
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Red Alert 6 yıl
Çıksa da bi görsek ya müthiş gözüküyor.
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kcankaynak 6 yıl
Harici ekran kartı olmadan, o ekran kartı nasıl 2880x1800 piksel ile baş edebilir ki ? O ekran kartıyla Safari'yi açsan kasar nereye koymuyorlar. Arkadaşlar itibar etmeyin kaba bir tabirle seve seve koyacaklar :))
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jay jay justified 6 yıl kcankaynak
kcankaynak

Harici ekran kartı olmadan, o ekran kartı nasıl 2880x1800 piksel ile baş edebilir ki ? O ekran kartıyla Safari'yi açsan kasar nereye koymuyorlar. Arkadaşlar itibar etmeyin kaba bir tabirle seve seve koyacaklar :))

Sallamayın. Safari niye kassın? Kasacak olan şey 3B uygulamalar olur. Oyun da dahil tabi bu uygulamalara.
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visiotech.gen.tr 6 yıl
"İkinci ihtimal ise yukarıda dile getirdiğimiz gibi Apple, tıpkı 13 inçlik rMBP'da olduğu gibi 15 inçlik MBP'ların bazı modellerinde harici grafik yongasına yer vermeyecek."
tıpkı 13 inçlik rMBP'da olduğu gibi 15 inçlik MBP'ların bazı modellerinde harici grafik yongasına yer vermeyecek olması çok saçma bir düşünce. 15" bir makina üretiyorsanız dahili ekran kartıyla yetinemezsiniz, mutlaka harici bir karta sahip olması gerekiyor. hiçbir kullanıcı dahili ekran kartlı bir 15"için tek kuruş ödemez, çünkü 11" yada 13" gibi çok daha cazip birçok alternatifi var
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Shady 6 yıl
Arkadaşlar merhabalar,

Bu seriyi bekleyen bir kullanıcı olarak yazıyorum bu sefer. @visiotech.gen.tr'nin söylediği gibi Apple'ın 15'lik modellerine harici grafik birimi koymaması gerçekten saçma olur. Umarım Geekbench'den kaynaklanan bir sorundan ötürü sistemde harici grafik yongası gözükmüyordur. Yoksa Primate Labs, normalde Geekbench'in test esnasında çalışmasa dahi harici grafik birimiyle ilgili bilgileri aldığını söylüyor.

Umarım Apple standart modeller diyerekten harici grafik birimine yer vermemezlik etmez. Yoksa çok kişinin tepkisini çekeceği kesin. Bakalım biraz daha bekleyelim, ilk andan asıp kesmeyelim.
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Shady 6 yıl
Arkadaşlar merhabalar,

Bu seriyi bekleyen bir kullanıcı olarak yazıyorum bu sefer. @visiotech.gen.tr'nin söylediği gibi Apple'ın 15'lik modellerine harici grafik birimi koymaması gerçekten saçma olur. Umarım Geekbench'den kaynaklanan bir sorundan ötürü sistemde harici grafik yongası gözükmüyordur. Yoksa Primate Labs, normalde Geekbench'in test esnasında çalışmasa dahi harici grafik birimiyle ilgili bilgileri aldığını söylüyor.

Umarım Apple standart modeller diyerekten harici grafik birimine yer vermemezlik etmez. Yoksa çok kişinin tepkisini çekeceği kesin. Bakalım biraz daha bekleyelim, ilk andan asıp kesmeyelim.
Yanıtla +7
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gahst 6 yıl
Zordion
Ekran karti olmazsa olmaz, isterse Iris Pro koysun. Ben GTX765 bekliyorum ekran karti olarak. Testte harici bir ekran kartinin olmamasinin sebebi sistemin o anda onunla degil HD5200 le calismasidir.

GTX serisi koyacağını düşünmüyorum, GT750 gibi bişeyle devam eder yine
1 Yanıt Yanıtla +1
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Zordion 6 yıl gahst
gahst
Zordion
Ekran karti olmazsa olmaz, isterse Iris Pro koysun. Ben GTX765 bekliyorum ekran karti olarak. Testte harici bir ekran kartinin olmamasinin sebebi sistemin o anda onunla degil HD5200 le calismasidir.

GTX serisi koyacağını düşünmüyorum, GT750 gibi bişeyle devam eder yine

Koyacaktir bence, bu seviyedeki cogu bilgisayarda GTX765 var.
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Zordion 6 yıl
Ekran karti olmazsa olmaz, isterse Iris Pro koysun. Ben GTX765 bekliyorum ekran karti olarak. Testte harici bir ekran kartinin olmamasinin sebebi sistemin o anda onunla degil HD5200 le calismasidir.
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