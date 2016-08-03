15 milyon Telegram kullanıcısının bilgileri çalındı

WhatsApp gibi popüler sohbet uygulamalarının dahi henüz yeni yeni devreye aldıkları uçtan uca şifreleme ve gizli sohbet özelliklerini çok daha uzun süredir kullanan Telegram, güvenlik konusunda her zaman bir adım öne çıkmayı başardı. Ancak kısa süre önce yaşanan siber saldırı sonucu kapsamlı veri hırsızlığına maruz kalan platformun imajı ciddi anlamda sarsıldı.

Telegram’ın paylaştığı resmi bilgilere göre hacker’lar büyük çoğunluğu İran’daki 15 milyon kişinin telefon bilgilerini çaldı. Olayın meydana gelmesinin sebebi ise ikili doğrula sistemi. Telegram kullanıcıları hesaplarına giriş yapmak istediklerinde sistem tarafından kısa mesaj aracılığıyla tek kullanımlık bir kod alıyorlar ve ancak kodu uygulamaya girdikten sonra hesaplarına erişim sağlayabiliyorlar. Tam da bu bilgilerin depolandığı alana sızmayı başaran siber korsanlar kayıtlı tüm telefon numaralarını tek seferde çalarak kayıplara karıştılar.

Özellikle Orta Doğu ülkelerinde fazlasıyla tercih edilen platforma İran Devrim Muhafızları ile bağlantılı olduğu iddia edilen ünlü hacker grubu Rocket Kitten’ın saldırdığı tahmin ediliyor. Şu an için gizliliğini koruyan olaya dair soruşturma başlatıldığını belirten Telegram mağduriyetten dolayı tüm kullanıcılarından özür diledi.