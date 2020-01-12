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    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    17 yaşındaki NASA stajyeri yeni bir gezegen keşfetti

    Lise son sınıf öğrencisi Kurt Cukier, stajının üçüncü gününde bir uzay teleskobundan gelen videoları incelerken TOI 1338 b adlı yaklaşık olarak Satürn büyüklüğünde olan bir gezegenin keşfini sağladı.
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    Uzay
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    17 yaşındaki NASA stajyeri yeni bir gezegen keşfetti
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    NASA'nın Greenbelt'deki Goddard Uzay Uçuş Merkezi'ne stajyer olarak katılan Wolf Cukier'ın görevi, NASA'nın Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) tarafından yakalanan ve TESS Gezegen Avcıları Vatandaş Bilimi Projesine yüklenecek videolardaki yıldız parlaklıklarını incelemekti.

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    İncelemeleri sırasında gariplikler olduğunu anlayan Cukier konuya dair; “Stajımın başlamasından yaklaşık üç gün sonra, TOI 1338 b adlı bir sistemden bir sinyal gördüm. İlk başta bunun yıldız tutulması olduğunu düşündüm ama zamanlama yanlıştı. Daha sonra bunun bir gezegen olduğu ortaya çıktı.” ifadelerinde bulundu.

    NASA’ya göre, TOI 1338 b Dünya’dan 6.9 kat daha büyüktür ve Dünya’dan yaklaşık 1.300 ışık yılı uzaklıkta olan Constellation Pictor’da yer almaktadır. İki yıldıza sahip olan gezegenim yıldızlarından biri Güneş’ten %10 daha büyük, diğeri ise daha soğuk, daha sönük ve Güneş'in kütlesinin sadece üçte biri. NASA, TOI 1338 b adlı gezegenin en az 10 milyon yıl boyunca istikrarlı bir yörüngede bulunduğunu tahmin ediyor.



    https://mashable.com/article/teen-discovers-planet-nasa-internship/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    İtalyada ilticacı 1 hf. en beğenilen
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    Google translator sen nelere kadirsin
    1 Yanıt Yanıtla +70
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    MurtAydn 1 hf.
    Gerçekten adamlar NASA'ya lise stajyeri alıyor, Türkiye'de lisans öğrencisini bile stajyer olarak kabul etmiyorlar, ülke gelişmez tabi, nesline birşeyler kazandırmazsan.
    Gerçekten adamlar NASA'ya lise stajyeri alıyor, Türkiye'de lisans öğrencisini bile stajyer olarak kabul etmiyorlar, ülke gelişmez tabi, nesline birşeyler kazan...
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    Yanıtla +27
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    ergunx 1 hf.
    Bunu yapan adam düzelttin diye sana ban atabiliyor, söyleyeceklerim bu kadar.
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    BLasTeaR 1 hf. DH Misafiri
    Bir cahil daha.
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    DH Misafiri 1 hf.
    Keşfetse ne olacak ki? 177 yaşında bile o gezegene gidemeyecek
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    DH Misafiri 1 hf.
    o nasıl uzay teleskobuymuş ki yeni bir gezegen keşfediyormuş.Kocaman bir alemin içindeyiz ışık hızı ile bile gidilse yıllar süren mesafelerden söz ediliyor ama teleskopla gezegen keşfediyoruz yersen .
    2 Yanıt Yanıtla
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    AirSupport 1 hf. DH Misafiri
    Sen teleskop ile gidip dönülerek mi gezegen keşfedildiğini sanıyorsun?
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    okayynn 1 hf. DH Misafiri
    Hemen sana bilimsel olarak özetliyorum.Büyük bir ışık kütlesi düşün.Misaf dev gibi bir lamba.Önünden sinek geçti diyelim yavaşça.Teleskop dediğin şey sinek bu ışığın önünden geçerken ışıkta oynamayı testip ediyor.Bu ışıkta ki oynamanın ne anlama geldiğini anlamak çokta zor değil.Önünden büyük kütleli bir şey geçiyor ki ışıkta hareketlenme oldu diyor teleskop.Bu da gezegen.
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    batuta 1 hf.
    Dünyadaki kum tanelerinden daha çok yıldızın olduğu gözlemlenebilir evrende bir yıldız görmenin neresi haber değeri taşıyor merak konusu
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    MurtAydn 1 hf.
    Gerçekten adamlar NASA'ya lise stajyeri alıyor, Türkiye'de lisans öğrencisini bile stajyer olarak kabul etmiyorlar, ülke gelişmez tabi, nesline birşeyler kazandırmazsan.
    Yanıtla +27
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    İtalyada ilticacı 1 hf. en beğenilen
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    Google translator sen nelere kadirsin
    1 Yanıt Yanıtla +70
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    ergunx 1 hf.
    Bunu yapan adam düzelttin diye sana ban atabiliyor, söyleyeceklerim bu kadar.
    Yanıtla +14
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    vs-fb 1 hf.
    Biz de kıytırık firmalara, stajer lise öğrencisi verebilmek için bin türlü dil döküyoruz. Adamlar Nasa'ya lise stajeri alıyor.
    Yanıtla +13
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    kuruwa 1 hf.
    Dünyada adam gibi yaşayamıyoruz başka gezegene gitsek orda da savaş başlatırız biz..
    Yanıtla +2
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    formgonder2055 1 hf.
    İnanalım mı?
    Yanıtla +1
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    4476 kez okundu.
    10 yorum yazıldı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Wolf Cukier, nasa ve
    7 etiket daha NASA TESS TOI 1338 b Uzay Bilim ve Teknoloji Bahtiyar Ergülü Popüler MPopüler
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