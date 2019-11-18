176,9 Milyon avroluk MİLGEM sözleşmesi imzalandı

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ASELSAN, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklama ile Pakistan'a satılacan MİLGEM'ler için 176,9 milyon avroluk sözleşme imzalandığını duyurdu.

Pakistan, 2018 yılında yapılan anlaşma kapsamında 4 adet Milgem Korveti satın aldı. Pakistan için Türk mühendisler tarafından üretilecek MİLGEM Korvetlerinin ilk ikisi 2023 yılında teslim edilecek.

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Pakistan Milgem Projesi’ne yönelik olarak ASELSAN ile ASFAT Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ arasında imzalar atıldı. KAP’a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"ASELSAN ile ASFAT Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ arasında Pakistan Milgem Projesi ile ilgili 14 Kasım 2019'da toplam bedeli 176 milyon 900 bin avroluk bir sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2022-2023 yıllarında gerçekleştirilecektir.”

https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/aselsandan-176-9-milyon-avroluk-sozlesme/1646148