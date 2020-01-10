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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xiaomi, MIUI 12 arayüzünü resmen doğruladı

    Xiaomi, MIUI 12 arayüzünün geliştirilme sürecinde oluğunu doğrulayan ilk resmi duyuruyu yaptı. Çinli şirket yeni nesil arayüzün hem ismini onayladı hem de logosunu paylaştı.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Xiaomi, MIUI 12 arayüzünü resmen doğruladı
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    Xiaomi bugün yeni nesil kullanıcı arayüzü MIUI 12'nin geliştirilme sürecinde olduğunu resmen doğruladı. MIUI 12'nin Ağustos-Eylül aylarında yayınlanması bekleniyor.

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    MIUI'nin Weibo hesabı aracılığıyla yapılan kısa duyuruda sadece yeni arayüzün logosuna yer verildi. Çinli şirket diğer detayları ise önümüzdeki birkaç hafta içinde açıklayacak.

    Xiaomi, MIUI 12 arayüzünü resmen doğruladı
    Tam Boyutta Gör

    MIUI 12'li ilk telefon Mi 10 olacak

    MIUI 12'nin geliştirilme süreci yaklaşık 6 aydır devam ediyor. Beta testlerinin ise Mart-Nisan aylarında başlayacağı bildiriliyor. Güncellemeyi alacak Xiaomi ve Redmi cihazları Şubat-Mart aylarında öğreneceğiz.

    2010 yılında kullanıma sunulan MIUI'nin düzenli olarak güncellenen ilk Xiaomi ürünlerinden biri olduğunu belirtmek gerekir. Yeni arayüzle çıkış yapacak ilk telefon muhtemelen Xiaomi Mi 10 olacak.



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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    apulunas 1 hf. en beğenilen
    miui 10'dan 11'e geçtim, ne değiştiği konusunda hiçbir fikrim yok, bu güncellemelerin çoğu insanları telefon değiştirmeye teşvik etmek için yapılıyor. güvenlik güncellemelerini saymazsak gerisi çokta mühim şeyler değiller.
    miui 10'dan 11'e geçtim, ne değiştiği konusunda hiçbir fikrim yok, bu güncellemelerin çoğu insanları telefon değiştirmeye teşvik etmek için yapılıyor. güvenlik ...
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    Yanıtla +31
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    s. paul jobs 1 hf. Rcp.y
    Bence tam tersi, kullanıcı dostu arayüz. Her şeye tek bir menüde erişmek mümkün. Ayrıca zamanla şişmeler yapmıyor. Samsung'un bu arayüzü yapmak için çok fırın ekmek yemesi lazım.
    Bence tam tersi, kullanıcı dostu arayüz. Her şeye tek bir menüde erişmek mümkün. Ayrıca zamanla şişmeler yapmıyor. Samsung'un bu arayüzü yapmak için çok fırın ...
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    Yanıtla +14
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    canavan06 1 hf.
    Yan sanayi ios
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    SineMelawen 1 hf. gorkem2626
    Allla alla enteresan. Benimki de android 10 olmadı gerçi hala.
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    Askaparta 1 hf.
    Yıl sonu bize uğrar belki.
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    Fokfe 1 hf. Fenomenon
    Açıkçası ben gelmeyeceğini düşünüyorum ama belli de olmaz :)
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    SineMelawen 1 hf. gorkem2626
    Bilmiyorum ki menüyü iyice kurcalayin denge olması lazim.
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    gorkem2626 1 hf. SineMelawen
    Baktım hocam öyle bir seçenek bende yok malesef.
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    SineMelawen 1 hf. gorkem2626
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    Benimki global
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    gorkem2626 1 hf. SineMelawen
    Bende neden yok acaba 🤔
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    tanrianubis 1 hf. AL3lMA
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    Sağ altta ultra tasarruf Modu şimşek şeklinde, mi 8 se mi room son sürüm kurulu
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    FatihTSFC 1 hf.
    MIUI 11`e geçtiğimden beri onlarca hata ile karşılaştım ki telefondan soğudum resmen. 11`i düzeltin önce, imkanım olsa 10`a döneceğim.
    Yanıtla +1
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    DH Misafiri 1 hf.
    Vivo Iqoo neo kullanicisi olarak diyorum ki ayni vivo funtouch os 9 olmush miui 12 :D. sadece vivoda multi-turbo, game turbo, gpu turbo, cpu turbo, monster turbo, Game Space gibi ozellikler var.
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    SineMelawen 1 hf. gorkem2626
    Var ultra tasarruf modu mi 8 lite de. Denge diye geçiyor.
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    gorkem2626 1 hf. SineMelawen
    Glabal de yok hocam o zaman
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    oznbzkrt 1 hf.
    MIUI e sallayanlar sanıyorlar ki Samsung vb. Arayüzler şakır şakır akıyor.Yapisi itibariyle gelişime açık bir arayüz.
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    7186 kez okundu.
    20 yorum yazıldı.

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