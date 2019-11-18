Yerli otomobilin nerede üretileceği belli oldu

Önümüzdeki ay prototipini göreceğimiz yerli otomobille alakalı yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bugün ilk olarak yurt dışından yönetici transferiyle gündeme gelen yerli otomobilin nerede üretileceği de açıklandı.
Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nun (TOGG) yerli otomobili Gebze-Kocaeli’de bulunan Bilişim Vadisi’nde kuracağı fabrikada üreteceği belirtildi. Fabrika için bir süredir Bilişim Vadisi yakınındaki arazilerde kamulaştırma çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.
En önemli neden yan sanayi firmalarına yakınlık
Peki neden Bilişim Vadisi? Bu seçimin yapılmasındaki en önemli neden yan sanayi firmalarına yakınlık. Yan sanayi firmalarını bir arada bulunduran TOSB Otomotiv Yan Sanayi Bölgesi Bilişim Vadisi’nin yanı başında bulunuyor. Üstelik Türkiye otomotiv sanayisinin kalbinin attığı Bursa da Osmangazi Köprüsü ile Bilişim Vadisi’ne bağlanıyor. Söz konusu bölgenin denize kıyısı olması da gösterilen nedenler arasında.
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TOGG'a yurt dışından yönetici transferi
Yerli otomobille ilgili gündemde olan konulardan biri de TOGG’a yurt dışından yönetici transferi yapılması. TOGG, otomotiv sektörünün tecrübeli isimlerinden Sergio Rocha’yı operasyonlardan sorumlu üst düzey yönetici olarak bünyesine kattı. Rocha, yerli otomobili üretecek grubun ürün planlama, program yönetimi, satın alma, tedarik zinciri, üretim mühendisliği ve üretim operasyonları gibi pek çok konuda liderlik görevini üstlenecek.
Yerli otomobil projesi kapsamında üretilen ilk model bir C-SUV olacak. 2021’de seri üretimine başlanması planlanan yerli otomobilin 2022’nin ilk yarısında yollarda olması hedefleniyor. Grubun çizdiği rotaya göre 2030’a kadar model sayısı 5’i bulacak.
https://www.sabah.com.tr/ekonomi/2019/11/18/yerli-otomobile-sayili-gunler-kaldi-baskan-erdogan-bizzat-kullanacak?paging=1 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bir bucuk ay sonra 2020. Bugun full otomasyonu ile beraber araba fabrikasi kurmak demek en az 2 sene. Tum burokrasiyi, sermayeyi son noktasina kadar seferber etseniz dahi bu sure degismez. Oldu sana 2022. O tarihe kadar tum Ar-Ge'yi bitirmen, birkac adet prototip uretmen ve bunlari aylar surecek olan test'lerden gecirmen lazim ki seri uretime baslayabilesin.
Neyse bende ciddi ciddi boyle haberlere yorum yapiyorum. He anam he, hatta Ocak ayinda satisa cikiyor 2021'yi bile beklemeden. Millet nasi olsa yiyor anasini satayim, sallayin iskembeden