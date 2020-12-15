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    179 TL değerindeki oyun Ubisoft Connect'te ücretsiz veriliyor

    Ubisoft'un dün başlattığı yeni kampanyasında bugün yeni bir hediye bulunuyor. Bugünün hediyesi bir oyun içi eşya değil 179 TL değerinde olan Starlink: Battle for Atlas Digital Edition.
    6 gün
    20b
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    Oyunlar
    Abone ol
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    21

    179 TL değerindeki oyun Ubisoft Connect'te ücretsiz veriliyor
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    Assassin's Creed, Far Cry ve Watcch Dogs gibi serilerle tanınan yayıncı şirket Ubisoft, dün kendi platformu Ubisoft Connect üzerinden yeni bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında verilecek günün hediyesi de belli oldu.

    Ayrıca Bkz. "Left 4 Dead'in geliştiricisinden gelen Back 4 Blood'ın kapalı alfa kayıtları başladı"

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    Dün Assassin's Creed Valhalla'nın oyun içi eşyası olan Seafarer Settlement Paketi ve Eivor için efsanevi Bayek kostümü hediye edilmişti.

    Bugün ise geçtiğimiz yıl yayınlanan ve fiyatı normalde 179,00 TL olan Starlink: Battle for Atlas Digital Edition isimli oyun hediye ediliyor ve yalnızca PC platformu için. Oyunu buradaki sayfadan alabilirsiniz. Oyunu hesabııza ekleyebilmek için Ubisoft Connect hesabınızın olması gerek. Ubisoft Connect ise Steam veya Epic Games tarzında olan yalnızca Ubisoft oyunlarının bulunduğu bir platform. 

    Ubisoft'un hediyeleri 18 Aralık'a kadar her gün devam edecek. Kayda değer indirimler çıktıkça sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Bugün verilen oyunun fragmanını ve tanıtım yazısını aşağıda bulabilirsiniz. Oyunun Steam sayfasına da buradan ulaşabilirsiniz.

    Tanıtım Yazısı

    Kendilerini Atlas Yıldız Sistemini Grax ve Forgotten Legion'un baskısından kurtarmaya adamış bir grup yıldızlararası pilota komuta et.

    Eksiksiz orijinal Starlink: Battle for Atlas™ Initiative ekibi ile macerana hemen başla.

    KOCA BİR YILDIZ SİSTEMİNİ KEŞFET
    Atlas yıldız sisteminin egzotik yabancı dünyaları arasında seyahat et ve her biri kendine özgü bir ekosistem ile vahşi yaşam barındıran 7 gezegeni keşfet.

    YEPYENİ BİR OYUN DENEYİMİ
    Pilotları, yıldız gemilerini ve silahları çeşitli şekillerde karıştırıp eşleştirerek hayallerinin gemisini yarat ve düşmanı yok etmek üzere özelleştir.

    DERİN RPG MEKANİĞİ
    RPG mekaniği ile yoğun bir oyun deneyimi yaşa, silahlarını ve gemilerini çeşitli modüllerle donat, pilot yeteneklerini aç ve başka fraksiyonlarla ittifaklar geliştir.



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    ruzgarnufel (Rüzgar Nufel Öznohut) 6 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Umarım bu oyuna para veren yoktur. Şöyle bir baktım da Şahsen ben bedava bile almayı düşünmüyorum.
    Yanıtla +47
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    Galatas4ray (ENVER A.) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Biryerde denk geldim eğer gerçekse epicgames uçar



    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    Biryerde denk geldim eğer gerçekse epicgames uçar ...
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    3 Yanıt Yanıtla +14
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    tobepeople 6 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Boşa bu oyunu almak için vaktinizi harcamayın; DLC'leri olmadan hiçbir işe yaramaz , zaten bu yüzden bedava veriyor. Tam bir para basma makinesi buna rağmen bir sürü dil desteği mevcut hatta bir çoğunun dublajı bile var ama Türkçe yok!

    Uçağın ve silahların yeterlilik seviyesine bağlı olarak seviyenin yükseldiği bir sistem olduğundan, DLC ile uçak ve silahları arttırmazsanız üst limit seviyesi sınırlanacak. Fikir güzel ama amaçları sadece insanların paralarını sömürmek olan bir oyun , online çıktı mertlik bozuldu. Bence eski Prince of Percia serilerini verseler daha iyi.
    Boşa bu oyunu almak için vaktinizi harcamayın; DLC'leri olmadan hiçbir işe yaramaz , zaten bu yüzden bedava veriyor. Tam bir para basma makinesi buna rağmen bir...
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    Yanıtla +11
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    Yorumlar (20) Yorum Yaz Forumda Gör
    3
    Goddar (Ersoy ) 18 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ben konsolda oynayıp bitirdiğim için rahatça söyleyebilirim ki gayet eğlenceli bir oyun zaten hemen bitiyor öyle çok uzun oynama süreleri yok. İster tek kişi ister offline co-op oynayabilirsiniz. Sadece tek bir sınırlama var oyunda oda diğer silahlara gemilere sahip olmazsanız bazı başarımları açamıyorsunuz (ki bu oyunu oynayıp bitirmeye engel değil) Özetle tavsiye ederim oynamayı düşünen arkadaşlara..
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    BekirHan (Bekir Han) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Girdik siteye, yok böyle bir kampanya diyoru...
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    Fulton 4 gün ( Mesaj Silindi ) BekirHan
    Çünkü alma süresi 1 gündü, 14-18 Aralık arasında her gün farklı bir şey veriyorlar.
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    humble mumble (Y K) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Bedava değil..
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    Starrk35 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu oyuna 179 lira veren de ne bileyim...
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    Kartal Göz (Ölü Ceset) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Standart sürümü PS tarafında 370 TL. Yazık la paraya. Steam ya da Epic'ten ekleme olsa eklerdim de Ubisoft Connect'in canı cehenneme.
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    ernknd (E K) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Bedava ise bizede indirip oynamak düşer vesselam.
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    switel 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Bende hala 179tl gözüküyor.
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    Nemesis-Prime 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Güzel haberler geliyor. Bu sayede kütüphaneme yeni oyunlar ekliyorum. Bu yıl oyuncular için bayağı iyi gelişmeler oldu. Özellikle de Ubisoft ve Epic Games’in ücretsiz verdiği oyunlar iyi oldu. Evde kalırken vakit geçirmek için çok iyi.
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    the guardian14 (mur0 ) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    kütüphanede görünmüyor
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    Biyturs_OnSr (B. B. A.) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Oyun devasa bir açık dünyaya sahip. Güzel paylaşım, ekledim kütüphaneye. Umarım vakit olur da bakarım.
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    19997 kez okundu.
    20 kişi, toplam 20 yorum yazdı.

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