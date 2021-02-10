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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    16/24 Alder Lake işlemcisi Core i9-10900K’nın önünde

    Intel’in hibrit tasarıma geçiş yapacağı Alder Lake işlemcisi yapısı itibariyle heyecanla bekleniyor. Geekbench v4’te ter döken erken mühendislik örneği yonga oldukça iddialı görünüyor.
    10 Şubat 2021, 18:10 (1 hf.)
    1,9b
    1
    14
    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    16/24 Alder Lake işlemcisi Core i9-10900K’nın önünde
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    Mavi ekibin farklı çekirdekleri aynı IHS altında buluşturacağı Alder Lake ailesi bu açıdan donanım dünyasına önemli bir yenilik getirecek.

    DDR5 RAM’lerle çalışması beklenen Alder Lake işlemcileri şimdiye kadar benchmark testlerinde gün yüzüne çıksa da nispeten düşük frekansları nedeniyle dişe dokunur seviyede değillerdi.

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    8+8x2 işlemci

    Toplamda 27.2 GHz’in rapor edildiği son yonganın Golden Cove çekirdeklerinin toplam izlek sayısına bakarak 8 adet olduğunu varsayarsak 3.4 GHz’lik frekansta çalıştığını söyleyebiliriz. Zira Gracemont çekirdekleri HT desteklemiyor.

    Model Geekbench’in artık resmi sıralama listesi yayınlamadığı Geekbench V4’te ter döktüğü için net sonuca ulaşmaz zor. İdeal yol olmasa da yazılımın erişime açık veri tabanındaki sonuçlara göre yorum yapacak olursak LGA 1700 soketli 16/24 Alder Lake çözümü, 8/16 Core i9-9900K’nın hem çoklu çekirdek hem de tek çekirdek testlerinde önünde bulunuyor.

    Daha da etkileyici kıyaslama ise 10/20 Comet Lake çözümü Core i9-10900K’nın çoklu çekirdekte %5 geride kalması olarak öne çıkıyor. Buna karşın erken mühendislik örneği işlemci tek çekirdek testinde Core i9-10900K’nın gerisinde kalmış. Core i9-11900K’nın henüz Geekbench V4 testine girmediğini belirtelim.

    16/24 Alder Lake işlemcisi Core i9-10900K’nın önünde
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    Ayrıca Bkz. "Intel bu sefer de Apple M1’e karşı kendi işlemcisini önde gösterdi"

    İşlemcinin erken mühendislik örneği olmasına karşın henüz ES2 aşamasında bile olmadığını hatırlatalım. Nitekim ES2 ve daha sonrasında satışa sunulacak nihai sürüm yongalar daha olgun yapısı ve yüksek frekansları sayesinde daha da etkileyici bir seviyeye gelecektir.



    https://videocardz.com/newz/intel-16c-24t-alder-lake-s-cpu-engineering-sample-is-faster-than-core-i9-9900k Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    O ookami (Adil Orhan) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    soğuk füzyon soğutma ile 27ghz hız aşırtması da iyimiş :)
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    Muten Baba 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Giriş seviyesinden bahsetmiyorum ama , boş boş yorum yapmayın. Konu üst seviye alakalı, benimde ihtiyacım olan üst seviye. Söylediğiniz işlemci grubu ile ilgilenmiyorum.
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    U UçamayanSüperKahraman (Anıl ) 6 gün ( Mesaj Silindi ) Muten Baba
    Üst seviyeyse üst seviye. Şuan 4300 liraya 10900K var. Bak 10900Kdan bahsediyoruz. 4300e AMD'de ne alabilirsin? 5800X. Şimdi sen 5800X'e 10900Kdan iyi dersin gerçi. Neyse yazmadım say
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    Tolgá (Tolgahan Akyüz) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    amdnin bulldozerine dönecek bu little big olayı.
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    6 6s 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Tolgá
    En azından mobil tarafta dönmez. Gelecekte işlem gücünden sonra, şu arm'lı notebook şu kadar gidiyor, bu bu kadar gidiyor muhabbeti yapılacak. Bu iş frekans kısmayla halledilseydi, yongaya fazladan işlemci çekirdekleri eklenip büyütülmesine ve maliyetin artmasına katlanılmazdı.
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    Muten Baba 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Atı alan Üsküdari geçti AMD boş durmuyor , intelin performanstan ziyade fiyata da dokunması lazım, yapılan zamlarla bile AMD yine rakipsiz, keşke gelse Intel, bakalım gor cegiz beraber.
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    U UçamayanSüperKahraman (Anıl ) 6 gün ( Mesaj Silindi ) Muten Baba
    Şaka mı yapıyorsun? 10400F Ryzen 3600den 500 TL ucuz. Ryzen 5600X fiyatına i7 10700K alabiliyorsun. Intelde daha neyin fiyat indirimini bekliyosun? 1200 liraya sana 10400f gibi bir işlemci veriyor adamlar. Bu neyin fanboylugu kardeşim?
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    W Wilson Fisk 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    12. nesil 16/24 bir işlemcinin 10. nesil 10/20 işlemciyi geekbench4'te geçtim demesi tek kelimeyle rezalettir.zen4'ü bununla mı durduracaklar yoksa sonraki çıkacak ama aynı soket olmasına rağmen z790 yeni anakartınız hayırlı olsun bu arada raptorla mı durduracaklar?haberdeki algı diyor ki mühendislik örneği bu 3.4 ghz çok gariban siz bunu bir de yüksek hızda görün.10nm değil mi bu alet?intelin 10nm'si TSMC'nin 7nm'sine denk geliyormuş ya! ilk 7nm ryzenler kaç ghz gördü?4.2 4.3 dedi kaldı di mi daha şimdi turbo murbo 5 görüyor yani bye bye 5 ghz bunun da olacağı 4 küsür o da oyun değiştiren bir fark yapmaz.zen4'ü geçtim 5900x bile lime lime eder bunu.
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    gun (Gün Oksay) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Intel yapması gerekeni sonunda yapıyor kutusundan çıkıyor ama geç mi kaldı göreceğiz.
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