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    Anlık Bildirim

    15 yıllık Android özelliği şimdi iOS’ta: Bağımsız ses kontrolü geliyor

    Apple, iOS 27 ile alarm, zamanlayıcı, bildirim ve sistem sesleri için bağımsız ses kontrolleri sunuyor. Android kullanıcılarının yıllardır alışık olduğu özellik iPhone'a geç de olsa geliyor.

    15 yıllık Android özelliği şimdi iOS 27’ye geliyor Tam Boyutta Gör
    Apple, WWDC26 kapsamında tanıttığı iOS 27 ile birlikte kullanıcı deneyimini doğrudan etkileyen küçük ancak önemli bir yeniliği duyurdu. Yeni sürümle birlikte iPhone kullanıcıları artık zil sesi, alarm ve zamanlayıcı sesleri ile bildirim ve sistem seslerinin seviyelerini birbirinden bağımsız olarak ayarlayabilecek.

    Sesler ayrı ayrı yönetilebilecek

    Bugüne kadar iOS'ta zil sesi ve çeşitli uyarılar büyük ölçüde ortak bir ses düzeyi mantığıyla çalışıyordu. Bu durum özellikle alarm sesini yüksek tutmak isteyen ancak gelen bildirimlerin daha düşük seviyede çalmasını tercih eden kullanıcılar için çeşitli zorluklar yaratıyordu. iOS 27 ile Apple, bu sınırlamayı ortadan kaldırıyor.

    Yeni güncellemeyle birlikte kullanıcılar zil sesleri için bir ses seviyesi, alarm ve zamanlayıcılar için farklı bir ses seviyesi ve bildirimlerle sistem sesleri için ayrı bir ses seviyesi belirleyebilecek.

    15 yıllık Android özelliği şimdi iOS 27’ye geliyor Tam Boyutta Gör
    Apple'ın paylaştığı bilgilere göre alarm ve zamanlayıcı ayarları bölümünde yer alan "Zil Sesi Ses Düzeyiyle Eşleştir" seçeneği devre dışı bırakıldığında belirlenen alarm sesi seviyesi bağımsız çalışacak.

    iOS 27'de sunulan bir diğer yenilik ise bildirim ve sistem seslerine yönelik bağımsız ses kontrolü. Apple'ın açıklamasına göre bu bölüm, gelen kısa mesajlar gibi bildirim seslerinin yanı sıra klavye tıklamaları, kamera deklanşör sesi ve benzeri sistem seslerini kapsıyor.

    Bu sayede kullanıcılar, örneğin klavye sesleri ve sistem uyarılarını daha düşük seviyede kullanırken gelen aramaların zil sesini yüksek tutabilecek.

    Bununla birlikte mevcut bilgiler iOS 27'nin her bir alarm için ayrı ses seviyesi belirleme imkanı sunmadığını gösteriyor. Yani kullanıcılar alarm kategorisi için genel bir ses düzeyi belirleyebilecek olsa da farklı alarmlar arasında ses seviyesi bazında özelleştirme yapılamayacak.

    Öte yandan Apple'ın iOS 27 ile ekosisteme dahil ettiği bu özellik, Android dünyasında aslında çok uzun zamandır standart olarak sunuluyor. Android işletim sistemi neredeyse ilk günden beri alarm seslerini zil sesinden tamamen ayrı bir kaydırıcı ile yönetiyor. Zil sesi ile bildirim seslerinin ayrımı da yine yıllara dayanıyor.

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