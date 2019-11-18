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    Yerli otomobilin nerede üretileceği belli oldu

    Aralık'ta prototipini göreceğimiz yerli otomobilin nerede üretileceği merak konusuydu. Gelen haberlere göre TOGG, yerli otomobilin üretimi için Gebze-Kocaeli'de bulunan Bilişim Vadisi'ni seçti.
    4 gün
    13,1b
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Yerli otomobilin nerede üretileceği belli oldu
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    Önümüzdeki ay prototipini göreceğimiz yerli otomobille alakalı yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bugün ilk olarak yurt dışından yönetici transferiyle gündeme gelen yerli otomobilin nerede üretileceği de açıklandı.

    Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nun (TOGG) yerli otomobili Gebze-Kocaeli’de bulunan Bilişim Vadisi’nde kuracağı fabrikada üreteceği belirtildi. Fabrika için bir süredir Bilişim Vadisi yakınındaki arazilerde kamulaştırma çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

    En önemli neden yan sanayi firmalarına yakınlık

    Peki neden Bilişim Vadisi? Bu seçimin yapılmasındaki en önemli neden yan sanayi firmalarına yakınlık. Yan sanayi firmalarını bir arada bulunduran TOSB Otomotiv Yan Sanayi Bölgesi Bilişim Vadisi’nin yanı başında bulunuyor. Üstelik Türkiye otomotiv sanayisinin kalbinin attığı Bursa da Osmangazi Köprüsü ile Bilişim Vadisi’ne bağlanıyor. Söz konusu bölgenin denize kıyısı olması da gösterilen nedenler arasında.

    Ayrıca Bkz. "Xiaomi'den Tesla'yı kopyalamakla suçlanan elektrikli otomobil şirketine yatırım"

    TOGG'a yurt dışından yönetici transferi

    Yerli otomobille ilgili gündemde olan konulardan biri de TOGG’a yurt dışından yönetici transferi yapılması. TOGG, otomotiv sektörünün tecrübeli isimlerinden Sergio Rocha’yı operasyonlardan sorumlu üst düzey yönetici olarak bünyesine kattı. Rocha, yerli otomobili üretecek grubun ürün planlama, program yönetimi, satın alma, tedarik zinciri, üretim mühendisliği ve üretim operasyonları gibi pek çok konuda liderlik görevini üstlenecek.

    Yerli otomobil projesi kapsamında üretilen ilk model bir C-SUV olacak. 2021’de seri üretimine başlanması planlanan yerli otomobilin 2022’nin ilk yarısında yollarda olması hedefleniyor. Grubun çizdiği rotaya göre 2030’a kadar model sayısı 5’i bulacak.



    https://www.sabah.com.tr/ekonomi/2019/11/18/yerli-otomobile-sayili-gunler-kaldi-baskan-erdogan-bizzat-kullanacak?paging=1 Yorum Yaz
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    Leipold 4 gün en beğenilen
    Ya siz kimi kandiriyorsunuz Allah'inizi severseniz? Nerede oldugunun hicbir onemi yok, ister Gebze'de kursunlar ister Igdir'da kursunlar farketmez. O "yeni kurulacak olan" fabrika 2021’de seri uretime baslasin bende birsey bilmiyorum.



    Bir bucuk ay sonra 2020. Bugun full otomasyonu ile beraber araba fabrikasi kurmak demek en az 2 sene. Tum burokrasiyi, sermayeyi son noktasina kadar seferber etseniz dahi bu sure degismez. Oldu sana 2022. O tarihe kadar tum Ar-Ge'yi bitirmen, birkac adet prototip uretmen ve bunlari aylar surecek olan test'lerden gecirmen lazim ki seri uretime baslayabilesin.



