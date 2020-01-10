16 GB RAM'li ilk akıllı telefon yolda

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Akıllı telefon üreticileri 12 GB RAM ile donatılmış cihazlarını piyasaya sürmüş durumdalar. Amiral gemisi modellerde gördüğümüz bu bellek kapasitesi yakında daha da artacak. Zira 16 GB RAM'e sahip ilk telefon ufukta göründü.

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Gelen son bilgilere göre 16 GB RAM'li ilk model Xiaomi Black Shark 3 5G olacak. Shark KLE-A0 model numaralı cihaz kısa süre önce Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı'nın (MIIT) veritabanında ortaya çıkmıştı.

Black Shark CEO'su: Cihaz hazır

Xiaomi'nin oyun odaklı telefon kolu olan Black Shark'ın CEO'su Wu Shimin, daha önce yaptığı açıklamada 5G desteğine sahip ilk akıllı telefonlarının zaten hazır olduğunu söylemişti. Ancak hata ayıklama sürecinden geçen cihazın çıkış tarihi konusunda henüz bir bilgi bulunmuyor.

https://twitter.com/Sudhanshu1414/status/1215218900830314496

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