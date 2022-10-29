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    Telegram'ın ücretli gönderiler özelliği, iOS uygulamasından kaldırılacak

    App Store'un uygulama içi satın alma sistemi yerine kendi ödeme sistemini kullanan Telegram, App Store yönergelerine aykırı olması nedeniyle ücretli gönderileri, iOS uygulamasından kaldıracak. 
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    Telegram'ın ücretli gönderiler özelliği iOS'tan kaldırılacak Tam Boyutta Gör
    Telegram'da geçtiğimiz günlerde keşfedilen gizli gönderiler, ödeme yaptığınızda açılmaktaydı. Mesaj içeriğini görmeniz için belirli bir ücret ödemenizi gerektiren uygulama hakkında ortaya çıkan bazı söylentilere göre Apple, Telegram'dan bu özelliği iOS uygulamasından kaldırmasını istedi.

    Telegram geliştiricileri, geçtiğimiz günlerde özel içerikler için yeni bir ödeme şekli sağlayan @donate adlı özel bir bot yayınladı. Botun yardımıyla kullanıcılar, yayınlarının içeriğini (fotoğraf veya video) gizleyebilecek ve görmek isteyen kullanıcılardan ücret talep edebileceklerdi. Ancak bu özellik, platform tarafından resmi olarak açıklanmadı ve bu da hala test edilmekte olduğunu gösteriyor.

    Telegram'ın yeni özelliği ücretli gönderiler, App Store'un ödeme sistemini atlıyor

    Bir Telegram sözcüsü 9to5Mac'e verdiği demeçte şirketin ücretli gönderi özelliğini test etmediğini bunun yerine, bazı içerik oluşturucuları üçüncü taraf izle ve öde botlarını kullandığını söyledi. Telegram CEO'su Pavel Durov, platformun bu botları kullanarak yapılan işlemler için kullanıcılardan hiçbir zaman ücret almayacağını söylediği bir mesaj paylaşmıştı. Ancak haber yayıldıkça Apple'ın Telegram'dan bu özelliği iOS uygulamasından kaldırmasını istediği bildirildi. 

    Telegram'ın ücretli gönderiler özelliği iOS'tan kaldırılacak Tam Boyutta Gör
    Alternatif ödeme sistemleri kullanarak uygulama içi içerik satmak App Store yönergelerine aykırı. Ve App Store'un uygulama içi satın alma sistemi yerine kendi ödeme sistemini kullanan Telegram, muhtemelen Apple'a yapılan her satıştan %30 komisyon ödememek için App Store'un uygulama içi satın alma sistemini kullanmamaya çalışıyor.
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