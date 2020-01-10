Xiaomi, MIUI 12 arayüzünü resmen doğruladı

Xiaomi bugün yeni nesil kullanıcı arayüzü MIUI 12'nin geliştirilme sürecinde olduğunu resmen doğruladı. MIUI 12'nin Ağustos-Eylül aylarında yayınlanması bekleniyor.İlginizi Çekebilir Xiaomi Mi 10'un yüksek kaliteli görselleri ortaya çıktı
Ayrıca Bkz. "Diesel, Snapdragon Wear 3100 işlemcili yeni akıllı saatlerini tanıttı"
MIUI'nin Weibo hesabı aracılığıyla yapılan kısa duyuruda sadece yeni arayüzün logosuna yer verildi. Çinli şirket diğer detayları ise önümüzdeki birkaç hafta içinde açıklayacak.
MIUI 12'li ilk telefon Mi 10 olacak
MIUI 12'nin geliştirilme süreci yaklaşık 6 aydır devam ediyor. Beta testlerinin ise Mart-Nisan aylarında başlayacağı bildiriliyor. Güncellemeyi alacak Xiaomi ve Redmi cihazları Şubat-Mart aylarında öğreneceğiz.
2010 yılında kullanıma sunulan MIUI'nin düzenli olarak güncellenen ilk Xiaomi ürünlerinden biri olduğunu belirtmek gerekir. Yeni arayüzle çıkış yapacak ilk telefon muhtemelen Xiaomi Mi 10 olacak.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Benimki global
Sağ altta ultra tasarruf Modu şimşek şeklinde, mi 8 se mi room son sürüm kurulu
1 Kişi Okuyor (0 Üye, 1 Misafir) 1 Masaüstü
GENEL İSTATİSTİKLER
7186 kez okundu.
20 yorum yazıldı.
HABERİN ETİKETLERİ
xiaomi, MIUI 12 ve