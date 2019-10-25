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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Giriş seviyesi Moto E6 Play duyuruldu

    Motorola’nın masraftan kaçınmak için pek çok kırpmalar yaptığı Moto E6 Play modeli rekabette oldukça zorlanacak gibi. Moto E6 Play özellikleri ve fiyatı haberimizde.
    2 gün
    1,1b
    1
    2
    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Giriş seviyesi Moto E6 Play duyuruldu
    Tam Boyutta Gör

    Motorola’nın giriş seviyesinde başarılı işler yapan Moto E serisi unutulmadı ve bu akşam Moto E6 Play modeli ile güncellendi. Fiyatı nedeniyle donanımı düşük tutulan Moto E6 Play rekabette biraz geri kalabilir.

    Moto E6 Play özellikleri ve fiyatı

    Moto E6 Play modelinde 5.5 inçlik 1540x720 piksel çözünürlüğünde ekran bizi karşılıyor. 18:9 görüntü oranına sahip olan ekranda çentik yok ve bu bakımdan çerçeveler biraz kalınlaşıyor. Arka kısımda bir parmak izi okuyucu da unutulmamış.

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    Telefona 4 çekirdekli MT6739 yonga seti güç veriyor. 28nm sürecindeki işlemcinin biraz eskidiği ve pil tüketimine olumsuz etki edeceği aşikâr. Ayrıca 2GB RAM ve 32GB depolama kapasitesi de biraz daha iyileştirilebilirdi.

    Arka kısmında 13MP çözünürlüğünde bir kamerası olan Moto E6 Play modelinin ön kısmında da 5MP çözünürlüğünde bir kamera yer alıyor. İki adet SIM ve bir adet microSD kart yuvası olan telefonun bataryası 3000mAh kapasiteli. Moto E6 Play için 99 Pound fiyat etiketi belirlenmiş.



    https://www.gizmochina.com/2019/10/24/motorola-announced-entry-level-moto-e6-play/ Yorum Yaz
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    face1tr 2 gün en beğenilen
    Haberin yapılış şeklinden rahatsız oldum, ürünü tanıtmanız için para mı vermediler(?) niye kötülüyorsunuz kardeşim? Ürünün konumlandırıldığı yeri ve bu klasmanda önemli olan özellikleri, tüketici beklentilerini anlamaya çalışın. Bu telefonun hedef kitlesinin işlemcinin saat hızıyla ne işi olacak? Her şey işlemci mi?

    Her şeyi geçtim; bu telefon "Turkuaz Mavisi" rengiyle tanıtıldı. Yani "Türk Mavisi!" Bari bu detayı paylaşın. Ayıca turkuaz kadar hoş bir de "Antrasit" seçeceği var. Turkuaz'ın tonunu öyle bir ayarlamışlar ki, hem kadın hem de erkek kullanıcıları cezbedecek türde. Antrasit seçeceği de ton olarak çok hoş; Bu seçenekte gelenekselden kopamayan kesimin ilgisini çekecektir.

    Telefon simetrik, alt ve üst çerçeveler eşit, ama bu çerçeveler bir dönem Sony telefonlarda olduğu gibi gereksiz genişlikte değil, boşluklar gayet iyi ayarlanmış.

    Telefon sade duruyor, gözü yoran gereksiz detaylar yok. Simetrik hatlarla sadelik bir araya gelince, ortaya ağırbaşlı bir karakter çıkmış. Gururla taşıyabileceğin, kalite hissi uyandıran bir tasarımı var.

    Sanırım parmak izi okuma, Motorola logosu altına gizlenmiş, daha ne olsun?

    Telefonda çift sim desteği var. Standart micro usb ile şarj oluyor. 32gb dahili hafızası Micro sd kartla arttırılabiliyor., Pili değiştirilebiliyor. Arka kapağı değiştirilebiliyor, Kamerasının led flaşı var. Full hd video çekimi, panaroma fotoğraf çekimi gibi kamera özellikleri var. 3,5mm kulaklık girişi var. Aktif gürültü engelleme teknolojileri falan var. 3000 mah pil var.

