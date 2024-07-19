A101 marketler iPhone 14, Samsung Galaxy S24, Logitech direksiyon seti satacak

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Tam Boyutta Gör Bu hafta A101 marketlerin Ekstra teknoloji kampanyasında akıllı telefonlardan akıllı televizyonlara, robot süpürgelerden direksiyon setlerine ve tam kablosuz kulaklıklara kadar farklı ürünler bulmak mümkün olacak.

18 Temmuz A101 Ekstra ürünleri

18 Temmuz A101 Ekstra ürünleri arasında Logitech markasına at G29 direksiyon seti yer alıyor. PC, PS5, PS4, PS3 ile uyumlu olan set çift motorlu güç geri bildirimi sunuyor. Paslanmaz çelikten imal edilen sette direksiyon, pedallar ve shifter yer alıyor. Fiyatı 14999TL.

Diğer taraftan 6.2 inçlik ekran, Exynos 2400 yonga seti, 8GB RAM, 256GB depolama, 50MP arka kamera, 4000mAh batarya, 25W hızı şarj gibi özellikleri olan Samsung Galaxy S24 modeli 36599TL fiyat etiketi ile satılıyor.

Son olarak iPhone 14 Plus modeli 6.7 inçlik ekran, 512GB depolama, 12MP+12MP arka kamera, 12MP ön kamera, 4323mAh kapasiteli batarya, Apple A15 Bionic işlemci gibi özelliklerle 44999TL olarak satılıyor.

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