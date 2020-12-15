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    Left 4 Dead'in geliştiricisinden gelen Back 4 Blood'ın kapalı alfa kayıtları başladı

    Geçtiğimiz günlerde The Game Awards etkinliğinde çıkış tarihi duyurulan Lef 4 Dead benzeri oyun Back 4 Blood'un kapalı alfa kayıtları başladı. 17 Aralık - 21 Aralık tarihleri arasında oynanabilecek.
    6 gün (Son Güncelleme: 6 gün)
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    Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
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    Left 4 Dead'in geliştiricisinden gelen Back 4 Blood'ın kapalı alfa kayıtları başladı
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    Yayıncılığını Warner Bros. Interactive Entertainment'ın yaptığı, geliştiriciliğini ise Turtle Rock Studios'un yaptığı Back 4 Blood'ın kapalı alfası için bir video paylaşıldı.

    Ayrıca Bkz. "Hitman 3'ün açılış sinematiği yayınlandı"

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    Left 4 Dead gibi co-op olarak oynanan, hikaye moduna sahip olan Back 4 Blood'ın kapalı alfası için şu anda kayıtlar başlamış durumda. Buradaki adresten kapalı alfa için kayıt yaptırabilirsiniz ancak kayıt yaptırmanız kesinlikle size geri dönüş yapacaklar anlamına gelmiyor elbette. Dönüş yapılan kişiler ise oyunu 17 Aralık ve 21 Aralık tarihleri arasında oynayabilecek.

    Kapalı alfa yalnızca Steam üzerinden oynanabilecek ve sorulan sorulara bakılırsa internet hızınız da önemli bir faktör. Kapalı alfa için yayınlanan videoyu aşağıda bulabilirsiniz.

    Back 4 Blood, 22 Haziran 2021'de PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Steam ve Epic Games Store için yayınlanacak.



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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    TheMuyu (Murat Y.) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Adamlar jet fadıl gibi sürekli left 4 dead adını kullanarak oyun yapıyorlar evolve da yaptılar rezil oldular yine aynı taktikler oyun yapıyorlar
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    esmerbuyucu (E. B.) 6 gün ( Mesaj Silindi ) TheMuyu
    Zaten kendi oyunlarıydı ne gibi bir problem var, şaka mısınız?
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