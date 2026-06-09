15 yıllık Android özelliği şimdi iOS’ta: Bağımsız ses kontrolü geliyor

Sesler ayrı ayrı yönetilebilecek
Bugüne kadar iOS'ta zil sesi ve çeşitli uyarılar büyük ölçüde ortak bir ses düzeyi mantığıyla çalışıyordu. Bu durum özellikle alarm sesini yüksek tutmak isteyen ancak gelen bildirimlerin daha düşük seviyede çalmasını tercih eden kullanıcılar için çeşitli zorluklar yaratıyordu. iOS 27 ile Apple, bu sınırlamayı ortadan kaldırıyor.
Yeni güncellemeyle birlikte kullanıcılar zil sesleri için bir ses seviyesi, alarm ve zamanlayıcılar için farklı bir ses seviyesi ve bildirimlerle sistem sesleri için ayrı bir ses seviyesi belirleyebilecek.
iOS 27'de sunulan bir diğer yenilik ise bildirim ve sistem seslerine yönelik bağımsız ses kontrolü. Apple'ın açıklamasına göre bu bölüm, gelen kısa mesajlar gibi bildirim seslerinin yanı sıra klavye tıklamaları, kamera deklanşör sesi ve benzeri sistem seslerini kapsıyor.
Bu sayede kullanıcılar, örneğin klavye sesleri ve sistem uyarılarını daha düşük seviyede kullanırken gelen aramaların zil sesini yüksek tutabilecek.
Bununla birlikte mevcut bilgiler iOS 27'nin her bir alarm için ayrı ses seviyesi belirleme imkanı sunmadığını gösteriyor. Yani kullanıcılar alarm kategorisi için genel bir ses düzeyi belirleyebilecek olsa da farklı alarmlar arasında ses seviyesi bazında özelleştirme yapılamayacak.
Öte yandan Apple'ın iOS 27 ile ekosisteme dahil ettiği bu özellik, Android dünyasında aslında çok uzun zamandır standart olarak sunuluyor. Android işletim sistemi neredeyse ilk günden beri alarm seslerini zil sesinden tamamen ayrı bir kaydırıcı ile yönetiyor. Zil sesi ile bildirim seslerinin ayrımı da yine yıllara dayanıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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