17 iOS uygulamasında zararlı yazılım tespit edildi

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Mobil uygulama mağazalarından son dönemde birbiri ardına zararlı yazılım haberleri geliyor. Android mağazalarında olduğu kadar App Store platformu da adeta istila edilmiş durumda. Bu hafta 17 zararlı uygulama tespit edildi.

Her yerdeler

Wandera tarafından yayınlanan rapora göre App Store üzerindeki 17 uygulamada zararlı reklam yazılımı tespit edildi. Bu uygulamalar kullanıcının bilgisi olmadan arka planda web siteleri çalıştırıyor veya reklamlara tıklıyor.

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Hintli AppAspect Technologies Pvt. Ltd tarafından geliştirilen uygulamalar üretkenlik, seyahat, araçlar gibi kategorilerde yer alıyor. Uygulamalar uzak bir sunucudan içerideki arka kapıya müdahale edilmesini sağlıyor.

Geliştiricinin normalde 51 uygulaması var ancak 17 tanesinde zararlı yazılım tespit edilmiş. Firma Apple’ı bilgilendirdiğini ve 15 uygulamanın mağazadan kaldırıldığını belirtiyor. Geliştiricinin Android tarafında da zararlı uygulamaları olduğu ve bunların geçmiş dönemde kaldırıldığı ifade ediliyor. Tespit edilen zararlı uygulamalar şu şekilde:

RTO Vehicle Information

EMI Calculator & Loan Planner

File Manager – Documents

Smart GPS Speedometer

CrickOne – Live Cricket Scores

Daily Fitness – Yoga Poses

FM Radio – Internet Radio

Around Me Place Finder

Ramadan Times 2019

Restaurant Finder – Find Food

BMI Calculator – BMR Calc

Dual Accounts

Video Editor – Mute Video

Islamic World – Qibla

Smart Video Compressor

Easy Contacts Backup Manager (halen aktif)

My Train Info – IRCTC & PNR (halen aktif)

https://www.phonearena.com/news/17-iOS-apps-found-infected-with-clickware_id119936