    Bu haliyle sadece giriş seviyesi eğil, ortadirek tüketici de dahil geniş bir kitleyi cezbedecek özelliklerle dolu. Ama hedeflediği giriş seviyesi kitle için en cezbedici özellik bu telefonda fm radyo var!

    Her şeyi geçtim, bu bir Motorola, çin malı telefon gibi işlemcisinin saat hızı düşük, nanometrisi eski diye mis gibi telefonu alaşağı etmenize gönlüm razı gelmedi...
    Haberin yapılış şeklinden rahatsız oldum, ürünü tanıtmanız için para mı vermediler(?) niye kötülüyorsunuz kardeşim? Ürünün konumlandırıldığı yeri ve bu klasmand...
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    1 Yanıt Yanıtla +13
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    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    face1tr 2 gün en beğenilen
    Haberin yapılış şeklinden rahatsız oldum, ürünü tanıtmanız için para mı vermediler(?) niye kötülüyorsunuz kardeşim? Ürünün konumlandırıldığı yeri ve bu klasmanda önemli olan özellikleri, tüketici beklentilerini anlamaya çalışın. Bu telefonun hedef kitlesinin işlemcinin saat hızıyla ne işi olacak? Her şey işlemci mi?

    Her şeyi geçtim; bu telefon "Turkuaz Mavisi" rengiyle tanıtıldı. Yani "Türk Mavisi!" Bari bu detayı paylaşın. Ayıca turkuaz kadar hoş bir de "Antrasit" seçeceği var. Turkuaz'ın tonunu öyle bir ayarlamışlar ki, hem kadın hem de erkek kullanıcıları cezbedecek türde. Antrasit seçeceği de ton olarak çok hoş; Bu seçenekte gelenekselden kopamayan kesimin ilgisini çekecektir.

    Telefon simetrik, alt ve üst çerçeveler eşit, ama bu çerçeveler bir dönem Sony telefonlarda olduğu gibi gereksiz genişlikte değil, boşluklar gayet iyi ayarlanmış.

    Telefon sade duruyor, gözü yoran gereksiz detaylar yok. Simetrik hatlarla sadelik bir araya gelince, ortaya ağırbaşlı bir karakter çıkmış. Gururla taşıyabileceğin, kalite hissi uyandıran bir tasarımı var.

    Sanırım parmak izi okuma, Motorola logosu altına gizlenmiş, daha ne olsun?

    Telefonda çift sim desteği var. Standart micro usb ile şarj oluyor. 32gb dahili hafızası Micro sd kartla arttırılabiliyor., Pili değiştirilebiliyor. Arka kapağı değiştirilebiliyor, Kamerasının led flaşı var. Full hd video çekimi, panaroma fotoğraf çekimi gibi kamera özellikleri var. 3,5mm kulaklık girişi var. Aktif gürültü engelleme teknolojileri falan var. 3000 mah pil var.

    Bu haliyle sadece giriş seviyesi eğil, ortadirek tüketici de dahil geniş bir kitleyi cezbedecek özelliklerle dolu. Ama hedeflediği giriş seviyesi kitle için en cezbedici özellik bu telefonda fm radyo var!

    Her şeyi geçtim, bu bir Motorola, çin malı telefon gibi işlemcisinin saat hızı düşük, nanometrisi eski diye mis gibi telefonu alaşağı etmenize gönlüm razı gelmedi...
    1 Yanıt Yanıtla +13
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    El Fuego 1 gün face1tr
    Bravo! Son yillarda okudugum, en kaliteli, duzgun ve seviyeli yorum olmus. Forum kafayi cin markalariyla ve Apple'la bozmus. Hele ki cin markalari iki seneye kalmaz cop olur, darmadagin olur gider. Motorola'nin belli bir kalitesi, odun vermedigi standartlari var, bunlar bilmezler, bilseler de islerine gelmez. Adamlar 99 ingiliz para birimine gore canavar gibi telefon uretmisler. 2011 yilinda millet sarj aletleriyle gezerken 3300 mah bataryali droid maxx kullandik, Rokr serisiyle multimedianin dibine vurduk, V8, V3, StarTAC, RAZR, Moto X, Moto Z...



    Baska telefonu elimde tuttugum zaman gelen o dandiklik hissi yuzunden baska markalara para vermiyorum.
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