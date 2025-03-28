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    Ubisoft, Tencent yatırımıyla bölünüyor: Assassin’s Creed ve Far Cry için yeni dönem

    Ubisoft, Assassin's Creed, Far Cry ve Tom Clancy's Rainbow Six serilerine odaklanan bir yan kuruluş kuruyor. Bu şirket aynı zamanda yüzde 25 hisse için Tencent’ten 1.25 milyar dolar yatırım alacak.
    Ubisoft ve Tencent ortaklığı: İkonik seriler için yeni dönem Tam Boyutta Gör
    Ubisoft, son yıllarda yaşadığı zorlu süreçlerden çıkış arayışına hız kesmeden devam ediyor. Oyun dünyasının dev şirketi, yaptığı açıklamada Assassin’s Creed, Far Cry ve Tom Clancy’s Rainbow Six serilerine odaklanan yeni bir yan kuruluş kuracağını duyurdu. Bu hamleyle birlikte Ubisoft, en tanınmış markalarını tek bir çatı altında toplayarak daha çevik ve rekabetçi bir yapıya geçmeyi hedefliyor.

    Tencent’ten 1.25 milyar dolarlık dev yatırım

    Ubisoft’un 4.3 milyar dolar değerindeki bu yeni yan kuruluşu, Çinli teknoloji ve oyun devi Tencent’ten yüzde 25’lik hisse için 1.16 milyar avro (yaklaşık 1.25 milyar dolar) tutarında yatırım alacak. Bu anlaşma, Tencent’e yeni kurulan şirkette azınlık hissesi sahibi olma hakkı tanıyor. Ubisoft’un Montreal, Quebec, Sherbrooke, Saguenay, Barcelona ve Sofya’daki stüdyolarında çalışan ekipler, bu yeni yapıya entegre edilecek.

    Anlaşmanın ardından Ubisoft, The Division ve Tom Clancy’s Ghost Recon gibi diğer markalarına odaklanarak ana şirket yapısını sadeleştirecek.

    Ubisoft ve Tencent ortaklığı: İkonik seriler için yeni dönem Tam Boyutta Gör
    Ubisoft CEO’su ve kurucu ortağı Yves Guillemot, bu hamleyi şirketin dönüşüm yolculuğunda köklü bir adım olarak nitelendirdi. Son dönemde yeni projelerinden beklediği başarıyı yakalayamayan Ubisoft, maliyetleri düşürmek için işten çıkarmalar yapmış ve çeşitli tasarruf tedbirleri uygulamıştı. Şirketin, uzun süredir Tencent ile ortaklık veya bir satın alma anlaşması için görüşmelere açık olduğu da sektörde kulaktan kulağa dolaşıyordu.

    Öte yandan Assassin’s Creed: Shadows oyununun kısa sürede 3 milyon oyuncuya ulaşması, Ubisoft’un toparlanma sürecine dair umutları artırıyor. Yine de, şirketin piyasa güvenini yeniden kazanması için birkaç güçlü başarıya daha ihtiyacı var gibi görünüyor.

    Tek oyunculu deneyimlere devam

    Ubisoft’un yeni yan kuruluşu, yalnızca çevrimiçi ve ücretsiz oynanabilir (free-to-play) projelere odaklanmayacak. Yapılan açıklamaya göre, tek oyunculu, hikaye odaklı deneyimlerin kalitesini artırma hedefi de güçlü biçimde korunacak.

    Bu durum, klasik Ubisoft hayranları için sevindirici bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Assassin’s Creed ve Far Cry gibi köklü serilerin, geleneksel tek oyunculu hikaye yapısından vazgeçmeden gelişmeye devam edeceği böylelikle kesinleşmiş oldu. Ayrıca ağırlık bunlarda olsa da sadece bu üç oyun üzerinde çalışılmayacak. Gelecek oyunlar da yeni kuruluşun kapsama alanına girecek.

    Kaynakça https://www.engadget.com/gaming/ubisoft-spins-out-subsidiary-with-a-billion-dollar-investment-from-tencent-183516992.html https://staticctf.ubisoft.com/8aefmxkxpxwl/1uPFqvuRRej3UoemTIgVLH/18f1d055777e1b39a3f79a951452b9e1/2025.03.27_-_Press_Release_vfinal.pdf
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    TheJudgé 1 gün önce

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