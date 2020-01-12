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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Instagram, Boomerang'a yeni efektler ekliyor

    Tiktok'un yükselişinin tehdidi altında olan ve büyüme hızı tek haneye düşen Instagram, Boomerang özelliğine TikTok ve Snapchat'te bulunan efektlere benzer efektler getirdi.
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Instagram, Boomerang'a yeni efektler ekliyor
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    Instagram, Hikayeler'de bulunan Boomerang aracı için TikTok efektlerine benzer yeni özellikler sundu. Boomerang'ın yeni özellikleri artık Hikayeler'de mevcut ve bu özellikleri kullanabilmek için Instagram'ınızın son güncellemesinin yüklü olması gerekiyor. Büyüme hızı tek haneye düşen Instagram'ın Boomerang'a getirdiği yeni efektlere benzer efektler, Snapchat ve TikTok'ta uzun süredir kullanılıyor.

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    2015 yılında kullanıma sunulan Boomerang aracı, aradan geçen 5 sene sonunda ilk eklemeleri alıyor.

    • SlowMo; videonuzu orijinal hızlarının yarısına kadar yavaşlamanızı sağlar ve video bir saniye yerine her yönde iki saniye oynatılır
    • Echo; hareket eden her şeyin arkasında, yarı saydam bir iz görünmesi için bir hareket bulanıklığı efekti ekler. “Çift görme etkisi yaratır.”
    • Duo; hızlı, dijitalleştirilmiş bir görünümle videoyu başlangıcından bitişine kadar hızlandırır ve yavaşlatır. 
    • Trimming; Boomerang'ınızın uzunluğunu ve ne zaman başladığını veya bittiğini düzenlemenizi sağlar.

    Instagram'ın kardeş uygulaması WhatsApp da benzer bir Boomerang özelliği üzerinde çalışıyor. WhatsApp şu anda kullanıcıların uygulamanın kendisinden videolardan GIF yapmalarına izin veriyor. Mesajlaşma uygulaması Boomerang özelliğini GIF oluşturucu gibi ek bir video düzenleme aracı olarak test ediyor. Bu özellik henüz tüm kullanıcılara sunulmamıştır.



    https://www.engadget.com/2020/01/12/instagram-boomerang-trimming-effects/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    Engin.1974 1 hf.
    Tek bildiğim Samsung dan telefonun yanında para istemeli malüm kamerası kötü telefon kalmadı hal böyle olunca exynos işlemcili cihazları Amerika'ya versin
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    EmirogluBilal 1 hf.
    İnstagram maymunlarına müjde.
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    monacomen 1 hf. yeni yorumcu
    Bence yanlış yapıyorlar. Her uygulama kendine özel özellikleri ile tutar sırf bir başka program tuttu diye ona benzer uygulama sadece kendisini bozar.
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