179 TL değerindeki oyun Ubisoft Connect'te ücretsiz veriliyor

Assassin's Creed, Far Cry ve Watcch Dogs gibi serilerle tanınan yayıncı şirket Ubisoft, dün kendi platformu Ubisoft Connect üzerinden yeni bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında verilecek günün hediyesi de belli oldu.

Ubisoft'un verdiği son ücretsiz oyun belli oldu: Anno 1701

Dün Assassin's Creed Valhalla'nın oyun içi eşyası olan Seafarer Settlement Paketi ve Eivor için efsanevi Bayek kostümü hediye edilmişti.

Bugün ise geçtiğimiz yıl yayınlanan ve fiyatı normalde 179,00 TL olan Starlink: Battle for Atlas Digital Edition isimli oyun hediye ediliyor ve yalnızca PC platformu için. Oyunu buradaki sayfadan alabilirsiniz. Oyunu hesabııza ekleyebilmek için Ubisoft Connect hesabınızın olması gerek. Ubisoft Connect ise Steam veya Epic Games tarzında olan yalnızca Ubisoft oyunlarının bulunduğu bir platform.

Ubisoft'un hediyeleri 18 Aralık'a kadar her gün devam edecek. Kayda değer indirimler çıktıkça sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Bugün verilen oyunun fragmanını ve tanıtım yazısını aşağıda bulabilirsiniz. Oyunun Steam sayfasına da buradan ulaşabilirsiniz.

Tanıtım Yazısı

Kendilerini Atlas Yıldız Sistemini Grax ve Forgotten Legion'un baskısından kurtarmaya adamış bir grup yıldızlararası pilota komuta et.



Eksiksiz orijinal Starlink: Battle for Atlas™ Initiative ekibi ile macerana hemen başla.



KOCA BİR YILDIZ SİSTEMİNİ KEŞFET

Atlas yıldız sisteminin egzotik yabancı dünyaları arasında seyahat et ve her biri kendine özgü bir ekosistem ile vahşi yaşam barındıran 7 gezegeni keşfet.



YEPYENİ BİR OYUN DENEYİMİ

Pilotları, yıldız gemilerini ve silahları çeşitli şekillerde karıştırıp eşleştirerek hayallerinin gemisini yarat ve düşmanı yok etmek üzere özelleştir.



DERİN RPG MEKANİĞİ

RPG mekaniği ile yoğun bir oyun deneyimi yaşa, silahlarını ve gemilerini çeşitli modüllerle donat, pilot yeteneklerini aç ve başka fraksiyonlarla ittifaklar geliştir.

