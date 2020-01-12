Instagram, Boomerang'a yeni efektler ekliyor

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Instagram, Hikayeler'de bulunan Boomerang aracı için TikTok efektlerine benzer yeni özellikler sundu. Boomerang'ın yeni özellikleri artık Hikayeler'de mevcut ve bu özellikleri kullanabilmek için Instagram'ınızın son güncellemesinin yüklü olması gerekiyor. Büyüme hızı tek haneye düşen Instagram'ın Boomerang'a getirdiği yeni efektlere benzer efektler, Snapchat ve TikTok'ta uzun süredir kullanılıyor.

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2015 yılında kullanıma sunulan Boomerang aracı, aradan geçen 5 sene sonunda ilk eklemeleri alıyor.

SlowMo; videonuzu orijinal hızlarının yarısına kadar yavaşlamanızı sağlar ve video bir saniye yerine her yönde iki saniye oynatılır

videonuzu orijinal hızlarının yarısına kadar yavaşlamanızı sağlar ve video bir saniye yerine her yönde iki saniye oynatılır Echo; hareket eden her şeyin arkasında, yarı saydam bir iz görünmesi için bir hareket bulanıklığı efekti ekler. “Çift görme etkisi yaratır.”

hareket eden her şeyin arkasında, yarı saydam bir iz görünmesi için bir hareket bulanıklığı efekti ekler. “Çift görme etkisi yaratır.” Duo; hızlı, dijitalleştirilmiş bir görünümle videoyu başlangıcından bitişine kadar hızlandırır ve yavaşlatır.

hızlı, dijitalleştirilmiş bir görünümle videoyu başlangıcından bitişine kadar hızlandırır ve yavaşlatır. Trimming; Boomerang'ınızın uzunluğunu ve ne zaman başladığını veya bittiğini düzenlemenizi sağlar.

Instagram'ın kardeş uygulaması WhatsApp da benzer bir Boomerang özelliği üzerinde çalışıyor. WhatsApp şu anda kullanıcıların uygulamanın kendisinden videolardan GIF yapmalarına izin veriyor. Mesajlaşma uygulaması Boomerang özelliğini GIF oluşturucu gibi ek bir video düzenleme aracı olarak test ediyor. Bu özellik henüz tüm kullanıcılara sunulmamıştır.

https://www.engadget.com/2020/01/12/instagram-boomerang-trimming-effects/

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