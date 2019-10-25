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    iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    17 iOS uygulamasında zararlı yazılım tespit edildi

    AppAspect Technologies Pvt. Ltd tarafından geliştirilen uygulamalar arka planda web sitelerine veya reklamlara tıklama gönderiliyor. Uygulamaların varsa silinmesi gerekiyor.
    1 gün
    2,2b
    1
    11
    iOS / OS X / tvOS / watchOS
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    17 iOS uygulamasında zararlı yazılım tespit edildi
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    Mobil uygulama mağazalarından son dönemde birbiri ardına zararlı yazılım haberleri geliyor. Android mağazalarında olduğu kadar App Store platformu da adeta istila edilmiş durumda. Bu hafta 17 zararlı uygulama tespit edildi.

    Her yerdeler

    Wandera tarafından yayınlanan rapora göre App Store üzerindeki 17 uygulamada zararlı reklam yazılımı tespit edildi. Bu uygulamalar kullanıcının bilgisi olmadan arka planda web siteleri çalıştırıyor veya reklamlara tıklıyor.

    Ayrıca Bkz. "Giriş seviyesi Moto E6 Play duyuruldu"

    Hintli AppAspect Technologies Pvt. Ltd tarafından geliştirilen uygulamalar üretkenlik, seyahat, araçlar gibi kategorilerde yer alıyor. Uygulamalar uzak bir sunucudan içerideki arka kapıya müdahale edilmesini sağlıyor.

    Geliştiricinin normalde 51 uygulaması var ancak 17 tanesinde zararlı yazılım tespit edilmiş. Firma Apple’ı bilgilendirdiğini ve 15 uygulamanın mağazadan kaldırıldığını belirtiyor. Geliştiricinin Android tarafında da zararlı uygulamaları olduğu ve bunların geçmiş dönemde kaldırıldığı ifade ediliyor. Tespit edilen zararlı uygulamalar şu şekilde:

    RTO Vehicle Information

    EMI Calculator & Loan Planner

    File Manager – Documents

    Smart GPS Speedometer

    CrickOne – Live Cricket Scores

    Daily Fitness – Yoga Poses

    FM Radio – Internet Radio

    Around Me Place Finder

    Ramadan Times 2019

    Restaurant Finder – Find Food

    BMI Calculator – BMR Calc

    Dual Accounts

    Video Editor – Mute Video

    Islamic World – Qibla

    Smart Video Compressor

    Easy Contacts Backup Manager (halen aktif)

    My Train Info – IRCTC & PNR (halen aktif)



    https://www.phonearena.com/news/17-iOS-apps-found-infected-with-clickware_id119936 Yorum Yaz
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    bkadem 1 gün en beğenilen
    Çok güvenli ve stabil işletim sistemi :)))
    1 Yanıt Yanıtla +17
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    marsk35 1 gün bkadem
    adroid gibi çöp değil en azından ios kullanmayanlar ios a laf atmaları ilginç..
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    foreveriphone 1 gün
    Android kullanan ergenlerin hepsinde bu saplantı vardır.Bu sitede ayda 10 defa şu kadar Android zararlısı tespit edildi haberlerini okudukları için aynısının ios ta çıkması ihtimali bile onları sevindirmeye yeter.Yaşları 30 u geçince önemsemezler bu haberleri.
    Android kullanan ergenlerin hepsinde bu saplantı vardır.Bu sitede ayda 10 defa şu kadar Android zararlısı tespit edildi haberlerini okudukları için aynısının io...
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    Yanıtla +5
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    BBCOOPER1 5 sa. yeni yorumcu
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    AirSupport 15 sa.
    Hiçbir sistem güvenlikli değildir birini savunup diğerine çamur atmak mantıksız. Ha şöyle bir gerçek var AppStore, Play Store gibi çöplük değil.
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    Seraphim_ 17 sa. yeni yorumcu
    sürekli ios'un görece daha güvenli olduğunu iddia eden kişiler zaten zayıf argümanlarınıda tamamen kaybediyor
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    Grahambelcik 1 gün yeni yorumcu
    Ekrem'e yaptırmayın şu haberleri karizması bozulacak.
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    CoreXXX 1 gün marsk35
    İkisinde uzun zaman kullandım ve her ikisininde eksileri ve artıları var. Önce bunu kabul etmek lazım. Ozaman olaylara daha objektif bakabiliriz. Bu haberin işletim sistemi ile alakası yok tamamen storenin iyi denetlenmesininden kaynaklı.
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    foreveriphone 1 gün
    Android kullanan ergenlerin hepsinde bu saplantı vardır.Bu sitede ayda 10 defa şu kadar Android zararlısı tespit edildi haberlerini okudukları için aynısının ios ta çıkması ihtimali bile onları sevindirmeye yeter.Yaşları 30 u geçince önemsemezler bu haberleri.
    Yanıtla +5
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    Silent Guardian 1 gün
    Arkada reklam çalıştıran uygulama ile fotoğraf, rehber, konum, mesaj vb. bilimum bilgileri kopyalayan uygulamaları karşılaştırıp, iOS’un güvenliğine laf söylemekte ayrı bir kompleks seviyesi sanırım. Artık ne kadar dolduysanız en ufak şey de laf sallamışsınız



    İnsanların zekasıyla alay etmeseniz mi artık beyler? Siz böyle yaptıkça android düzeltmez tabi kendini.
    Yanıtla +4
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    Execuvite 1 gün
    Hahahahha hey yavrum hey
    Yanıtla +2
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    smart1978 1 gün
    Muslumanlari da hedef almislar vay munafiklar vay :) .....
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    bkadem 1 gün en beğenilen
    Çok güvenli ve stabil işletim sistemi :)))
    1 Yanıt Yanıtla +17
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    marsk35 1 gün bkadem
    adroid gibi çöp değil en azından ios kullanmayanlar ios a laf atmaları ilginç..
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    uygulama haber, AppAspect Technologies Pvt. Ltd ve
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