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    A101 marketler iPhone 14, Samsung Galaxy S24, Logitech direksiyon seti satacak

    18 Temmuz A101 Ekstra ürünleri arasında Logitech markasına at G29 direksiyon seti, Samsung Galaxy S24 ve iPhone 14 Plus 512GB kapasiteli modeli yer alıyor.      
    18 Temmuz A101 Ekstra Tam Boyutta Gör
    Bu hafta A101 marketlerin Ekstra teknoloji kampanyasında akıllı telefonlardan akıllı televizyonlara, robot süpürgelerden direksiyon setlerine ve tam kablosuz kulaklıklara kadar farklı ürünler bulmak mümkün olacak.

    18 Temmuz A101 Ekstra ürünleri

    18 Temmuz A101 Ekstra ürünleri arasında Logitech markasına at G29 direksiyon seti yer alıyor. PC, PS5, PS4, PS3 ile uyumlu olan set çift motorlu güç geri bildirimi sunuyor. Paslanmaz çelikten imal edilen sette direksiyon, pedallar ve shifter yer alıyor. Fiyatı 14999TL.

    Diğer taraftan 6.2 inçlik ekran, Exynos 2400 yonga seti, 8GB RAM, 256GB depolama, 50MP arka kamera, 4000mAh batarya, 25W hızı şarj gibi özellikleri olan Samsung Galaxy S24 modeli 36599TL fiyat etiketi ile satılıyor.

    Son olarak iPhone 14 Plus modeli 6.7 inçlik ekran, 512GB depolama, 12MP+12MP arka kamera, 12MP ön kamera, 4323mAh kapasiteli batarya, Apple A15 Bionic işlemci gibi özelliklerle 44999TL olarak satılıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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