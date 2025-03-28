Ubisoft, Tencent yatırımıyla bölünüyor: Assassin’s Creed ve Far Cry için yeni dönem

Tencent’ten 1.25 milyar dolarlık dev yatırım
Ubisoft’un 4.3 milyar dolar değerindeki bu yeni yan kuruluşu, Çinli teknoloji ve oyun devi Tencent’ten yüzde 25’lik hisse için 1.16 milyar avro (yaklaşık 1.25 milyar dolar) tutarında yatırım alacak. Bu anlaşma, Tencent’e yeni kurulan şirkette azınlık hissesi sahibi olma hakkı tanıyor. Ubisoft’un Montreal, Quebec, Sherbrooke, Saguenay, Barcelona ve Sofya’daki stüdyolarında çalışan ekipler, bu yeni yapıya entegre edilecek.
Anlaşmanın ardından Ubisoft, The Division ve Tom Clancy’s Ghost Recon gibi diğer markalarına odaklanarak ana şirket yapısını sadeleştirecek.
Öte yandan Assassin’s Creed: Shadows oyununun kısa sürede 3 milyon oyuncuya ulaşması, Ubisoft’un toparlanma sürecine dair umutları artırıyor. Yine de, şirketin piyasa güvenini yeniden kazanması için birkaç güçlü başarıya daha ihtiyacı var gibi görünüyor.
Tek oyunculu deneyimlere devam
Ubisoft’un yeni yan kuruluşu, yalnızca çevrimiçi ve ücretsiz oynanabilir (free-to-play) projelere odaklanmayacak. Yapılan açıklamaya göre, tek oyunculu, hikaye odaklı deneyimlerin kalitesini artırma hedefi de güçlü biçimde korunacak.
Bu durum, klasik Ubisoft hayranları için sevindirici bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Assassin’s Creed ve Far Cry gibi köklü serilerin, geleneksel tek oyunculu hikaye yapısından vazgeçmeden gelişmeye devam edeceği böylelikle kesinleşmiş oldu. Ayrıca ağırlık bunlarda olsa da sadece bu üç oyun üzerinde çalışılmayacak. Gelecek oyunlar da yeni kuruluşun kapsama alanına girecek.Kaynakça https://www.engadget.com/gaming/ubisoft-spins-out-subsidiary-with-a-billion-dollar-investment-from-tencent-183516992.html https://staticctf.ubisoft.com/8aefmxkxpxwl/1uPFqvuRRej3UoemTIgVLH/18f1d055777e1b39a3f79a951452b9e1/2025.03.27_-_Press_Release_vfinal.pdf Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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