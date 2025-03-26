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Tam Boyutta Gör Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk, son zamanlarda Assassin's Creed Shadows hakkında yaptığı yorumlarla gündeme geldi. Musk, Ubisoft'un popüler ancak tartışmalı oyununu "berbat" olarak nitelendirdi ve bu, Ubisoft tarafından verilen dozajı sert olan esprili bir yanıtla karşılık buldu. Ubisoft, Musk'a, Path of Exile 2'deki hesap paylaşımıyla ilgili gönderme yaptı.

Ubisoft, Musk'a acımadı

Musk, Hasan Piker'ın (hasanabi) Assassin's Creed Shadows'ı tanıttığı sponsorlu paylaşımına dair Mark Kern'in paylaştığı bir gönderiye tepki gösterdi. Kern, Ubisoft’u oldukça sert bir dille eleştirirken, Musk ise Piker’ı "dolandırıcı" olarak etiketledi. Daha sonra, "Satılık" ifadesinin daha doğru olacağını belirterek, Piker’ın sadece para için “berbat” bir oyunu tanıttığını söyledi.

Tam Boyutta Gör Musk’ın bu yorumları, Assassin's Creed’in resmi X hesabından ilginç bir yanıt aldı: "Bunu sana Path of Exile 2 hesabını oynayan kişi mi söyledi?" Burada, Ubisoft’un Musk’a gönderme yaptığı konu, Musk’ın Path of Exile 2 ve Diablo IV oyunlarında hesap paylaşımı yapması. Musk, bu oyunlarda en iyi 20 oyuncudan birisi olduğunu defalarca söylemişti ancak bu hesapları başkalarının da oynadığı ortaya çıkmıştı. Musk’ın kendisi de sonunda, "hizmet şartlarını" ihlal ettiğini itiraf etmişti.

inZOI, Steam'de istek listesine en çok eklenen oyun oldu 1 gün önce eklendi

Çıkış günü 1 milyon oyuncu rakamını geçen Assassin's Creed Shadows, geçtiğimiz günlerde 2 milyon oyuncuya ulaşarak güçlü bir çıkış yapmıştı. Hatta Assassin's Creed Shadows, AC Valhalla'nın ardından tüm zamanların en büyük ikinci Assassin's Creed lansmanı olmayı başardı. Oyunun Steam incelemeleri de çok olumlu seviyesinde bulunuyor.

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Elon Musk ve Ubisoft arasında Assassin's Creed Shadow krizi