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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    16 GB RAM'li ilk akıllı telefon yolda

    Akıllı telefonlardaki RAM kapasitesi 12 GB seviyesine ulaşmıştı. Ancak çok yakında 16 GB RAM'e sahip ilk modeli piyasada göreceğiz.
    1 hf.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    16 GB RAM'li ilk akıllı telefon yolda
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    Akıllı telefon üreticileri 12 GB RAM ile donatılmış cihazlarını piyasaya sürmüş durumdalar. Amiral gemisi modellerde gördüğümüz bu bellek kapasitesi yakında daha da artacak. Zira 16 GB RAM'e sahip ilk telefon ufukta göründü.

    Ayrıca Bkz. "Xiaomi, MIUI 12 arayüzünü resmen doğruladı"

    Gelen son bilgilere göre 16 GB RAM'li ilk model Xiaomi Black Shark 3 5G olacak. Shark KLE-A0 model numaralı cihaz kısa süre önce Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı'nın (MIIT) veritabanında ortaya çıkmıştı.

    16 GB RAM'li ilk akıllı telefon yolda

    Black Shark CEO'su: Cihaz hazır

    Xiaomi'nin oyun odaklı telefon kolu olan Black Shark'ın CEO'su Wu Shimin, daha önce yaptığı açıklamada 5G desteğine sahip ilk akıllı telefonlarının zaten hazır olduğunu söylemişti. Ancak hata ayıklama sürecinden geçen cihazın çıkış tarihi konusunda henüz bir bilgi bulunmuyor.



    https://twitter.com/Sudhanshu1414/status/1215218900830314496 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Mr. Jingles 1 hf. en beğenilen
    Gören de DX12 destekliyor sanacak. Kıçık kırık telefon sanki Metro Exodus oynatıyor da 16 GB bellek koyuyorlar.



    Tanım: keriz.avi
    2 Yanıt Yanıtla +30
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    dr20mouse 1 hf. Mr. Jingles
    Dedi daha itunes olmadan telefonuna dosya alışverişi yapamayan insan...



    Note 8 dediğin telefonda masaüstü modu var tak type c hdmi kablo bilgisayar gibi kullan. Note 9’ta da linux çalıştırabiliyorsun.



    Evet çok güncelleme veriyor ama ya yavaşlatıyor yada pilini öldürüyorlar. Verdikleri güncellemede ne değişim var hem? Hala ios 7 görünümlü arayüzü kullanıyorlar. Güldüğün note 8 bile 2 kez arayüz değiştirdi. Önce ios, androidin sunduğu özelleştirmeyi, fonksiyonları sunsun ondan sonra stabil mi sürekli güncelleme alabiliyorlar mı görelim. Daha ios 12’ye kadar hücresel veri açma kapamak için ayarlara gidiyordunuz...



    Eğer ki android tarafında 6 gb ramli 8 gb ramli donanımlı cihazlar 500 dolar altına satılabiliyorsa apple da koyabilir hatta buna ek masaüstü modu veya macos modu koyabilir değil mi? O kadar güçlü işlemci yap sonra ne için kullan sadece video renderlamak için mi?



    Dedi daha itunes olmadan telefonuna dosya alışverişi yapamayan insan... Note 8 dediğin telefonda masaüstü modu var tak type c hdmi kablo bilgisa...
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    1 Yanıt Yanıtla +24
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    dr20mouse 1 hf. Mr. Jingles
    O kadar donanıma rağmen yine de iPhone'dan ucuz olacak.



    En azından paranın karşılığı var apple gibi kazıklayıp durmuyorlar
    1 Yanıt Yanıtla +13
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    Galaxy. 1 hf.
    Benim pc'den güçlü telefon
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    edi_büdü 1 hf.
    Mesela ben benim bahceme elma diksem. Fidanlarim cok iyi de degil ama kotu de olmasa. 3 sene sonra tarla cocuklarimin olsa. O elma agaclari 5 sene sonra elma vermesi gerekse ama kotu olsa elalem ne der. Edi_budu den sonra yerine gelenler elmalara bakamadi ondan elmalar kotu oldu der. Yerime gelenler ne yapsa bunu duzeltemezler. O nedenle yerime gelecekler bu elmalara yada elma diye diktigim fidanlara iyi bakmalilar. Ele gune rezil etmemeliler. Birde bahcemde calisanlarin kusmemesi gerek.
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    darkaura 1 hf.
    Jet motoru yapmak kolay is degil. Cin bile hayalet ucaklarinda rusyadan aldigi motoru kullaniyor. Kendi yaptigi motorlar henuz yeterli performansi veremiyor. Kendi savas jetlerini uretebilen japonya ve isvec gibi ulkelerde general electrics'den lisansini satin aldiklari motoru uretiyorlar. Hic bir gecmis tecrube, know how olmadan bir savas jetinin ihtiyacini karsilayacak ust duzey motorun yapilabilcegini dusunmek saflik olur. Bir yerlerden lisans satin alinacaktir. Lisans alinmasina lafim yok lakin amerika ve bati ile ara bu kadar kotu iken, rusya cinle ve hindistanla bile ust duzey teknolojilerini paylasmazken kimden lisans alacan. Parcalar halinde satin aldiklari motoru montajlayip yerli ve milli diye pazarlamazlar insallah.
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    c_a_l_99 1 hf.
    Uygulamaları direk RAMe yükleriz artık
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    ezicioyuncu 1 hf.
    Pc kullanıcılarının yarisi 8 veya daha altı ram kullanırken adamlar 16lık telefon yapar oldu...
    Yanıtla +2
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    a_y_k_u_t 1 hf.
    4 gb üstü gereksiz.
    2 Yanıt Yanıtla +3
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    dr20mouse 1 hf. a_y_k_u_t
    İos için belki öyledir ama Android sever rami daha fazla uygulama çalıştırır arkaplanda kasmadan bu sayede.



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    Aragorns 1 hf. a_y_k_u_t
    6 gb stabil bence.
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    Krone 1 hf.
    İsterseler 160 GB ram koysunlar Pabciden başka oyun oynayan yok. Oyun yapan da yok. Gereksiz işler.
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    ShapeD-WuSSy 1 hf.
    Crysis'i açar mı?
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    cand. 1 hf. yeni yorumcu
    1 yıl sonra telefon dünyasının ilk 256 gb ramli telefonu tanıtıldı
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    DH Misafiri 1 hf.
    RAMın önemliliğini tartışmayın. gelecekteki tüm Android, oyunlar, uygulamalar yüksek Ram a göre optimize edilecek.

    Az ramlı telefonlar tarihin tozlu sayfalarına gömülecek.
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    7240 kez okundu.
    19 yorum yazıldı.

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    xiaomi, Black Shark 3 5G ve
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