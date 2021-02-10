16/24 Alder Lake işlemcisi Core i9-10900K’nın önünde

Tam Boyutta Gör

Mavi ekibin farklı çekirdekleri aynı IHS altında buluşturacağı Alder Lake ailesi bu açıdan donanım dünyasına önemli bir yenilik getirecek.

DDR5 RAM’lerle çalışması beklenen Alder Lake işlemcileri şimdiye kadar benchmark testlerinde gün yüzüne çıksa da nispeten düşük frekansları nedeniyle dişe dokunur seviyede değillerdi.

İlginizi Çekebilir

Intel 6 ay arayla yeni nesile geçiyor: Alder Lake Eylül’de gelebilir

8+8x2 işlemci

Toplamda 27.2 GHz’in rapor edildiği son yonganın Golden Cove çekirdeklerinin toplam izlek sayısına bakarak 8 adet olduğunu varsayarsak 3.4 GHz’lik frekansta çalıştığını söyleyebiliriz. Zira Gracemont çekirdekleri HT desteklemiyor.

Tam Boyutta Gör

Model Geekbench’in artık resmi sıralama listesi yayınlamadığı Geekbench V4’te ter döktüğü için net sonuca ulaşmaz zor. İdeal yol olmasa da yazılımın erişime açık veri tabanındaki sonuçlara göre yorum yapacak olursak LGA 1700 soketli 16/24 Alder Lake çözümü, 8/16 Core i9-9900K’nın hem çoklu çekirdek hem de tek çekirdek testlerinde önünde bulunuyor.

Daha da etkileyici kıyaslama ise 10/20 Comet Lake çözümü Core i9-10900K’nın çoklu çekirdekte %5 geride kalması olarak öne çıkıyor. Buna karşın erken mühendislik örneği işlemci tek çekirdek testinde Core i9-10900K’nın gerisinde kalmış. Core i9-11900K’nın henüz Geekbench V4 testine girmediğini belirtelim.

Tam Boyutta Gör

Ayrıca Bkz. "Intel bu sefer de Apple M1’e karşı kendi işlemcisini önde gösterdi"

İşlemcinin erken mühendislik örneği olmasına karşın henüz ES2 aşamasında bile olmadığını hatırlatalım. Nitekim ES2 ve daha sonrasında satışa sunulacak nihai sürüm yongalar daha olgun yapısı ve yüksek frekansları sayesinde daha da etkileyici bir seviyeye gelecektir.

https://videocardz.com/newz/intel-16c-24t-alder-lake-s-cpu-engineering-sample-is-faster-than-core-i9-9900k

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.