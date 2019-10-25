17 iOS uygulamasında zararlı yazılım tespit edildi

Mobil uygulama mağazalarından son dönemde birbiri ardına zararlı yazılım haberleri geliyor. Android mağazalarında olduğu kadar App Store platformu da adeta istila edilmiş durumda. Bu hafta 17 zararlı uygulama tespit edildi.
Her yerdeler
Wandera tarafından yayınlanan rapora göre App Store üzerindeki 17 uygulamada zararlı reklam yazılımı tespit edildi. Bu uygulamalar kullanıcının bilgisi olmadan arka planda web siteleri çalıştırıyor veya reklamlara tıklıyor.
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Hintli AppAspect Technologies Pvt. Ltd tarafından geliştirilen uygulamalar üretkenlik, seyahat, araçlar gibi kategorilerde yer alıyor. Uygulamalar uzak bir sunucudan içerideki arka kapıya müdahale edilmesini sağlıyor.
Geliştiricinin normalde 51 uygulaması var ancak 17 tanesinde zararlı yazılım tespit edilmiş. Firma Apple’ı bilgilendirdiğini ve 15 uygulamanın mağazadan kaldırıldığını belirtiyor. Geliştiricinin Android tarafında da zararlı uygulamaları olduğu ve bunların geçmiş dönemde kaldırıldığı ifade ediliyor. Tespit edilen zararlı uygulamalar şu şekilde:
RTO Vehicle Information
EMI Calculator & Loan Planner
File Manager – Documents
Smart GPS Speedometer
CrickOne – Live Cricket Scores
Daily Fitness – Yoga Poses
FM Radio – Internet Radio
Around Me Place Finder
Ramadan Times 2019
Restaurant Finder – Find Food
BMI Calculator – BMR Calc
Dual Accounts
Video Editor – Mute Video
Islamic World – Qibla
Smart Video Compressor
Easy Contacts Backup Manager (halen aktif)
My Train Info – IRCTC & PNR (halen aktif)
https://www.phonearena.com/news/17-iOS-apps-found-infected-with-clickware_id119936 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
İnsanların zekasıyla alay etmeseniz mi artık beyler? Siz böyle yaptıkça android düzeltmez tabi kendini.
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