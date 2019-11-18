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    176,9 Milyon avroluk MİLGEM sözleşmesi imzalandı

    ASELSAN, ASFAT Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ ile Pakistan Milgem Projesi'ne yönelik 176,9 milyon avroluk sözleşme gerçekleştirdi.
    4 gün
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    Savunma Sanayi
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    176,9 Milyon avroluk MİLGEM sözleşmesi imzalandı
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    ASELSAN, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklama ile Pakistan'a satılacan MİLGEM'ler için 176,9 milyon avroluk sözleşme imzalandığını duyurdu.

    Pakistan, 2018 yılında yapılan anlaşma kapsamında 4 adet Milgem Korveti satın aldı.  Pakistan için Türk mühendisler tarafından üretilecek MİLGEM Korvetlerinin ilk ikisi 2023 yılında teslim edilecek.

    Ayrıca Bkz. "Yerli otomobilin nerede üretileceği belli oldu"

    Pakistan Milgem Projesi’ne yönelik olarak ASELSAN ile ASFAT Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ arasında imzalar atıldı. KAP’a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "ASELSAN ile ASFAT Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ arasında Pakistan Milgem Projesi ile ilgili 14 Kasım 2019'da toplam bedeli 176 milyon 900 bin avroluk bir sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2022-2023 yıllarında gerçekleştirilecektir.”



    https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/aselsandan-176-9-milyon-avroluk-sozlesme/1646148 Yorum Yaz
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    PRODJ 4 gün en beğenilen
    Ülkemiz adına güzel haber bunlar. Emeklemeden yürünmüyor. İleride kapasite Emin’im ki artıp üretim adetleri artacaktır.
    Yanıtla +9
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    gun 4 gün
    Çok güzel bir anlaşma üretim kapasitesi bildiğim kadarı ile oldukça kısıtlı o yüzden tarih uzun ve adet az yoksa daha da olur kanımca.
    Yanıtla +7
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    DH Misafiri 2 gün
    Demek ki ülkede çalışan zeki mühendisler çok güzel yerlerde çalışabiliyor,mükemmel ürünler ortaya çıkarabiliyor.Bu ülkede yaşadığım için sonsuz gururluyum .)
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    infom@n 4 gün
    Dolar, Euro yerine TL kullanın diyenler anlaşmaları AVRO ile yapıyor. Döviz kurundan yandaşa peşkeş çekiliyor.
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    SuperVisör 4 gün
    bedava yapıyoruz savaş gemisi birde bunlar geminin motorunu bile yapamıyoruz topla gemiyi türk malı diye sat
    Yanıtla +3
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    PRODJ 4 gün en beğenilen
    Ülkemiz adına güzel haber bunlar. Emeklemeden yürünmüyor. İleride kapasite Emin’im ki artıp üretim adetleri artacaktır.
    Yanıtla +9
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    sml_akyz 4 gün
    Umarım bu satışlar sonunda üretimin artırılmasına yönelik harcanır. Her ne olursa olsun güzel gelişmeler bunlar.
    Yanıtla +3
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    gun 4 gün
    Çok güzel bir anlaşma üretim kapasitesi bildiğim kadarı ile oldukça kısıtlı o yüzden tarih uzun ve adet az yoksa daha da olur kanımca.
    Yanıtla +7
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