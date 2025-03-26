Elon Musk ve Ubisoft arasında Assassin's Creed Shadow krizi

Musk, Hasan Piker'ın (hasanabi) Assassin's Creed Shadows'ı tanıttığı sponsorlu paylaşımına dair Mark Kern'in paylaştığı bir gönderiye tepki gösterdi. Kern, Ubisoft’u oldukça sert bir dille eleştirirken, Musk ise Piker’ı "dolandırıcı" olarak etiketledi. Daha sonra, "Satılık" ifadesinin daha doğru olacağını belirterek, Piker’ın sadece para için “berbat” bir oyunu tanıttığını söyledi.
Çıkış günü 1 milyon oyuncu rakamını geçen Assassin's Creed Shadows, geçtiğimiz günlerde 2 milyon oyuncuya ulaşarak güçlü bir çıkış yapmıştı. Hatta Assassin's Creed Shadows, AC Valhalla'nın ardından tüm zamanların en büyük ikinci Assassin's Creed lansmanı olmayı başardı. Oyunun Steam incelemeleri de çok olumlu seviyesinde bulunuyor.