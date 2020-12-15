Left 4 Dead'in geliştiricisinden gelen Back 4 Blood'ın kapalı alfa kayıtları başladı

Tam Boyutta Gör

Yayıncılığını Warner Bros. Interactive Entertainment'ın yaptığı, geliştiriciliğini ise Turtle Rock Studios'un yaptığı Back 4 Blood'ın kapalı alfası için bir video paylaşıldı.

Ayrıca Bkz. "Hitman 3'ün açılış sinematiği yayınlandı"

İlginizi Çekebilir

Left 4 Dead benzeri oyun Back 4 Blood ön siparişe açıldı; oyun Türkçe dil desteği ile geliyor

Left 4 Dead gibi co-op olarak oynanan, hikaye moduna sahip olan Back 4 Blood'ın kapalı alfası için şu anda kayıtlar başlamış durumda. Buradaki adresten kapalı alfa için kayıt yaptırabilirsiniz ancak kayıt yaptırmanız kesinlikle size geri dönüş yapacaklar anlamına gelmiyor elbette. Dönüş yapılan kişiler ise oyunu 17 Aralık ve 21 Aralık tarihleri arasında oynayabilecek.

Kapalı alfa yalnızca Steam üzerinden oynanabilecek ve sorulan sorulara bakılırsa internet hızınız da önemli bir faktör. Kapalı alfa için yayınlanan videoyu aşağıda bulabilirsiniz.

Back 4 Blood, 22 Haziran 2021'de PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Steam ve Epic Games Store için yayınlanacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.