    Neyse bende ciddi ciddi boyle haberlere yorum yapiyorum. He anam he, hatta Ocak ayinda satisa cikiyor 2021'yi bile beklemeden. Millet nasi olsa yiyor anasini satayim, sallayin iskembeden
    Ya siz kimi kandiriyorsunuz Allah'inizi severseniz? Nerede oldugunun hicbir onemi yok, ister Gebze'de kursunlar ister Igdir'da kursunlar farketmez. O "yeni ...
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    Relax Relax 4 gün
    Haftanin ilk fikrasi :)
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    muammer816 4 gün
    fabrika açılır,açılmaz,kapanır,kapanmaz vs bu başka konu ama kocaeli yanlış karar.halkımız için yanlış karar elbette.türkiyenin neredeyse yarısını marmara bölgesine yığdılar.bu çok saçma ve anlamsız.ayrıca zaten 2021 yılında honda fabrikasını kapatacaktı.bu hazır fabrikayı alın kardeşim,düzenleyin.üretin araçlarınızı.bunu da mı sade vatandaş size anlatsın.saab'ı satın almadınız çinliler aldı,volvoyu satın almadınız çinliler aldı,opeli satın almadınız fransızlar aldı.bunları sade vatandaş bile biliyor.siz bilemiyor musunuz.. yazık.hele saab olayına çok üzülüyorum şahsen.hazır marka,iflas etmişler al fabrikayı üretime devam et,burada benzer fabrikayı kur sıfırdan,her yere satmaya devam et.sıfırdan marka yaratıp her yere satmak daha mı kolay ya da daha mı ucuz.anlamak güç.belki de bende sıkıntı vardır,ne diyeyim.
    fabrika açılır,açılmaz,kapanır,kapanmaz vs bu başka konu ama kocaeli yanlış karar.halkımız için yanlış karar elbette.türkiyenin neredeyse yarısını marmara bölge...
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    erturkcan2 5 sa.
    Hacı ben mi dedim, hacı ben öyle mi dedim hacı :)) İlk model neden Suv? Daha markanın ismi belli değil nasıl oluyorsa 2021'de yollardaymış. Hacı valla çocuk olsak inanırdık şansına küs biraz büyümüşüz...

    İlk modeli ticari yap, o yap bu yap millet faydalansın. Amerika'da araç çok fazla kullanılmakta, herkesin aracı var. Pickuplar özellikle çok fazlaca kullanılmakta neden çünkü iş yapıyorlar milletin işini görüyor. Millet işini görünce ülke gelişiyor. Şimdi köydeki Ahmet amca Torosla 50 sene idare etmek yerine güzel bir pickupu olsaydı, koyununu, tavuğunu, sütünü aracına koyup satabilseydi, iş yapabilseydi ülkemiz daha hızlı gelişmez miydi?
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    texjrwillerjr 3 sa. erturkcan2
    enteresan, ama mantıklı.
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    TheJudgé 10 sa.
    Evet arkadaşlar açıklıyorum , Yerli otomobil bursada , hani bi tane cami var ya , ha işte onun bitişiğinde bi farbrika var ya , ha işte onun orada üretilecek
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    Pandemic 1 gün
    Seçim geliyor demek :)
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    hollowman_ 1 gün
    Seçim dönemi yazmışlar ya utanmadan. manyak bunlar manyak.
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    _RaGoN_ 1 gün
    Kesin fabrikanın kurulacağı o araziyi birilerine ucuza verdiler şimdi de değerinin kat be kat üzeri bir fiyata geri alacaklar.
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    EMINX84 1 gün
    Yok artık, artık yollarda diyecekler sandım.
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    DH Misafiri 1 gün
    Yerli otomobil üretilse ve bütün makam araçları yerli araç olmak zorunda olsa ne güzel olur...
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    _RaGoN_ 1 gün DH Misafiri
    Bence sınırlandırma gelse daha iyi olur. Hiçbir makam arabası D segmentinden yukarı olamaz diye. Daha üst segment makam arabası isteyen de gitsin kendi cebinden parasını ödeyip alsın.
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    ~Lion King~ 1 gün
    İnsanlarımızı kandırmayın artık.
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    Stand Alone 1 gün ~Lion King~
    Bu halk varken mi? Hiç sanmıyorum.
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    Rebellion87 1 gün
    Çinde üretilecek Bayburt'ta montajı yapılacak
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    emmare 1 gün
    bu araba eninde sonunda çıkacak ama begeni yagmuruna tutulan arkadasin dediği gibi verilen tarihler bencede hayal . zannimca bunun sebebi motivasyondan tutunda vatandaşı bu konuda herdaim hazir tutmak vs vs...asil tartismalar ise ciktiktan sonra olacak..her zaman ki gibi amaci üzüm yemek degil de bagciyi dovmek olan takim gerek burada gerekse diger mecralarda bagcinin 7 sulalesine demedigini birakmayacak...
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