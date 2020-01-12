17 yaşındaki NASA stajyeri yeni bir gezegen keşfetti

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NASA'nın Greenbelt'deki Goddard Uzay Uçuş Merkezi'ne stajyer olarak katılan Wolf Cukier'ın görevi, NASA'nın Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) tarafından yakalanan ve TESS Gezegen Avcıları Vatandaş Bilimi Projesine yüklenecek videolardaki yıldız parlaklıklarını incelemekti.

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İncelemeleri sırasında gariplikler olduğunu anlayan Cukier konuya dair; “Stajımın başlamasından yaklaşık üç gün sonra, TOI 1338 b adlı bir sistemden bir sinyal gördüm. İlk başta bunun yıldız tutulması olduğunu düşündüm ama zamanlama yanlıştı. Daha sonra bunun bir gezegen olduğu ortaya çıktı.” ifadelerinde bulundu.

NASA’ya göre, TOI 1338 b Dünya’dan 6.9 kat daha büyüktür ve Dünya’dan yaklaşık 1.300 ışık yılı uzaklıkta olan Constellation Pictor’da yer almaktadır. İki yıldıza sahip olan gezegenim yıldızlarından biri Güneş’ten %10 daha büyük, diğeri ise daha soğuk, daha sönük ve Güneş'in kütlesinin sadece üçte biri. NASA, TOI 1338 b adlı gezegenin en az 10 milyon yıl boyunca istikrarlı bir yörüngede bulunduğunu tahmin ediyor.

https://mashable.com/article/teen-discovers-planet-nasa-internship/

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