Telegram'ın ücretli gönderiler özelliği, iOS uygulamasından kaldırılacak

Telegram geliştiricileri, geçtiğimiz günlerde özel içerikler için yeni bir ödeme şekli sağlayan @donate adlı özel bir bot yayınladı. Botun yardımıyla kullanıcılar, yayınlarının içeriğini (fotoğraf veya video) gizleyebilecek ve görmek isteyen kullanıcılardan ücret talep edebileceklerdi. Ancak bu özellik, platform tarafından resmi olarak açıklanmadı ve bu da hala test edilmekte olduğunu gösteriyor.
Telegram'ın yeni özelliği ücretli gönderiler, App Store'un ödeme sistemini atlıyor
Bir Telegram sözcüsü 9to5Mac'e verdiği demeçte şirketin ücretli gönderi özelliğini test etmediğini bunun yerine, bazı içerik oluşturucuları üçüncü taraf izle ve öde botlarını kullandığını söyledi. Telegram CEO'su Pavel Durov, platformun bu botları kullanarak yapılan işlemler için kullanıcılardan hiçbir zaman ücret almayacağını söylediği bir mesaj paylaşmıştı. Ancak haber yayıldıkça Apple'ın Telegram'dan bu özelliği iOS uygulamasından kaldırmasını istediği bildirildi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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