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    Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    16 inç MacBook Pro, Apple'ın bugüne kadarki en hızlı şarj edilen laptopu olabilir

    Yakında piyasaya sürülmesi beklenen 16 inç MacBook Pro, 96 W USB-C güç adaptörü ile birlikte gelebilir. Cihazın Apple'ın şimdiye kadarki en hızlı şarj edilen dizüstü bilgisayarı olacağı söyleniyor.
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    Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Apple bu yıl içinde 16 inç MacBook Pro'yu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Cihaz şirketin şimdiye kadarki en büyük dizüstü bilgisayarı olacak. Ayrıca klavye sorunlarını ortadan kaldıracak yenilenmiş bir klavyeye sahip olacağına dair söylentiler de var.
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    16 inç MacBook Pro'nun Apple'ın bugüne kadarki en hızlı şarj edilen dizüstü bilgisayarı olacağı iddia ediliyor. Çinli Chongdiantou web sitesinin hazırladığı rapora göre şirketin yeni dizüstü bilgisayarı 96 W USB-C güç adaptörü ile birlikte gelecek.

    Daha büyük batarya içerebilir

    Şu an piyasadaki mevcut 15 inç MacBook Pro'nun kutusundan 87 W USB-C güç adaptörü çıktığını hatırlatalım. Bu yeni dizüstü bilgisayarın daha hızlı şarj olacağı anlamına gelebilir ancak aynı zamanda daha büyük ekrana sahip olduğu için daha fazla enerji tüketecek.
    Diğer yandan, 96 W güç adaptörü cihazın daha büyük bir batarya içereceğine de işaret ediyor olabilir. Tabi şu an için bu bilgilerin henüz onaylanmadığını unutmamak gerek. Apple'ın ay sonunda bir lansman etkinliği düzenleyebileceği bildiriliyor. Tüm detayları bu etkinlikte öğrenebiliriz.


    https://www.weibo.com/1677177940/I9VqOdHrp Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    make.believe 3 gün
    17 inçlik macbook modelleri daha önceden vardı yani en büyüğü olmayacak
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    Start Again 3 gün yeni yorumcu
    Türkiye'de Monster ve Apple dışında konfigüre edilebilir laptop satan görmedim. Bildiğiniz başka marka var mıdır?
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    sonyz10c 3 gün
    MEGA yenilik MEGA değişim
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    ssbrutality 3 gün
    işte über yenilik budur...
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    V4LKyR 3 gün
    Kaliteli yenilik.
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    Ussuz 3 gün
    Yenilik dediğin budur!
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