Yerli otomobilin nerede üretileceği belli oldu

Tam Boyutta Gör

Önümüzdeki ay prototipini göreceğimiz yerli otomobille alakalı yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bugün ilk olarak yurt dışından yönetici transferiyle gündeme gelen yerli otomobilin nerede üretileceği de açıklandı.

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nun (TOGG) yerli otomobili Gebze-Kocaeli’de bulunan Bilişim Vadisi’nde kuracağı fabrikada üreteceği belirtildi. Fabrika için bir süredir Bilişim Vadisi yakınındaki arazilerde kamulaştırma çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

En önemli neden yan sanayi firmalarına yakınlık

Peki neden Bilişim Vadisi? Bu seçimin yapılmasındaki en önemli neden yan sanayi firmalarına yakınlık. Yan sanayi firmalarını bir arada bulunduran TOSB Otomotiv Yan Sanayi Bölgesi Bilişim Vadisi’nin yanı başında bulunuyor. Üstelik Türkiye otomotiv sanayisinin kalbinin attığı Bursa da Osmangazi Köprüsü ile Bilişim Vadisi’ne bağlanıyor. Söz konusu bölgenin denize kıyısı olması da gösterilen nedenler arasında.

Ayrıca Bkz. "Xiaomi'den Tesla'yı kopyalamakla suçlanan elektrikli otomobil şirketine yatırım"

TOGG'a yurt dışından yönetici transferi

Yerli otomobille ilgili gündemde olan konulardan biri de TOGG’a yurt dışından yönetici transferi yapılması. TOGG, otomotiv sektörünün tecrübeli isimlerinden Sergio Rocha’yı operasyonlardan sorumlu üst düzey yönetici olarak bünyesine kattı. Rocha, yerli otomobili üretecek grubun ürün planlama, program yönetimi, satın alma, tedarik zinciri, üretim mühendisliği ve üretim operasyonları gibi pek çok konuda liderlik görevini üstlenecek.

Yerli otomobil projesi kapsamında üretilen ilk model bir C-SUV olacak. 2021’de seri üretimine başlanması planlanan yerli otomobilin 2022’nin ilk yarısında yollarda olması hedefleniyor. Grubun çizdiği rotaya göre 2030’a kadar model sayısı 5’i bulacak.

https://www.sabah.com.tr/ekonomi/2019/11/18/yerli-otomobile-sayili-gunler-kaldi-baskan-erdogan-bizzat-kullanacak?paging=1