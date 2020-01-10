Xiaomi, MIUI 12 arayüzünü resmen doğruladı

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Xiaomi bugün yeni nesil kullanıcı arayüzü MIUI 12'nin geliştirilme sürecinde olduğunu resmen doğruladı. MIUI 12'nin Ağustos-Eylül aylarında yayınlanması bekleniyor.

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MIUI'nin Weibo hesabı aracılığıyla yapılan kısa duyuruda sadece yeni arayüzün logosuna yer verildi. Çinli şirket diğer detayları ise önümüzdeki birkaç hafta içinde açıklayacak.

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MIUI 12'li ilk telefon Mi 10 olacak

MIUI 12'nin geliştirilme süreci yaklaşık 6 aydır devam ediyor. Beta testlerinin ise Mart-Nisan aylarında başlayacağı bildiriliyor. Güncellemeyi alacak Xiaomi ve Redmi cihazları Şubat-Mart aylarında öğreneceğiz.

2010 yılında kullanıma sunulan MIUI'nin düzenli olarak güncellenen ilk Xiaomi ürünlerinden biri olduğunu belirtmek gerekir. Yeni arayüzle çıkış yapacak ilk telefon muhtemelen Xiaomi Mi 10 olacak.

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