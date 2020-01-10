16 GB RAM'li ilk akıllı telefon yolda

Akıllı telefon üreticileri 12 GB RAM ile donatılmış cihazlarını piyasaya sürmüş durumdalar. Amiral gemisi modellerde gördüğümüz bu bellek kapasitesi yakında daha da artacak. Zira 16 GB RAM'e sahip ilk telefon ufukta göründü.
Ayrıca Bkz. "Xiaomi, MIUI 12 arayüzünü resmen doğruladı"
Gelen son bilgilere göre 16 GB RAM'li ilk model Xiaomi Black Shark 3 5G olacak. Shark KLE-A0 model numaralı cihaz kısa süre önce Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı'nın (MIIT) veritabanında ortaya çıkmıştı.
Black Shark CEO'su: Cihaz hazır
Xiaomi'nin oyun odaklı telefon kolu olan Black Shark'ın CEO'su Wu Shimin, daha önce yaptığı açıklamada 5G desteğine sahip ilk akıllı telefonlarının zaten hazır olduğunu söylemişti. Ancak hata ayıklama sürecinden geçen cihazın çıkış tarihi konusunda henüz bir bilgi bulunmuyor.
https://twitter.com/Sudhanshu1414/status/1215218900830314496 Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Tanım: keriz.avi
Note 8 dediğin telefonda masaüstü modu var tak type c hdmi kablo bilgisayar gibi kullan. Note 9’ta da linux çalıştırabiliyorsun.
Evet çok güncelleme veriyor ama ya yavaşlatıyor yada pilini öldürüyorlar. Verdikleri güncellemede ne değişim var hem? Hala ios 7 görünümlü arayüzü kullanıyorlar. Güldüğün note 8 bile 2 kez arayüz değiştirdi. Önce ios, androidin sunduğu özelleştirmeyi, fonksiyonları sunsun ondan sonra stabil mi sürekli güncelleme alabiliyorlar mı görelim. Daha ios 12’ye kadar hücresel veri açma kapamak için ayarlara gidiyordunuz...
Eğer ki android tarafında 6 gb ramli 8 gb ramli donanımlı cihazlar 500 dolar altına satılabiliyorsa apple da koyabilir hatta buna ek masaüstü modu veya macos modu koyabilir değil mi? O kadar güçlü işlemci yap sonra ne için kullan sadece video renderlamak için mi?
En azından paranın karşılığı var apple gibi kazıklayıp durmuyorlar