16 inç MacBook Pro, Apple'ın bugüne kadarki en hızlı şarj edilen laptopu olabilir

Apple bu yıl içinde 16 inç MacBook Pro'yu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Cihaz şirketin şimdiye kadarki en büyük dizüstü bilgisayarı olacak. Ayrıca klavye sorunlarını ortadan kaldıracak yenilenmiş bir klavyeye sahip olacağına dair söylentiler de var.

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16 inç MacBook Pro'nun Apple'ın bugüne kadarki en hızlı şarj edilen dizüstü bilgisayarı olacağı iddia ediliyor. Çinli Chongdiantou web sitesinin hazırladığı rapora göre şirketin yeni dizüstü bilgisayarı 96 W USB-C güç adaptörü ile birlikte gelecek.

Daha büyük batarya içerebilir

Şu an piyasadaki mevcut 15 inç MacBook Pro'nun kutusundan 87 W USB-C güç adaptörü çıktığını hatırlatalım. Bu yeni dizüstü bilgisayarın daha hızlı şarj olacağı anlamına gelebilir ancak aynı zamanda daha büyük ekrana sahip olduğu için daha fazla enerji tüketecek.

Diğer yandan, 96 W güç adaptörü cihazın daha büyük bir batarya içereceğine de işaret ediyor olabilir. Tabi şu an için bu bilgilerin henüz onaylanmadığını unutmamak gerek. Apple'ın ay sonunda bir lansman etkinliği düzenleyebileceği bildiriliyor. Tüm detayları bu etkinlikte öğrenebiliriz.

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