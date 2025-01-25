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    Galaxy S25 Ultra, Geekbench testinde iPhone 16 Pro Max'e fark attı!

    Samsung Galaxy S25 Ultra, en güçlü rakibi iPhone 16 Pro Max ile Geekbench testinde karşılaştırıldı. Çok çekirdek testinde rakibine %20 fark atan Galaxy S25 Ultra, performansıyla göz dolduruyor.
    Galaxy S25 Ultra, Geekbench'te iPhone 16 Pro Max'e fark attı! Tam Boyutta Gör
    Samsung'un yakın zamanda tanıttığı amiral gemisi telefonu Galaxy S25 Ultra, en güçlü rakibi iPhone 16 Pro Max ile Geekbench testinde karşılaştırıldı. Samsung'a özel Snapdragon 8 Elite for Galaxy işlemcisiyle gelen S25 Ultra rakibini önemli bir farkla geride bırakmayı başardı.

    Çok çekirdek testinde %20 daha yüksek puan

    X platformunda @TECHINFOSOCIALS kullanıcsı tarafından yüklenen skorlara göre Galaxy S25 Ultra çok çekirdek testinde 10223 puan alarak, 8553 puan alan iPhone 16 Pro Max'ten %20 daha yüksek skora ulaşmayı başarıyor. Ancak tek çekirdek testinde, iPhone 16 Pro Max 3457 puan alarak, 3220 puan alan rakibinin az farkla önünde yer alıyor. Apple'ın tek çekirdek performansının geleneksel olarak daha iyi olduğu göz önüne alındığında bu sonuç şaşırtıcı değil.

    Galaxy S25 serisi için özel olarak üretilen Snapdragon 8 Elite for Galaxy,  4,32 GHz yerine 4,47 GHz'de çalışarak telefonun bu yüksek skorlara ulaşılmasını sağlıyor. Bu skorlar etkileyici olsa da, sentetik bir test olduğu için gerçek uygulama ve oyunlardaki performansı yansıtmayabilir. Samsung, önceki modelden daha büyük bir buhar odası soğutma sistemiyle daha sürdürülebilir bir performans sunma iddiasında. Bunun için telefonun işkence testine tabi tutulup performansını koruyup koruyamadığını görmemiz gerekiyor. Yine de Geekbench test sonuçlarının etkileyici olduğunu belirtmemiz gerek.

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    HABERİN ETİKETLERİ
    Samsung Galaxy S25 Ultra, iPhone 16 Pro Max ve
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