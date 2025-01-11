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    ŞOK marketler Samsung Galaxy S24 Ultra satıyor

    11 Ocak ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında Galaxy S24 Ultra akıllı telefon modeli ve Dyson markasına ait Supersonic saç kurutma makinesi dikkat çekiyor.     
    11 Ocak ŞOK aktüel Tam Boyutta Gör
    ŞOK marketler zincirinin hafta sonu kampanyasında akıllı telefonlardan akıllı televizyonlara, elektrikli ev aletlerinden beyaz eşyaya ve araç bakım ekipmanlarına kadar farklı teknoloji ürünleri bulmak mümkün olacak. 

    11 Ocak ŞOK aktüel teknoloji ürünleri

    11 Ocak ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında Galaxy S24 Ultra akıllı telefon modeli dikkat çekiyor. 6.8 inçlik AMOLED ekran, Sapdragon 8 Gen 3 for Galaxy yonga seti, 12GB LPDDR5X, 512GB depolama, 5000mAh batarya, 45W hızlı şarj, 200MP ana sensör gibi özellikleri olan akıllı telefon modeli 66999TL olarak satılıyor. 

    Diğer taraftan Dyson markasına ait 3 farklı fan seviyesi, 4 farklı sıcaklık seviyesi, 1600W makismum güç, iyon teknolojisi, 4 farklı başlık ve soğuma seviyesi özellikleri olan Supersonic saç kurutma makinesi de 14499TL fiyat etiketine sahip. 
     

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