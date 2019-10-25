Giriş seviyesi Moto E6 Play duyuruldu

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Motorola’nın giriş seviyesinde başarılı işler yapan Moto E serisi unutulmadı ve bu akşam Moto E6 Play modeli ile güncellendi. Fiyatı nedeniyle donanımı düşük tutulan Moto E6 Play rekabette biraz geri kalabilir.

Moto E6 Play özellikleri ve fiyatı

Moto E6 Play modelinde 5.5 inçlik 1540x720 piksel çözünürlüğünde ekran bizi karşılıyor. 18:9 görüntü oranına sahip olan ekranda çentik yok ve bu bakımdan çerçeveler biraz kalınlaşıyor. Arka kısımda bir parmak izi okuyucu da unutulmamış.

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Telefona 4 çekirdekli MT6739 yonga seti güç veriyor. 28nm sürecindeki işlemcinin biraz eskidiği ve pil tüketimine olumsuz etki edeceği aşikâr. Ayrıca 2GB RAM ve 32GB depolama kapasitesi de biraz daha iyileştirilebilirdi.

Arka kısmında 13MP çözünürlüğünde bir kamerası olan Moto E6 Play modelinin ön kısmında da 5MP çözünürlüğünde bir kamera yer alıyor. İki adet SIM ve bir adet microSD kart yuvası olan telefonun bataryası 3000mAh kapasiteli. Moto E6 Play için 99 Pound fiyat etiketi belirlenmiş.

https://www.gizmochina.com/2019/10/24/motorola-announced-entry-level-moto-e6-play/